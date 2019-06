SPD in der Krise: Nahles tritt als Partei- und Fraktionsvorsitzende zurück

Wieviel Rückhalt genießt Andrea Nahles in der SPD? Am Dienstag steht die vorgezogene Wiederwahl an.

Andrea Nahles tritt zurück! Nach tagelangen Diskussionen um ihre Person und nach der Klatsche bei der Europawahl zieht sie nun die Konsequenzen.

Bei der Europawahl gab es erneut eine Klatsche für die Sozialdemokraten - nur 15,8 Prozent.

Unerwartet - und gegen den Beschluss des SPD-Vorstandes - kündigte Andrea Nahles vorgezogene Neuwahlen für den Posten als Fraktionsvorsitzende an.

Sie versuchte damit ihre parteiinternen Kritiker aus der Reserve zu locken.

Die Nerven lagen blank in der SPD: Schulz rastete aus und beleidigte einen Genossen in einer Sitzung.

Am Sonntag dann das Beben: Andrea Nahles kündigte ihren Rücktritt als Partei und Fraktionsvorsitzende an.

10.35 Uhr:

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt von ihren Spitzenämtern zurück. „Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist“, schrieb Nahles am Sonntag an alle SPD-Mitglieder.

Am Montag wolle sie ihren Parteivorsitz offiziell abgeben, am Dienstag den Fraktionsvorsitz, so Nahles weiter. „Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann.“ Nahles rief die SPD dazu auf, beieinander zu bleiben und besonnen zu handeln.

Andrea Nahles: Rücktritt statt Machtfrage

Nahles war nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl vor einer Woche stark unter Druck geraten. Daraufhin hatte sie angekündigt, in der Fraktion mit einer vorgezogenen Vorsitzenden-Neuwahl die Machtfrage zu stellen. Bei einer Sonderfraktionssitzung am Mittwoch war deutlich geworden, dass sie für diesen Schritt wenig Rückhalt hatte.

An die Mitglieder schrieb Nahles, sie habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Nahles war nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2017 Fraktionsvorsitzende geworden und im Jahr darauf auch Parteichefin.

Andrea Nahles habe „Klarheit“ gewollt - und reagiert mit Rücktritt

„Wir haben uns gemeinsam entschieden, als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen“, so Nahles mit Blick auf die Entscheidung, ein weiteres Mal eine große Koalition einzugehen. Die drei Parteien regieren jetzt seit 2013 miteinander. Zuvor gab es zwischen 1966 und 1969 sowie 2005 und 2009 sogenannte große Koalitionen.

„Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen“, so Nahles weiter. Beides zu schaffen sei eine große Herausforderung. „Um sie zu meistern ist volle gegenseitige Unterstützung gefragt“, so Nahles. Ob ich die nötige Unterstützung habe, sei in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen worden. „Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen.“

SPD in der Krise: Nahles tritt als Partei- und Fraktionsvorsitzende zurück

Update 2. Juni 2019: Nahles tritt als Partei- und Fraktionsvorsitzende zurück. Das kündigte sie nun in einer Pressemitteilung am Sonntag an. Alle aktuellen Entwicklungen zum Rücktritt lesen Sie hier.

„Es ist der falsche Weg“: Einige SPD-Größen appellieren an Parteigenossen

18.01 Uhr: In wenigen Tagen beantwortet sich die Frage, ob die SPD mit Andrea Nahles an der Spitze weitermachen wird. Vor der vorgezogenen Wiederwahl zum Fraktionsvorsitz erhält die umstrittene Parteichefin Rückhalt von einigen Genossen. Laut Sueddeutsche.de haben sich einige ranghohe Mitglieder der Sozialdemokraten mit einem Appell an Parteikollegen gerichtet, um sich hinter die erste Frau an der Spitze der SPD zu stellen. Die SZ berichtet, dass in der Stellungnahme der Vize-Kanzler und Bundes-Finanzminister Olaf Scholz, Manuela Schwesig (Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern), die SPD-Landeschefs von Bayern und Hessen, Natascha Kohnen und Thorsten Schäfer-Gümbel sowie Fraktionschef Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein unterschefinchrieben hätten. Kurz zuvor forderte bereits die SPD Bundesvize Malu Dreyer ein Ende der Personaldebatten und betonte, man dürfe Nahles nicht die alleinige Schuld für das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten zuletzt bei der Europawahl und der Wahl in Bremen geben. Auch Dreyer selbst habe laut des Artikels den Appell unterzeichnet, in dem zu mehr Solidarität mit Andrea Nahles aufgerufen wird. "Die massive Kritik an ihr ist unfair", ist darin unter anderem zu lesen. Des Weiteren müsse die SPD "in der Sache offen und kritisch, aber respektvoll darüber sprechen, was wir gemeinsam ändern müssen, um einen Weg aus der Krise zu finden".

