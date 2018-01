Ticker: SPD stellt neue Forderungen - Schulz  emotional - Dreyer attackiert Union

Seit über einer Woche herrscht schon Stillstand: Am Sonntagnachmittag wird sich die SPD für oder gegen die GroKo entscheiden - der Ausgang der Abstimmung scheint offen. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Am 12. Januar sind die Sondierungsgespräche von Union und SPD mit einem gemeinsamen Ergebnispapier erfolgreich zu Ende gegangen

CDU und CSU haben bereits grünes Licht für „richtige“ Koalitionsverhandlungen gegeben.

Nun liegt das Schicksal der weiteren Gespräche in Händen der SPD: Am Sonntag sollen Delegierte bei einem Parteitag für oder gegen Groko-Verhandlungen entscheiden

Das Ergebnis der Abstimmung am Sonntagnachmittag wird mit Spannung erwartet, denn Teile der SPD sind unzufrieden mit den Sondierungsergebnissen und dem Auftreten der Union

12.30 Uhr: Schulz: "Manche sagen, dass eine weitere Große Koalition den rechten Rand weiter stärken würde. Aber wer sagt denn, dass Neuwahlen den rechten Rand nicht auch stärken würden?"

12.29 Uhr: „Wir haben es anders gemacht, wir haben die konkreten Sorgen der Menschen in den Mittelpunkt gestellt“, so Schulz weiter.

12.28 Uhr: "Die Jamaika-Irrfahrt dauerte sieben Wochen", erklärt Schulz. Und schimpft auf die Inszenierung. „Das hat dem Ansehen der Politik in Deutschland schwer geschadet.“

12.25 Uhr: "Macron hat mich gestern angerufen", berichtet Schulz. Auch der französische Präsident beobachtet also die Entwicklungen genau.

12.05 Uhr: Schulz hat seinen Kurswechsel in der Debatte um eine erneute große Koalition verteidigt. „Das Mandat zur Regierungsbildung haben andere bekommen“, sagte Schulz am Sonntag auf dem SPD-Parteitag in Bonn, der über Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheiden soll. Deshalb sei seine Entscheidung, in die Opposition zu gehen, am Wahlabend richtig gewesen. Das Scheitern der Jamaika-Gespräche sei ein „Wendepunkt“ gewesen. Für ihn habe nie Zweifel daran bestanden, dass die SPD nach Auswegen aus dieser schwierigen politischen Lage suchen werde. Die Einstellung „Egal, was wir erreichen können, wir gehen unter keinen Umständen in eine Regierung“, teile er nicht: „Das ist nicht meine Haltung, das ist nicht mein Weg“, betonte der SPD-Vorsitzende. „Und das kann auch nicht die Haltung eines Vorsitzenden der Sozialdemokratschen Partei Deutschlands sein.“

12.00 Uhr: „Auch wenn man über die Beweggründe von Herrn Lindner bis heute nur spekulieren kann, so hatte er doch in einem Punkt recht: Jamaika hätte Deutschland falsch regiert“, so Schulz.

11.59 Uhr: "Wir haben nicht über Wochen sondiert, um mit leeren Händen vor die Wählerinnen und Wähler zu treten“, so Schulz. Er rechtfertigt auch die Entscheidung, nach der Wahl in die Opposition zu gehen - und die Rolle rückwärts. „Die politische Lage hat sich nach dem Scheitern von Jamaika verändert.“

11.57 Uhr: Jetzt spricht Schulz und schwört die Genossinnen und Genossen sehr emotional auf den Parteitag und die Entscheidung ein. "Ich wende mich auch an die vielen Jusos im Saal: Weder euch noch mir geht es um uns selbst." Er setzt auf das verbindende Element. "Dass es um die Würde, um die Stärke, um die Kraft unserer großartigen Partei geht." In diesem Sinne seien "wir egal wie wir abstimmen vereint".

Groschek: „Wir brauchen einen Erneuerungsprozess“

11.55 Uhr: Groschek hat seine Partei zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgerufen, um das Leben der Menschen in Deutschland verbessern zu können. "Bessermacher sollten wir sein, und nicht Besserwisser", sagte Groschek am Sonntag in einem Grußwort an den SPD-Sonderparteitag in Bonn. Bei einem Nein zu Koalitionsverhandlungen müsste die Partei erklären, warum sie die Möglichkeiten liegen lasse.

Der SPD-Parteitag stimmt über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union ab. Eine Neuauflage der großen Koalition ist in der Partei sehr umstritten, es wird ein knappes Ergebnis erwartet. Zu Parteitagsbeginn legte die SPD-Führung einen erweiterten Leitantrag vor, um auf die "GroKo"-Kritiker zuzugehen.

In dem Antrag werden mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen "konkret wirksame Verbesserungen" bei der Abschaffung sachgrundloser Befristungen, bei der Angleichung von Arzthonoraren für privat und gesetzlich Versicherte sowie beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem subsidiären Schutz verlangt. Diese Forderungen wurden vor allem von dem mächtigen SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen erhoben.

Groschek forderte auch, die nach dem historisch schlechten Bundestagswahlergebnis angekündigte Erneuerung der Partei Wirklichkeit werden zu lassen. "Wir brauchen einen Erneuerungsprozess, der sich gewaschen hat, sonst kommen wir nicht über die Runden", sagte er. Es sei nicht notwendig, dass sich die SPD für diesen Prozess in die Opposition begibt. "Lasst uns miteinander keine faulen Ausreden suchen. Keine Regierung der Welt hat uns daran gehindert, uns zu erneuern. Uns hat daran gehindert, dass wir eine gewisse Bequemlichkeit an den Tag gelegt haben."

11.45 Uhr: In Bälde wird Martin Schulz das Wort ergreifen. Aktuell spricht NRW-Chef Michael Groschek. Auch er greift die CSU an.

SPD-Vize Dreyer wirbt zu Parteitagsauftakt für Koalitionsverhandlungen

11.42 Uhr: Eine Zusammenfassung der Dreyer-Eröffnungsrede: Die stellvertretende SPD-Vorsitzende hat für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. Zwar könne eine große Koalition "immer nur Ultima Ratio sein", doch gehe es darum, Verbesserungen für die Menschen in Deutschland zu erreichen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Sonntag in ihrer Auftaktrede. Sie sei in die SPD gegangen, "weil ich etwas gestalten möchte".

Was die SPD auf diesem Parteitag zu entscheiden habe sei: "Verhandlungen über eine große Koalition oder demnächst Neuwahlen", stellte Dreyer klar. Dann werde es aber im Wahlkampf um genau die Punkte gehen, von denen die SPD viele in den Sondierungen mit der Union durchgesetzt habe. Konkret verwies Dreyer auf die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung, die gesetzliche Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 und den Einstieg in die gebührenfreie Bildung.

