„So schnell wie möglich“: Biden äußert sich zu Ballon-Abschuss – Verhältnis zu China erschüttert

Von: Franziska Schwarz

Nach tagelanger Beobachtung holten US-Kampfjets den „Überwachungsballon“ vom Himmel. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist nun schwer belastet. Der News-Ticker.

Washington - Die Ballon-Affäre belastet die Beziehung zwischen den USA und China erheblich. Mit einer Rakete holen US-Kampfflieger den mutmaßlichen Spionageballon vom Himmel – sie beklagen eine Verletzung ihrer Souveränität. Peking wiederum protestiert gegen die „Überreaktion“. Und anschließend meldet auch Kolumbien ein Flugobjekt.

Risiko für Menschen am Boden: Biden befehligt Ballon-Abschuss über Meer

Den Abschuss des Ballons befahl US-Präsident Joe Biden nach eigenen Angaben bereits am Mittwoch (1. Februar). Als er informiert worden sei, habe er sofort angeordnet, das Flugobjekt „so schnell wie möglich“ abzuschießen, sagte er, zu hören auch in untenstehendem Videoclip. „Für die Sicherheit“, sagte Biden.

Um ein Risiko für die Menschen am Boden auszuschließen, holte die US-Luftwaffe das Flugobjekt erst über dem Meer und innerhalb des US-Hoheitsgebiets vom Himmel, so Biden:

Affäre um „Spionage-Ballon“: Blinken sagt China-Besuch ab

Die Ballon-Affäre entwickelte sich zu einer neuen schweren Belastung für die ohnehin angeschlagenen Beziehungen zwischen den beiden Mächten. Als Reaktion sagte US-Außenminister Antony Blinken seinen für Sonntag erwarteten Besuch in Peking am Freitag kurzfristig ab. Es wäre der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018 gewesen. Nach Medienberichten hätte Blinken auch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen werden sollen.

Ein mutmaßlicher Spionageballon sorgt für Spannungen zwischen China und den USA. © Larry Mayer/dpa

Sorge um weiteres Flugobjekt: Ballon über Kolumbien gesichtet

Das Verhältnis beider Länder ist auf den vielleicht tiefsten Stand seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979 gefallen. Für Streit sorgen Chinas Rückendeckung für Russlands Krieg in der Ukraine, seine Ansprüche im Südchinesischen Meer, US-Exportkontrollen für Hightech und der damit verbundene Handelskrieg gegen Peking.

China wirft den USA vor, seinen Aufstieg behindern und einen neuen Kalten Krieg zu wollen. Ein US-General hielt jüngst einen Krieg mit China um Taiwan schon 2025 für möglich.

Kolumbien und die USA verfolgen zurzeit einen möglichen weiteren Beobachtungsballon, der über dem lateinamerikanischen Land gesichtet wurde. (frs mit Material der dpa und AFP)