Auch der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse stärkt Nahles den Rücken und betont, dass die SPD in den vergangenen drei Jahrzehnten alleine 13 Partei-Vorsitzende verschlissen habe. Thierse macht sich stark dafür, dass die SPD sich wieder auf mehr Konstanz besinnen sollte: "So sehr es menschlich verständlich ist, nach einer furchtbaren Wahlniederlage Personalfragen zu diskutieren - es ist der falsche Weg", so Thierse. Nachdem die SPD in ihrer "großen und langen Geschichte" mit Andrea Nahles zum ersten Mal eine Frau an die Spitze gewählt habe - "welches Zeichen ist es, wenn diese Frau nach einem Jahr wieder gestürzt wird?", gibt der 75-Jährige zu bedenken.

Malu Dreyer fordert Ende der Personaldebatten bei der SPD

Update vom 1. Juni 2019, 14.13 Uhr: SPD-Bundesvize Malu Dreyer hat ihre Partei zu einem Ende der Personaldebatten aufgefordert. „Ich rufe dazu auf, die Reihen zu schließen“, sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz der dpa am Samstag in Mainz. „Für mich ist es eine Frage der Fairness und der Solidarität, dass wir Andrea Nahles nicht allein für die schwierige Lage der Partei verantwortlich machen.“

Partei- und Fraktionschefin Nahles will sich nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl kommenden Dienstag in der Fraktion einer vorzeitigen Neuwahl stellen. Etliche Abgeordnete fühlten sich von ihrem überraschenden Schritt überrumpelt. Als wahrscheinlich gilt, dass viele Abgeordnete Nahles ihre Stimme auch ohne Gegenkandidaten verweigern. Im Falle einer Niederlage könnte sich Nahles auch vom Parteivorsitz zurückziehen. „Wir haben gemeinsam gekämpft und müssen jetzt gemeinsam Vertrauen zurückgewinnen“, mahnte Dreyer. „Auch wenn ich die Verzweiflung derer verstehen kann, die nach einem harten Wahlkampf mit dem Ergebnis hadern, aber wir müssen uns auf unsere Stärke besinnen“, betonte die Regierungschefin. „Wir können die Gesellschaft nur zusammenhalten, wenn wir Solidarität auch nach Innen leben.“

Bayern-SPD stellt Forderung für Fortbestand der GroKo

8.30 Uhr: Die bayerische SPD macht die Umsetzung der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und ein Klimaschutzgesetz zur Bedingung für den Fortbestand der großen Koalition im Bund. „Nur mit derartigen Beschlüssen erscheint es überhaupt noch möglich, im September über eine Fortführung der großen Koalition zu diskutieren“, heißt es in einem am Freitag von der Landesvorsitzenden Natascha Kohnen auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Beschluss des SPD-Landesvorstandes. Bis zur Sommerpause müssten zentrale Gesetzesvorhaben der großen Koalition für sozialen und ökologischen Fortschritt umgesetzt werden. Dies seien die Grundrente in der von der SPD erarbeiteten Ausgestaltung und ein Klimaschutzgesetz.

