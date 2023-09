Spitzensteuersatz: Lindner erteilt CDU-Vorstoß im ARD-Sommerinterview klare Abfuhr

Von: Mark Stoffers

Finanzminister Christian Lindner (FDP) geht hart mit Hubert Aiwanger ins Gericht. Kritik gibt es auch für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CDU). © Fabian Sommer

Die CDU dringt auf eine Steuerreform um den Mittelstand zu entlasten. Dafür will sie auch eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes in Kauf nehmen.

Berlin - Finanzminister Christian Lindner hat den CDU-Vorstoß für eine Reform des Spitzensteuersatzes klar zurückgewiesen. CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Wochenende ins Gespräch gebracht, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem höheren Einkommen greifen und dafür erhöht werden könnte.

„Die Rechnung von Herrn Merz geht nicht auf“, sagte FDP-Chef Lindner dazu im ARD-„Bericht aus Berlin“. Der Finanzminister rechnete vor, dass der Spitzensteuersatz von derzeit 42 Prozent auf 57 Prozent erhöht werden müsste, wenn er erst ab einem Einkommen von 80.000 Euro gelten würde. Derzeit greift er ab einem Einkommen von 63.000 Euro.

„Das wäre wirklich eine Strangulierung unserer wirtschaftlichen Entwicklung“, sagte Lindner. „Und im Übrigen wäre es auch ungerecht: Mehr abgeben müssen von dem was man erarbeitet an den Staat als man behalten darf, hat nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun.“

CDU fordert Entlastung der Mittelschicht

CDU-Chef Friedrich Merz hatte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gesagt: „Schon Leute, die nur ein bisschen mehr verdienen als der Durchschnitt, erfahren eine enorme Belastung durch Abgaben und Steuern. Wir müssen die Belastungskurve abflachen, denn Leistung muss sich lohnen. Ob der Spitzensteuersatz dann bei 42 oder 45 Prozent liegt, ist nicht entscheidend.“ Wichtig sei eine Entlastung der Mittelschicht.

Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte anschließend der Deutschen Presse-Agentur gesagt, es sei schlicht nicht fair, dass die Mittelschicht den Spitzensteuersatz zahle. „Befeuert durch die hohen Inflationsraten gerät in Deutschland die Steuergerechtigkeit in Schieflage. Zentrales Element dieser Steuerreform muss eine breite Entlastung für die Mitte dieses Landes sein.“

Deutschland brauche „dringend“ eine große Steuerreform. Dafür müsse zuerst der sogenannte Mittelstandsbauch abgeflacht werden. Der Spitzensteuersatz sollte deutlich später greifen als bei rund 63.000 Euro. Wenn er erst bei 80.000, 90.000 oder 100.000 Euro erhoben würde, käme es zu einer Entlastung für die breite Mitte dieses Landes, sagte Linnemann.

Spitzensteuersatz und Reichensteuersatz

Dann sei es auch vollkommen gleichgültig, ob der sogenannte „Reichensteuersatz“ bei 45 Prozent oder 46 Prozent oder 47 Prozent liege. Der Reichensteuersatz ist aber etwas anderes als der Spitzensteuersatz. Er liegt bei 45 Prozent und greift ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 280.000 Euro.

Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach sich für eine Reform des Spitzensteuersatzes aus: „Die SPD kämpft dafür, die Einkommensteuer aufkommensneutral zu reformieren. Wir wollen 95 Prozent der Beschäftigten im Land entlasten und im Gegenzug den Spitzensteuersatz für die obersten fünf Prozent moderat erhöhen. Der Spitzensteuersatz würde somit erst bei deutlich höheren Einkommen greifen, als dies bislang der Fall ist“, sagte er dem „Tagesspiegel“.

Sommerinterview zur Flugblatt-Affäre: „Söder verbindet politische Zukunft mit der von Aiwanger“

Im Zuge der Flugblatt-Affäre um Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und der Entscheidung von Markus Söder, seinen Vize im Amt zu behalten, äußerte sich Lindner ebenfalls und schloss sich der Kritik an Söders Entscheidung an. Im ARD-Sommerinterview sagte der FDP-Politiker: „Markus Söder verbindet jetzt seine politische Zukunft mit der von Herrn Aiwanger“, so der Finanzminister.

Aiwanger-Entscheidung von Söder: Lindner positioniert sich deutlich – „Trägt mit Verantwortung“

„Aus meiner Sicht müssen ja zwei Dinge getrennt werden, auf der einen Seite die entsetzlichen Vorwürfe, die Jahrzehnte zurückliegen und auf der anderen Seite der Umgang damit“, erklärte Lindner im ARD-Sommerinterview weiter.

„Und wir haben gesehen bei Herrn Aiwanger gab scheibchenweise Bekenntnisse. Es gab Erinnerungslücken und Medienschelte, jedenfalls nicht eine klare Position, Reue und Entschuldigung. Und deshalb finde ich den Umgang mit diesen entsetzlichen Vorwürfen nicht geeignet, um das Ansehen des Freistaates Bayern zu erhalten und zu mehren. Und da übernimmt Herr Söder jetzt mit Verantwortung.“

Linder kritisiert Söders Aiwanger-Entscheidung: „Darf kein Taktieren geben“

Linder kritisierte vor allem den Umgang Aiwangers mit den Vorwürfen rund um ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit trotz der Situation, dass es in Bayern in wenigen Wochen zur Wahl kommt. Lindner betonte auch, dass eine solche Entscheidung wie die von Söder nicht aus wahltaktischen Erwägungen getroffen werden dürfe. „Bei solchen grundlegenden Haltungsfragen darf es kein Taktieren geben.“ In Bayern wird am 8. Oktober gewählt. (mit Material der dpa)