"Wir werden uns in intensiven Verhandlungen dafür einsetzen, noch mehr zu erreichen", kündigte Dreyer erneut an - auch wenn dies jetzt "niemand hier versprechen" könne. Besonders pochte die SPD-Vize auf Nachbesserungen beim Familiennachzug für Flüchtlinge. Ein auf Druck von "GroKo"-Kritikern nachgebesserter Leitantrag dringt darüber hinaus auf Korrekturen an den Sondierungsergebnissen beim Thema Zwei-Klassen-Medizin sowie bei der Eindämmung befristeter Arbeitsverhältnisse.

"Wenn wir es ernst nehmen mit dem, was wir erreichen wollen, dann haben wir jetzt gute Chancen, wenn wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen, etwas zu erreichen für die Menschen in unserem Lande", sagte Dreyer. Die SPD müsse diese Verhandlungen führen, "um ein Stück dieses Land auch besser zu machen". Die 600 Delegierten sollen am Nachmittag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen.

11.39 Uhr: „Ich wünsche uns, dass das ein guter Parteitag wird mit einem guten Ausgang. Und ich wünsche uns allen Glückauf“, beschließt Maul Dreyer ihre rund 20-minütige Rede, bevor sie zu Formalem kommt.

11.35 Uhr: Eine Extra-Verbal-Ohrfeige verteilt Dreyer an Alexander Dobrindt (CSU): "Wo ist unser Selbstvertrauen? Wer ist eigentlich Herr Dobrindt", meint Dreyer und erntet Applaus. "Ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen von Leuten wie Herrn Dobrindt. Wir brauchen einen anderen Stil. Lasst uns nicht lamentieren, weil Herr Dobrindt blöde Sprüche macht. Wir müssen klar machen: Wir Sozialdemokraten gehen respektvoll miteinander um. Und wir erwarten klare Vereinbarungen, wie man miteinander zumgeht, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt."

11.28 Uhr: „Wir werden heute noch lange Debatten haben“, erwartet Malu Dreyer gleich bei ihrer Begrüßung.

Zur Erinnerung: Während die SPD-Spitze um Parteichef Martin Schulz Koalitionsverhandlungen auf Grundlage der bislang erzielten Sondierungsergebnisse befürwortet, lehnen die Jusos, aber auch zahlreiche weitere Sozialdemokraten eine neue große Koalition ab.

Die Abstimmung soll gegen 16.00 Uhr stattfinden. Zuvor will Schulz vor den Delegierten um ein Ja zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU werben. Es wurde mit kontroversen Debatten gerechnet.

11.25 Uhr: Dreyer legt gegen die Union nach und wiederholt, dass diese eine Minderheitsregierung ablehnte. „Sie traut es nicht, sie wagt es nicht, sie macht es nicht. Wir können die Diskussion nicht in eine Minderheitsregierung zwingen. Wir können nur eine Regierung tolerieren, die sich tolerieren lässt.“

Die Optionen laut Dreyer: „Verhandlungen für eine Große Koalition oder Neuwahlen. Ich habe mich entschieden - aus gutem Grund. Ich halte es richtig, für Verhandlungen für eine Große Koalition zu gehen. Ich tue das nicht, weil ich plötzlich Fan einer Großen Koalition geworden bin. Es wäre immer ein Zweckbündnis. Aber Deutschland braucht eine stabile Regierung.“

Zudem unterstreicht Dreyer, dass auch in einer GroKo viele sozialdemokratische Themen durchgesetzt werden können.

11.22 Uhr: "Es ist schade, dass der Union der Mut zu einer Minderheitsregierung fehlt", so Dreyer. "Ich bin davon überzeugt, dass eine Große Koalition immer nur Ultima Ratio in einer Demokratie sein kann."

11.20 Uhr: Malu Dreyer eröffnet gerade den SPD-Sonderparteitag mit einer Rede. Jetzt wird es ernst.

11.19 Uhr: Die SPD hat ihren Parteitag zur Entscheidung über Koalitionsverhandlungen mit der Union begonnen.

SPD-Spitze stellt weitere Forderungen für Koalitionsvertrag auf

Auf Drängen der GroKo-Skeptiker in den eigenen Reihen

will die SPD-Spitze mit zusätzlichen Forderungen in Koalitionsverhandlungen mit der Union gehen

. Die Parteiführung legte am Sonntag einen erweiterten Leitantrag für den Parteitag in Bonn vor, nachdem die mächtige NRW-SPD den Bundesvorstand unter Zugzwang gesetzt hatte. In dem von der Antragskommission beschlossenen Leitantrag werden die bisherigen Sondierungsergebnisse in Teilen als „unzureichend“ gewertet. An bestimmten Stellen müssten „wirksame Verbesserungen“ erzielt werden, heißt es darin.

Dazu gehöre eine „weitergehende Härtefallregelung“ für den Familiennachzug von Flüchtlingen. Weiter heißt es: „Wir wollen das Ende der Zwei-Klassen-Medizin einleiten.“ „Geeignete Schritte“ dazu seien eine gerechtere Honorarordnung für Krankenversicherte und die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte. Enthalten ist außerdem die Forderung, dass befristete Arbeitsverhältnisse die Ausnahme sein müssten. Eine der „geeigneten Maßnahmen“ sei hier die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung.

Diese Punkte werden aber nicht als klare Bedingung genannt - und sind damit deutlich schwächer formuliert als in dem Vorstoß der NRW-SPD.

10.36 Uhr: Auch der ehemalige SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel riet seiner Partei, für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union zu stimmen. "Ich empfehle dem Parteitag, dass er sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausspricht", sagte Vogel der "Bild am Sonntag". Die Sondierungsgespräche hätten gezeigt, dass dies "sinnvoll" sei - sein endgültiges Urteil würde er allerdings vom Verlauf der Koalitionsgespräche abhängig machen.

SPD-Urgestein Erhard Eppler hält das Sondierungspapier von Union und SPD für eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen. "Es gibt innenpolitisch ein paar Ergebnisse, die ich sehr erfreulich finde", schrieb Eppler, der lange Zeit ein prominenter Vertreter des linken SPD-Flügels war, in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" vom Sonntag. Dazu zähle etwa, "dass künftig die gesetzliche Krankenversicherung wieder, wie schon Bismarck dies vorgesehen hatte, paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert werden soll", schrieb Eppler.