Früherer Bundestagspräsident Wolfgang Thierse mit Warnung

6.50 Uhr: Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat einem Medienbericht zufolge die SPD-Bundestagsabgeordneten gewarnt, Andrea Nahles zu stürzen. „Nachdem die SPD in ihrer großen und langen Geschichte mit Andrea Nahles zum ersten Mal eine Frau an ihre Spitze gewählt hat - welches Zeichen ist es, wenn diese Frau nach einem Jahr wieder gestürzt wird“, schreibt Thierse dem Tagesspiegel zufolge in einem Appell an die SPD-Abgeordneten. „Wer als Partei glaubwürdig für eine Politik der Solidarität eintreten will, der muss selbst Solidarität vorleben - sonst betreibt er Selbstzerstörung unserer Partei.“ Die existenzbedrohliche Situation der SPD zu personalisieren, sei der bequeme Weg. Thierse forderte stattdessen, den „Identitätskern der SPD“ wieder sichtbar zu machen.

Erstmeldung: SPD-Chefin Nahles wackelt - Schulz rastet aus und beleidigt einen Genossen

Berlin - In der SPD-Personaldebatte bekommt die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles Unterstützung von ihrem Vorgänger Thomas Oppermann. Eine Ablösung von Nahles wäre „keine schlaue Idee“, sagte er dem Spiegel. Es stünden harte Verhandlungen in der Koalition an und darin sei seine Nachfolgerin gut.

Oppermann betonte, dass man in den nächsten Monaten hart mit der Union verhandeln müsse. Und niemand behaupte, dass Nahles schlecht verhandeln würde. In einer solchen Situation sei es „keine schlaue Idee, die Führung auszuwechseln“. Oppermann warnte zugleich, dass sich bei einer Ablösung von Nahles vom Fraktionsvorsitz automatisch auch die Frage nach dem Parteivorsitz stelle, den sie ebenfalls innehat.

Nahles unter Beschuss: Am Dienstag gibt es Neuwahlen bei der SPD-Bundestagsfraktion

Die SPD-Abgeordneten stimmen am Dienstagnachmittag über den Fraktionsvorsitz ab. Nahles hatte die eigentlich für September geplante Wahl nach dem desaströsen Abschneiden der SPD bei der Europa- und der Bremen-Wahl vorgezogen.

Nerven liegen blank bei Nahles-Debatte: Schulz beleidigt SPD-Fraktionskollegen

Gegenkandidaten gibt es bisher nicht - und der Abgeordnete Johannes Kahrs rechnet auch nicht damit, dass sich das noch ändert. „Wer sich hätte melden wollen, hätte das am Mittwoch tun können. Und meiner Meinung nach auch tun müssen“, sagte Kahrs den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Freitag. Am Mittwoch hatte die Fraktion in einer Sondersitzung mehrere Stunden lang über die Lage beraten.

Der hessische Abgeordnete Timon Gremmels appellierte an seine Fraktionskollegen, „dass wir jetzt mal ein bisschen die Nerven bewahren“. Ex-SPD-Chef Martin Schulz, dem ein Interesse am Fraktionsvorsitz nachgesagt wird, rastete jüngst bei einer Sitzung aus und beleidigte seinen Kollegen Johannes Kahr.

Ein „Showdown“ am Dienstag mit einer knappen Mehrheit für oder gegen Nahles helfe niemandem, sagte er dem Nachrichtensender n-tv. Gremmels fordert nach der Europawahl von der Fraktionsspitze einen Vorschlag, „wie es denn gemeinschaftlich weitergehen kann“. Vielleicht gebe es ja auch „andere Möglichkeiten“ wie etwa „eine männlich-weibliche Doppelspitze“. Perspektivisch sollten außerdem Fraktions- und Parteispitze personell wieder getrennt werden.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) mahnte die Sozialdemokraten zur Gelassenheit. Sie sollten Ruhe bewahren und gemeinsam mit der Union weiterarbeiten, sagte er dem Handelsblatt. „Es ist doch ganz klar, dass diese Koalition keine Liebesheirat war, allen voran nicht für die SPD“, sagte Brinkhaus. Aber nun komme es darauf an, „überzeugende Ergebnisse“ zu liefern.

Die GroKo scheint die Deutschen nach wie vor nicht zu überzeugen: In einer neuen Umfrage liegen Union und SPD hinter den Grünen.

