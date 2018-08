SPD-Kanzlerkandidatur: Nahles will diesen Fehler vermeiden

Ob die SPD große Chancen auf die Kanzlerschaft hat, sei mal dahingestellt. Doch einen bestimmten Fehler bei der Nominierung des Kanzlerkandidaten wollen die Genossen nicht noch einmal begehen.

Berlin - Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will die Frage der Kanzlerkandidatur in ihrer Partei künftig früher als bisher klären. „Ich möchte den nächsten Kanzlerkandidaten frühzeitig festgelegt haben“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wir dürfen nicht noch einmal so unvorbereitet in Wahlen stolpern wie in den vergangenen Jahren.“

Nahles schloss ein Urwahl durch die Mitglieder nicht aus. „Ich habe meiner Partei versprochen, dass wir darüber diskutieren. Es gibt viele Befürworter und Skeptiker.“

Eine Urwahl des Kanzlerkandidaten könne sie sich eher vorstellen als einen Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz. „Der Parteivorsitzende wird vom Parteitag bestimmt. Daran werde ich nichts ändern“, sagte Nahles.