Positiv hob Eppler außerdem hervor, dass in dem Papier eine Erhöhung des Wehretats um zwei Milliarden Euro vorgesehen ist - weit weniger als die von US-Präsident Donald Trump geforderten Rüstungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für Eppler ist die in dem Papier genannte Zahl entscheidend, um "für die Große Koalition zu stimmen". Dies hätte nach seiner Überzeugung auch eine Signalwirkung. "Wenn Deutschland Trump nicht gehorcht, werden andere es auch nicht tun".

"Was Trump will, ist klar: Er will auf der einen Seite durch eine lächerlich niedrige Unternehmenssteuer Investitionen von Europa in die USA locken. Und er will die Europäer mit Rüstung beschäftigen, für die es keinen vernünftigen Grund gibt", schrieb Eppler im "Handelsblatt". Der Rüstungswettlauf, der damit ausgelöst werde, "wäre eine gewaltige Bürde und eine Gefahr für den Frieden". Wenn die SPD dies verhindern könne, "dann muss sie es auch tun".

Schulz meldet sich vor SPD-Parteitag via Twitter zu Wort

9.54 Uhr: Martin Schulz hat sich in der Nacht bei Twitter zu Wort gemeldet: „Heute ist einer der Tage, an denen viel für die SPD, unser Land und Europa auf dem Spiel steht. Ich vertraue unseren Delegierten und wünsche uns eine faire Debatte. Die besseren Argumente sollen sich durchsetzen.“

9.30 Uhr: Was passiert heute eigentlich wann? Hier der zeitliche Ablauf:

- Um 10.30 Uhr kommt die Antragskommission zusammen. Bis zuletzt war offen, wie die Parteispitze mit der Forderung aus Nordrhein-Westfalen umgeht, neue Bedingungen für eine GroKo aufzustellen.

- Um 11.00 Uhr beginnt der Parteitag. Die Eröffnung übernimmt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer - Parteivize, Liebling der Genossen und eine der Schlüsselfiguren in der GroKo-Debatte. Vor den Sondierungen hatte sie noch große Skepsis geäußert, inzwischen wirbt sie intensiv für Koalitionsverhandlungen. Ihr wird zugetraut, viele Genossen mitzuziehen. Ein Grußwort kommt vom Chef der mächtigen NRW-SPD und damit dem Quasi-Gastgeber, Michael Groschek. Sein Landesverband stellt ein Viertel der Delegierten und ist damit wesentlich für den Ausgang der Abstimmung.

- Es folgt die Rede von Parteichef Schulz, der die Delegierten von seinem Kurs überzeugen muss.

- Danach startet eine mehrstündige Aussprache, voraussichtlich drei bis vier Stunden lang: Erwartet wird ein Schlagabtausch zwischen der SPD-Führungsriege und vehementen GroKo-Gegnern, allen voran Juso-Chef Kevin Kühnert.

- Die Abstimmung wird gegen 16.00 Uhr erwartet, es könnte aber auch 16.30 Uhr oder noch etwas später werden. Der zeitliche Ablauf lässt sich im Voraus aber nur schwer vorhersagen.

- Anschließend kommt noch ein Schlusswort von Schulz. Enden dürfte der Parteitag gegen 17.00 Uhr. Viele Delegierten haben Zug- oder Flugtickets gebucht und müssen halbwegs pünktlich los.

- Bereits um 17.00 Uhr will die CSU-Spitze in München über die Entscheidung des SPD-Parteitags beraten.

- Um 19.00 Uhr kommt die CDU-Spitze in der Berlin zusammen, um über das Resultat aus Bonn zu reden.

- Für 20.30 Uhr ist eine CDU-Bundesvorstandssitzung angesetzt.

8.52 Uhr: Eine Auswahl der Sozialdemokraten, die im Mittelpunkt des Parteitags stehen, finden Sie hier: sechs wichtige Köpfe im Kurzporträt.

8.48 Uhr: Der weitere Ablauf bei einem SPD-Ja am Sonntag zur GroKo ist recht klar - aber wie geht es eigentlich bei einem Nein weiter? Minderheitsregierung, Jamaika, Neuwahlen heißen die Optionen.

8.43 Uhr: Was spricht heute für ein „Ja“ und was für ein „Nein“? Was ist wahrscheinlicher? Der große Überblick.

8.40 Uhr: Wie läuft die Abstimmung heute ab? Das haben wir hier für Sie zusammengefasst.

8.37 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen erwartet einer Umfrage zufolge, dass eine Neuauflage der großen Koalition die SPD schwächen würde. Das Ergebnis fällt deutlich aus.

8.22 Uhr: CSU-Parteichef Horst Seehofer erwartet nach eigenen Worten eine Zustimmung des SPD-Parteitags am Sonntag zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. Er erwarte ein "klares Votum" für Koalitionsgespräche, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Die Gespräche zur Bildung einer neuen großen Koalition könnten dann Anfang Februar abgeschlossen werden.

"Die neue Regierung kann dann in der ersten Märzhälfte, also deutlich vor Ostern, vereidigt werden", zeigte sich der CSU-Chef überzeugt. Damit könnten Union und SPD zeigen, dass sie ihrer Verantwortung für Deutschland gerecht würden.

7.40 Uhr: Unmittelbar vor der SPD-Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union hat Sachsens Landeschef Martin Dulig die Sozialdemokraten zu Verantwortungsbewusstsein aufgerufen. Der SPD stehe eine schwierige Debatte bevor, sagte Dulig der Deutschen Presse-Agentur. „Ich werbe dafür, nicht vor der Verantwortung wegzulaufen, die die SPD für die Menschen in Deutschland und für Europa hat.“

Dulig verteidigte das Ergebnis der Sondierungen mit der Union. „Die SPD hat viele Verbesserungen für die Menschen - insbesondere für den Osten - in den Sondierungen herausgeholt, die in Koalitionsverhandlungen aber konkret untersetzt werden müssen.“ Die Sozialdemokraten dürften das „Land jetzt nicht der Ungewissheit überlassen“.

Das war die Entwicklung am Samstag, 20. Januar

20:26 Uhr: Die SPD-Spitze erwägt, zusätzliche Bedingungen für die Koalitionsverhandlungen zu stellen. Die Antragskommission beschäftige sich mit einem entsprechenden Vorstoß des mächtigen Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, sagte Parteichef Martin Schulz am Samstag in Bonn. „Da wird bewertet, in wieweit das zum Sondierungsrahmen hinzufügbar ist.“

Man werde „darauf achten, dass wir damit in eventuelle Koalitionsverhandlungen gehen können“. Den Antragsentwurf trägt auch Hessen inhaltlich mit. Die beiden Landesverbände stellen mehr als ein Drittel der Delegierten, die am Sonntag entscheiden, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen geht.

Konkret geht es um die Knackpunkte sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen, Krankenversicherung und Familiennachzug von Flüchtlingen, in denen laut Antragsentwurf „substanzielle Verbesserungen erzielt werden müssen“.

Angela Merkel hatte bereits Nachverhandlungen des Sondierungsergebnisses abgelehnt.

Bereite mich auf meine Rede vor. Ich will morgen niemanden überreden, sondern überzeugen. Gebührenfreie Kitas, ein starkes Europa und menschenwürdige Pflege – das gibt es nur, wenn wir regieren. Die Chance jetzt vielen Menschen spürbar helfen zu können, ist für mich eine Pflicht. pic.twitter.com/GDsUtDqylC — Martin Schulz (@MartinSchulz) 20. Januar 2018

17:35 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz will den Sonderparteitag der Sozialdemokraten am Sonntag in Bonn einem Zeitungsbericht zufolge mit einer kämpferischen Rede für ein Ja zu Koalitionsverhandlungen mit der Union gewinnen. Schulz wolle dabei sieben inhaltliche Erfolge der Sondierungsgespräche mit den Unionsparteien in den Fokus nehmen, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf SPD-Führungskreise am Samstag.

Geschaffen habe man etwa "die Grundlage für einen rigorosen pro-europäischen Kurswechsel in der Europapolitik" sowie "mehr Solidarität und mehr Zusammenhalt", zitierte die Zeitung aus einem Redeentwurf des SPD-Chefs. Schulz wolle in diesem Kontext auch auf die zustimmenden Kommentare von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, des italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verweisen, berichtete die "WamS".

Schulz wolle vor den gut 600 Delegierten zudem darlegen, dass das schlechte Abschneiden von Union und SPD bei der Bundestagswahl vom 24. September zeige, dass sich der "Regierungsstil ändern muss", schrieb die Zeitung weiter. Das Parlament müsse wieder der "zentrale Ort der großen gesellschaftlichen Debatten sein".

Vor SPD-Parteitag: General Klingbeil klingt optimistisch

Zudem wolle Schulz dem Parteitag versprechen, "eine Halbzeitbilanz der Regierung nach zwei Jahren" einzuführen. Dabei solle es darum gehen, ob die gesteckten Ziele zur Verbesserung des Lebens der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich erreicht worden seien.

Weitere Schwerpunkte der Schulz-Rede sollen demnach die von Union und SPD geplanten Entlastungen für Arbeitnehmer sein, sowie die Vereinbarungen bei Rente, Pflege, Kindergeld und Familien. Außerdem wolle sich Schulz während seiner Rede am Sonntagvormittag der Bildungspolitik sowie der Inneren Sicherheit zuwenden, berichtete die "Welt am Sonntag".

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gab sich zuversichtlich. „Am Ende wird es grünes Licht für weitere Verhandlungen geben“, sagte er der „Bild“-Zeitung (Samstag).

17:13 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt auf die Bildung einer stabilen Regierung in Deutschland. „Die Welt wartet nicht auf uns“, sagte die CDU-Chefin am Samstag in Sofia nach Gesprächen mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow. Dieser hoffte, dass in Deutschland „maximal schnell“ eine Regierung gebildet werde. „Deutschland ist der Motor Europas“, sagte Borissow und machte so Druck auf die Kanzlerin.

„Ich versuche, meine Pflichten vernünftig zu erfüllen und gleichzeitig intensiv daran zu arbeiten, dass wir eine stabile Regierung haben“, antwortete sie. Sie werde jetzt den SPD-Sonderparteitag abwarten „und dann hoffentlich Koalitionsgespräche aufnehmen können“.

Bulgarien hat seit dem 11. Januar den EU-Ratsvorsitz inne.

15.52 Uhr: Kurz vor der SPD-Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union hat Parteivize Aydan Özoguz die Genossen aufgerufen, einen kühlen Kopf zu bewahren. „Niemand ist in der Lage, im Moment zu jubeln“, sagte Özoguz am Samstag vor SPD-Gremiensitzungen zur Vorbereitung des Parteitags in Bonn. „Aber gleichzeitig darf man auf keinen Fall sagen: Jetzt verstecke ich mich und mache nicht mehr weiter.“ Die Integrationsbeauftragte der geschäftsführenden Bundesregierung sagte, sie hoffe sehr auf ein klares Votum des Parteitags für Koalitionsverhandlungen. „Und ich bin ja nun gerade diejenige, die in der Integrationspolitik wirklich ganz andere Dinge sagen könnte“, betonte sie. „Aber wir müssen jetzt alle einen sehr kühlen Kopf bewahren.“

Özoguz sagte mit Blick auf den Sonntag: „Es wird ein ganzes Stück Arbeit sein, hier miteinander auch wirklich eine gute Lösung zu finden.“ Die SPD habe gute Ergebnisse bei den Sondierungen erzielt. Aber es werde sicher „Aufträge geben“, vom Parteitag und auch insgesamt aus der Partei.

SPD-Verbände erhöhen Druck auf Schulz

13:39 Uhr: Kurz vor dem SPD-Parteitag setzen die mächtigen Landesverbände Hessen und Nordrhein-Westfalen die Parteispitze mit Bedingungen für die Koalitionsverhandlungen unter Zugzwang. In dem Antragsentwurf wird die ersatzlose Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und eine erweiterte Härtefallregel für den Familiennachzug von Flüchtlingen gefordert. Außerdem solle der „Einstieg in das Ende der Zwei-Klassen-Medizin“ durch eine Angleichung der Honorarordnungen für gesetzlich und privat Versicherte erzielt werden.

Der Parteivorstand wird sich auf seiner Sitzung am Samstagnachmittag damit befassen. Möglich ist, dass er den Leitantrag für den Parteitag noch erweitert. Bisher werden darin Koalitionsverhandlungen „auf Basis der Sondierungsergebnisse und des SPD-Wahlprogramms“ empfohlen. Am Sonntag entscheiden die mehr als 600 Delegierte auf dem Parteitag in Bonn über Verhandlungen mit der Union, die dann schon am Montag beginnen könnten - vier Monate nach der Bundestagswahl.

Die Union hat wesentliche Nachbesserungen an den Sondierungsergebnissen bereits ausgeschlossen. Auch die SPD-Spitze sieht solche Forderungen skeptisch. Fraktionschefin Andrea Nahles hat davor gewarnt, sich „Illusionen“ zu machen.

Die Landesverbände Hessen und Nordrhein-Westfalen stellen in Bonn zusammen 216 Delegierte und damit mehr als ein Drittel der Gesamtzahl.

Heute geht es nach Bonn, wo morgen der Bundesparteitag stattfindet.

Sitzungen der Fraktionsgremien, um den Parteitag vorzubereiten.

Selbstbewusste und eigenständige Entscheidungen der SPD nach intensiver Debatte - das erwarte ich nach den guten Gesprächen der letzten Tage. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 20. Januar 2018

10.30 Uhr: „Eine große Koalition ist die beste Option, die Deutschland heute hat“, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, dem Handelsblatt (Samstag). „Weder eine Minderheitsregierung noch Neuwahlen würden die Optionen verbessern.“ Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche seien „eine gute Grundlage für einen Koalitionsvertrag, auch wenn ich mir mehr Ambitionen für Deutschland gewünscht hätte“, sagte Fratzscher. Positiv sei etwa die Absicht von Union und SPD, endlich mehr Verantwortung für Europa zu übernehmen und grundlegende Reformen mit Frankreich anzustoßen.

Auch der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, bezeichnete das Sondierungspapier als eine „gute Ausgangsbasis“ für Gespräche. „Meines Erachtens enthält das Papier Licht und Schatten“, sagte Fuest. Positiv sei beispielsweise der Plan, zu einer „rationaleren“ Einwanderungspolitik zu kommen. Verbesserungsbedürftig sei hingegen die Steuerpolitik. Zudem sei eine Reform der Unternehmensbesteuerung nötig. „All das fehlt in dem Papier.“

„Erstarken von Extremisten verhindern“: Klöckner will schnelle Regierungsbildung

09.42 Uhr: Die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner hat die SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgefordert, um schnell für eine stabile Regierung zu sorgen und ein Erstarken von Extremisten zu verhindern. Es sei verständlich, „dass viele Sozialdemokraten mit sich ringen“, sagte Klöckner der Rheinischen Post vom Samstag. „Ich kann aber nur an sie appellieren, dass sie am Ende das große Ganze im Blick haben.“ Es gehe „um die Regierungsfähigkeit in Deutschland und darum, dass die Ränder nicht gestärkt werden“, sagte Klöckner.

07.17 Uhr: Der Chef der Industriegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, hat auf die Erfolge der Sozialdemokraten bei den Sondierungen mit der Union hingewiesen. „Die SPD hat in den Sondierungen zahlreiche Verbesserungen für die Arbeitnehmer durchsetzen können - bei der Rente, bei der Krankenversicherung, mit dem Rückkehrrecht in Vollzeit. Ich bin mir sicher, dass die Delegierten das auf dem Parteitag am Sonntag zu würdigen wissen“, sagte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) der Deutschen Presse-Agentur.

Egal, was andere sagen: In unserer Partei gibt es keine „Zwerge“ oder „Milchgesichter“. Ich erlebe in unseren Reihen großartige und verantwortungsvolle Demokratinnen und Demokraten in dieser Debatte. Darauf bin ich mächtig stolz. Vielen Dank Euch allen dafür! — Martin Schulz (@MartinSchulz) 19. Januar 2018

07.07 Uhr: Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Parteitag der SPD hat Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni um Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen der Sozialdemokraten mit der Union geworben. „Für die fortschrittlichen Kräfte ist heute der Moment, um Einfluss auf das Schicksal Europas zu nehmen. Der Beitrag der sozialistischen und demokratischen Kräfte ist dabei unverzichtbar“, schreibt Gentiloni in einem Gastbeitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Samstag). „Aus diesem Grund schaue ich voller Hoffnung auf den Versuch der deutschen Sozialdemokraten, in den Gesprächen über die Bildung einer Regierung mit der von Angela Merkel geführten Union ein Programm im Zeichen des europäischen Aufbruchs und Reformismus aufzulegen“, so Gentiloni. Der Politiker gehört der sozialdemokratischen Regierungspartei PD an.

06.59 Uhr: Kurz vor dem Parteitag in Bonn hat SPD-Vize Olaf Scholz eindringlich an die Delegierten appelliert, den Weg frei zu machen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. „Die Entscheidung des Parteitags ist wichtig für Deutschland, wirkt aber weit über unsere Grenzen hinaus“, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nicht nur Deutschland, auch viele europäische Länder schauten am Wochenende auf Bonn. Er mahnte auch: „Ein eindeutiges Votum des Parteitags würde uns in den Koalitionsverhandlungen stärken, die ja erst noch anstehen. Und zeigen, dass die SPD unverändert fähig ist, Verantwortung zu übernehmen und gute Politik für unser Land zu machen.“

06.55 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner lehnt für den Fall eines Neins der SPD zu einer großen Koalition neue Jamaika-Gespräche ab. Das ergebe vor den nächsten Wahlen keinen Sinn, sagte Lindner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstag). „Denn die Konstellation hat sich seit November ja nicht verändert.“

06.30 Uhr: Der Wirtschaftsrat der CDU warnt vor der Entscheidung des SPD-Parteitags über Koalitionsverhandlungen mit der Union vor Erwartungen an weitere Zugeständnisse. „Die bisher getroffenen Vereinbarungen für die GroKo sind schon jetzt ein Belastungstest für den Wirtschaftsstandort Deutschland und seine Arbeitsplätze“, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der Deutschen Presse-Agentur. Das Ergebnis der Sondierungen beinhalte bereits mehrere Wechsel auf die Zukunft. „Mit dem Europa-Programm wird das Tor weit geöffnet für noch mehr Schulden in Europa.“

06.03 Uhr: Am Sonntag steht der SPD-Bundesparteitag an. Sollte der Parteitag am Sonntag mit Nein zu Koalitionsverhandlungen mit der Union stimmen, werde die SPD stark an Beliebtheit einbüßen, sagte der brandenburgische SPD-Generalsekretär Erik Stohn Focus Online: „Dann hat die SPD dasselbe Buhmann-Image wie die FDP - und das zu Recht.“

Das waren die Meldungen vom 19. Januar 2018

23.15 Uhr: Bayerische SPD-Delegierte sehen im Fall von Koalitionsverhandlungen mit der Union noch Gesprächsbedarf. „Was klar ist, dass wir noch mal über Themen reden müssen, wo die Union keine Antwort darauf hat“, sagte die bayerische SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen im Anschluss an Beratungen des SPD-Landesvorstands mit Parteitagsdelegierten am Freitagabend in Nürnberg. Als Beispiele nannte sie den Einstieg in die Bürgerversicherung und das Problem der befristeten Anstellungen, die junge Leute „von einem Job in den anderen stolpern lässt“.

22.21 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Chefin Manuela Schwesig geht davon aus, dass die Delegierten aus dem Nordosten beim Sonderparteitag mehrheitlich für Koalitionsverhandlungen mit der Union stimmen werden. Nach einem Treffen mit rund 90 Funktionsträgern der Landespartei sagte Schwesig am Freitagabend in Güstrow, die sechs Delegierten aus dem Bundesland würden sich vor dem Parteitag noch einmal beraten. Sie gehe davon aus, dass die Mehrheit von ihnen für GroKo-Verhandlungen stimmen wird.

Neue Bedingungen für eine Koalition mit der Union

22.05 Uhr: Kurz vor der SPD-Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil für eine große Koalition geworben. „Ich glaube, es gibt gute Gründe, dass der Parteitag das jetzt nicht abbricht und weitermacht mit dem, was erreicht worden ist“, sagte der SPD-Politiker bei einem Neumitgliederabend am Freitag in Hannover. In den Sondierungsgesprächen habe die SPD bei den für sie wichtigen Bereichen Europa, Bildung und soziale Gerechtigkeit punkten können.

Zur SPD gehöre, kompromissbereit zu sein und Verantwortung zu übernehmen, sagte Weil. Die Bürger seien zur Wahl aufgerufen und die Politiker zur Regierungsbildung. „Wenn die Politiker sagen, wir haben es nicht geregelt bekommen, es gibt Neuwahlen, was sollen da die Menschen sagen?“ Weil hob hervor, dass es SPD und CDU in Niedersachsen nach 40 Jahren erbitterter Konkurrenz nach der Landtagswahl im Herbst gelungen sei, eine große Koalition zu bilden. „Was ist eigentlich vertrauensbildender, die schnelle Regierungsbildung in Hannover oder das Gewürge in Berlin“, meinte Weil.

21.13 Uhr: Die mächtigen SPD-Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Hessen haben kurz vor dem Bundesparteitag neue Bedingungen für eine Koalition mit der Union gestellt. Sie forderten "substanzielle Verbesserungen" gegenüber dem Ergebnis der Sondierungen, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Landesverbände für den Parteitag am Sonntag, dessen Entwurf der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Im Rahmen von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU könnten die "noch offenen Fragen geklärt" werden, heißt es demnach in dem Antragsentwurf. Allerdings seien bislang für "essenzielle Projekte" der Sozialdemokraten nur "unzureichende Ergebnisse erreicht worden". Konkret gefordert werde die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen und die Angleichung der Honorarordnungen für gesetzlich und privat Krankenversicherte. Zudem spricht sich der Antrag für eine Härtefallregelung für den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus aus, wie die "SZ" berichtet.

19.04 Uhr: Zwei Tage vor der SPD-Entscheidung über einen möglichen Eintritt in eine große Koalition besteht nach Einschätzung von Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen in der Frage noch kein klares Meinungsbild unter den bayerischen Parteitagsdelegierten. Es gebe immer noch einen Teil „Nachdenklicher“, die sich in der Frage noch nicht entschieden hätten, sagte sie am Freitagabend zu Beginn einer SPD-Landesvorstandssitzung in Nürnberg. „Ich glaube, viele warten auch noch ab, wie die Debatte am Sonntag auf dem Bundesparteitag ablaufen wird, um dann ihre Entscheidung zu treffen“, sagte sie.

Merkel spricht von „

18.12 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht vor dem SPD-Parteitag eine „große Basis der Gemeinsamkeit“ mit den Sozialdemokraten. Das gelte insbesondere mit Blick auf Europa, sagte Merkel am Freitag bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Paris. „Und das erfordert nach meiner festen Überzeugung eine stabile Regierung.“ Und: „Ich wünsche mir natürlich, nachdem wir sehr intensive Sondierungsgespräche geführt haben, dass der SPD-Parteitag auch grünes Licht dafür gibt, dass wir in Koalitionsverhandlungen eintreten können“. 600 Delegierte der SPD sollen am Sonntag in Bonn darüber entscheiden, ob ihre Partei auf der Basis der Sondierungsergebnisse formelle Gespräche mit CDU und CSU über die Bildung einer Regierung aufnehmen soll.

Präsident Macron sagte dazu, es sei nicht an ihm, die Innenpolitik eines befreundeten Landes zu kommentieren: „Ich werde mich darauf beschränken festzustellen, dass die Sondierungen einen echten Ehrgeiz für das europäische Projekt aufzeigen.“

Wir haben keine absolute Mehrheit. Und das Recht, mal an unsere Partei zu denken. Wir haben aber auch Forderungen gegen CDU und CSU durchgesetzt, die vielen Menschen das Leben spürbar leichter machen werden. Wir sollten genau das tun, dafür werbe ich. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 19. Januar 2018

17.30 Uhr: SPD-Vize Ralf Stegner hat vor dem wichtigen SPD-Parteitag betont kampfeslustige Worte an die Union gerichtet. „Die CSU stellt holzfällerartig Sondierungsergebnisse falsch dar und äußert sich abfällig über die SPD. Mich beeindruckt das nicht. Ich rechne mit harten Koalitionsverhandlungen“, sagte Stegner in einem Interview mit Focus Online. Er werde beim Parteitag für Weiterverhandlungen stimmen.

Zugleich kündigte Stegner mit Blick auf nicht umgesetzte Pläne aus dem alten Koalitionsvertrag wie Lebensleistungsrente und das Rückkehrrecht in Vollzeit an: „Diese Form von Vertragsbruch werden wir uns nicht noch einmal gefallen lassen.“

Die Entscheidung, doch noch über eine neue GroKo zu sprechen, verteidigte Stegner: „Ganz Europa war entsetzt, dass manche bei Jamaika Egoismus über Verantwortung gestellt haben. Es ist nicht ehrenrührig, dass auch die SPD danach die Lage neu bewerten musste.“

15.55 Uhr: Die Sondierungsgespräche von Union und SPD zeigen erste praktische Auswirkungen - und zwar beim Thema Rüstungsexporte.

Riexinger prophezeit SPD den Niedergang

15.27 Uhr: Kurz vor dem Bundesparteitag der SPD in Bonn hat der Chef der Linkspartei, Bernd Riexinger, die Genossen noch einmal vor einer Neuauflage einer schwarz-roten Regierung gewarnt. Eine große Koalition bedeute nichts anderes, als volle Kraft voraus in den weiteren Niedergang der Partei zu steuern, sagte Riexinger den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. „Ich kann alle Delegierten verstehen und bestärken, die diesen Weg nicht mitgehen und auf dem Parteitag gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen stimmen wollen.“ Riexinger bezeichnete die SPD-Führung als orientierungslos und wankelmütig.

15.25 Uhr: Auch ein EU-Vertreter will den SPD-Delegierten ins Gewissen reden: Kurz vor der Entscheidung eines SPD-Sonderparteitags über förmliche Koalitionsverhandlungen mit der Union bittet EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici die Delegierten um ein klares Ja. „Europa schaut auf Euch und zählt auf Euch“, sagte er der Rheinischen Post. Die SPD trage zurzeit eine doppelte Verantwortung. „Zum einen braucht Deutschland endlich eine stabile und handlungsfähige Regierung, was nach Stand der Dinge nur mit einer großen Koalition möglich ist. Und zum anderen braucht die EU diese Regierung, um die nötigen Reformen anzugehen.“

Ausdrücklich lobte Moscovici das zwischen SPD und Union vereinbarte Sondierungspapier für seine europapolitischen Passsagen. „Wenn ich das Sondierungsergebnis vergleiche mit dem, was aus den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen bekanntgeworden ist, handelt es sich wirklich um einen großen Fortschritt, für den ganz besonders auch meine Freunde von der SPD gekämpft haben“, sagte der französische Sozialist.

15.10 Uhr: Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Michael Groschek rechnet mit der Zustimmung des SPD-Sonderparteitags zu Koalitionsgesprächen mit der Union. „Ich glaube, eine überzeugte Mehrheit wird Ja zu Koalitionsverhandlungen sagen“, prognostizierte Groschek in einem Interview der Welt. Durch die Gespräche über die Sondierungsergebnisse sei „die Nachdenklichkeit in unserer Partei gewachsen“.

Das Sondierungspapier könne sich sehen lassen, betonte der Vorsitzende des größten SPD-Landeverbands. „Wir würden sogar einen Teil der Agenda-Reform korrigieren.“ Falls der Parteitag Koalitionsgesprächen zustimme, werde es harte Verhandlungen geben. „Verhandlungen sind dazu da, Spielräume zu erweitern. Das Sondierungspapier wird mit Sicherheit nicht der Koalitionsvertrag sein“, sagte Groschek.

14.27 Uhr: Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner setzt auf ein Ja des SPD-Parteitags zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. „Ich glaube und habe die Hoffnung, dass diese große Volkspartei, die seit so vielen Jahren besteht, um ihre Verantwortung weiß in dieser schwierigen Situation“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin am Freitag in Mainz. Sie hoffe sehr, „dass das Führungspersonal die Fähigkeit hat und die Überzeugung hat, am Ende ihre Delegierten davon zu überzeugen, was gut für Deutschland ist“. Ein Scheitern bringe der SPD letztlich nichts: „Dann kann sie nichts mitgestalten.“ Die SPD habe aber auch Widersprüche selbst produziert.

Schulz warnt vor „absurden“ Konsequenzen von Neuwahlen

13.21 Uhr: Vor dem Sonderparteitag der Sozialdemokraten hat SPD-Chef Martin Schulz die Delegierten vor einer Absage an Koalitionsverhandlungen mit der Union gewarnt. Schulz sagte in einem am Freitag in Auszügen veröffentlichen Interview mit dem Spiegel, dass es in diesem Fall "ziemlich rasch" zu Neuwahlen kommen würde. Auch die SPD müsse dann mit einem schlechteren Ergebnis rechnen.

"Wenn es den Parteien nicht gelingt, mit den Mehrheiten im Bundestag eine Regierung zu bilden, würden sie von den Wählern abgestraft", sagte Schulz, der auf dem Parteitag am Sonntag in Bonn auch um seine politische Zukunft kämpft. Zudem müsse die SPD dann mit einem Programm in den Wahlkampf ziehen, das in großen Teilen mit dem Sondierungsergebnis identisch sei. "Wie absurd wäre das denn?"

Die "GroKo"-Kritiker in der SPD verweisen allerdings darauf, dass zentrale Forderungen wie die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und eine Bürgerversicherung im Gesundheitswesen im Sondierungsergebnis fehlen. Der Ausgang des Sonderparteitags ist ungewiss. Sollte er für Koalitionsverhandlungen stimmen, müsste das Endergebnis dann nochmal der SPD-Basis in einem Mitgliederentscheid vorgelegt werden.

Schulz sagte dem "Spiegel", er sei in die Politik gegangen, um zu gestalten. "Ich will nicht, dass die Altenpflegerin vier Jahre auf bessere Arbeitsbedingungen wartet, nur damit sich die SPD wohlfühlt", sagte er. Zugleich dämpfte der SPD-Chef Erwartungen, es könnten in den Koalitionsverhandlungen Änderungen an der Sondierungsvereinbarung mit der Union erzielt werden.

13.01 Uhr: Im Fall eines Neins der SPD zu einer neuen großen Koalition erwartet DGB-Chef Reiner Hoffmann „Chaos“. Das sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds am Freitag in Berlin.

„Ich gehe davon aus, dass es eine klare Zustimmung geben wird“, machte er mit Blick auf den SPD-Parteitag am Sonntag aber deutlich. Auch bei einem Nein der Delegierten zu Koalitionsverhandlungen favorisiere er keine Minderheitsregierung. Falls es zu Neuwahlen komme, trete der DGB „für progressive Mehrheiten“ und für eine arbeitnehmerfreundliche Politik ein.

12.15 Uhr: Hitzige Debatte im Bundestag zum Thema Migration an diesem Freitag: Die AfD will Flüchtlinge bestrafen, die sich gegenüber den deutschen Behörden jünger ausgeben als sie sind. Der AfD-Abgeordnete Roman Reusch sagte am Freitag im Bundestag bei der ersten Beratung über einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion, er halte eine Haftstrafe von mindestens sechs Monaten für angemessen. Die Bundesregierung solle einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.

Der AfD-Antrag sieht vor, dass die Altersfeststellung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zwingend vorgeschrieben sein soll, wenn keine überzeugenden Dokumente vorgelegt werden.

Die CDU-Abgeordnete Nadine Schön erklärte, die Unionsfraktion werde dem Antrag nicht zustimmen. Zur Begründung sagte sie, dass von der AfD „auch diesmal nur ein Aufhänger gesucht wurde, um pauschal gegen Flüchtlinge zu hetzen“. Dass man Flüchtlingen auch helfen müsse, werde von der AfD-Fraktion überhaupt nicht erwähnt.

Die SPD-Abgeordnete Gülistan Yüksel sagte, Genitaluntersuchungen bei jungen Flüchtlingen seien aus Sicht seiner Fraktion ausgeschlossen. Solche Untersuchungen gelten als eine medizinische Methode, um das Alter von Menschen einzuschätzen. Daneben stehen radiologische Untersuchungen, etwa der Handwurzel, des Gebisses oder des Schlüsselbeins.

11.37 Uhr: Martin Schulz lässt offenbar nichts unversucht, die SPD-Mitglieder von einem Groko-“JA“ zu überzeugen. Nun versucht er es mit einem emotionalen Brief an die Basis.

10.19 Uhr: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat im Bundestag dafür geworben, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus weiterhin auszusetzen. Die bisherige Regelung würde im März auslaufen.

Bei der ersten Beratung über einen entsprechenden Antrag der Unionsfraktion sagte der Minister am Freitag, in einigen Monaten solle der Nachzug wieder erlaubt werden. Ehepartner sollten aber nur kommen dürfen, wenn die Ehe schon vor der Flucht bestanden habe. Und für Straftäter werde es keine Familienzusammenführung geben, sagte de Maizière.

Die SPD-Innenpolitikerin Eva Högl sagte, ihre Partei werde dem Antrag nur zustimmen, wenn der 31. Juli 2018 als Datum für ein Ende der Aussetzung klar festgehalten werde. Auch sollten die Betroffenen bereits ab dem 18. März Visa-Anträge abgeben dürfen.

SPD, CDU und CSU hatten sich bei ihren Sondierungen für eine neue große Koalition auf einen Kompromiss geeinigt. Dieser sieht vor, dass der Familiennachzug nur für maximal 1000 Angehörige pro Monat erlaubt sein soll.

Die AfD kündigte ihre Zustimmung zum Unionsantrag an. Grüne und Linke fordern, den Familiennachzug wieder ohne Einschränkung zu gestatten.

10.14 Uhr: Der Bundestag hat am späten Donnerstagabend eine Sitzung abbrechen müssen, weil das Plenum nicht beschlussfähig war. Treibende Kraft dabei war die AfD. Mehr.

10.12 Uhr: Die Sozialdemokraten haben vor ihrem Sonderparteitag zu Verhandlungen über eine große Koalition einer neuen Umfrage zufolge ein Rekordtief in der Wählergunst erreicht. Die Union legt zu.

09.24 Uhr:Angesichts des internen Widerstands gegen die "GroKo" haben führende SPD-Politiker erneut für Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. "Oppositionsromantik ist auch keine Lösung", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dem "Spiegel". Zwar stehe für sie außer Frage, dass sich die Partei erneuern müsse. Dies sei aber "auch als Teil einer Regierung möglich".

Die SPD ist vor ihrem Sonderparteitag am Sonntag in Bonn in der Frage von Koalitionsverhandlungen mit der Union tief gespalten. Auch Dreyer stand der großen Koalition lange skeptisch gegenüber. "Wir waren entschlossen, in die Opposition zu gehen. Aber dann ist Jamaika gescheitert. Und in den Sondierungen hat die Union einer Minderheitsregierung eine klare Absage erteilt", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende. Deshalb sei ihre Partei in einer neuen Lage.

09.00 Uhr: Im Bundestag geht es heute in einer Debatte um den Familiennachzug. Wir sind natürlich live für Sie dabei.

07.05 Uhr: Herzlich willkommen im News-Ticker zum Stand der GroKo-Anbahnung. An diesem Wochenende entscheidet sich, ob die Verhandlungen von CDU, CSU und SPD die nächste Stufe erreichen - oder vorzeitig scheitern. Die Sozialdemokraten entscheiden am Sonntag, ob die Partei offizielle Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen soll. Die Neuigkeiten der vergangenen Tage können Sie hier nachlesen.

Alle Blicke auf die SPD: Sozialdemokraten entscheiden über GroKo-Verhandlungen - und ringen um ihr Profil

München - 119 Tage werden am 21. Januar seit der Bundestagswahl 2017 vergangen sein. 119 Tage, in denen das Wort „Sondierungen“ im politischen Berlin allgegenwärtig war. Nun wird sich entscheiden, ob sich die Regierungssuche endlich in das nächste Stadium, das der Koalitionsverhandlungen bewegt. Oder ob es für die Parteien wieder „zurück auf Start“ heißt und neue Sondierungen drohen: Am Sonntag, den 21. Januar, beschließen die Sozialdemokraten auf einem Parteitag, ob ihnen die Sondierungsergebnisse genügen, um offizielle Verhandlungen aufzunehmen - oder ob sie das Handtuch werfen.

Ein Vorgang, der bei früheren Regierungsbildungen meist Formsache war. Diesmal birgt die Entscheidung der SPD für oder gegen Koalitions-Gespräche aber durchaus einige Unwägbarkeiten. Denn auch wenn Parteichef Martin Schulz, andere Spitzen- und viele Landespolitiker vehement für GroKo-Verhandlungen werben: An der Basis und auch an der Spitze einiger Landesverbände sieht die Stimmung ganz anders aus.

In den Umfragen stürzt die SPD vor dem Parteitag historisch ab. Millionen Wähler würden heute von der SPD zu einer anderen Partei wandern. Es gilt also auch Vertrauen zurückzugewinnen.

Kommen die GroKo-Verhandlungen? Die SPD ist gespalten

Die Berlin-SPD und die Landesverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen etwa haben bereits gegen Koalitionsverhandlungen votiert. Anderenorts gab es keine formellen Beschlüsse zum Abstimmungsverhalten beim Parteitag. Und die JuSos um ihren Vorsitzenden Kevin Kühnert ziehen gar bereits seit Tagen mit einer „NoGroKo“-Kampagne durchs Land. Sehr zum Unwillen der Parteiführung.

An der Entscheidung hängt für die Sozialdemokraten viel. Martin Schulz‘ politische Karriere könnte durch ein „Nein“ schwer beschädigt werden. Und nicht zuletzt geht es auch um Image und Profil der Partei. Einige Politiker sehen in einer neuen GroKo eine wichtige Übernahme von staatspolitischer Verantwortung. Andere empfinden die Rückkehr in die ungeliebte Koalition als „Umfallen“ - zumal die Sondierungsergebnisse auf wenig Gegenliebe stoßen. In einer Umfrage erklärten nur 19 Prozent der SPD-Anhänger, ihre Partei habe sich in den Sondierungen „am meisten durchgesetzt“.

GroKo-Entscheidung beim SPD-Parteitag: So könnte es weitergehen

Noch bedeutsamer sind die Entwicklungen der kommenden Tage für die Bundesrepublik. Sollte eine neue GroKo vorzeitig platzen, wäre auf einmal buchstäblich alles wieder offen. Minderheitsregierungen oder auch eine „KoKo“ wären plötzlich wieder auf der Agenda, ebenso wie Neuwahlen. Und auch die Zukunft vieler Spitzenpolitiker schiene auf einmal offen. Nicht nur Martin Schulz wäre angeschlagen - auch Angela Merkels Posten als Kanzlerin könnte theoretisch zur Verhandlungsmasse in neuen Koalitionsgesprächen werden. Teile der FDP hatten schließlich Ende 2017 schon offen am Stuhl Merkels gesägt...

