Nach Klatsche bei Regionalwahl: Ministerpräsident Sanchez ruft Neuwahlen in Spanien aus

Von: Jens Kiffmeier

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Reaktion auf die Schlappe bei den Regionalwahlen in Spanien: Ministerpräsident Pedro Sanchez will das Parlament auflösen. Nun gibt es Neuwahlen.

Madrid - Überraschung in Spanien: Ministerpräsident Pedro Sanchez hat das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Er reagierte damit auf die heftige Niederlage bei den Regionalwahlen. Nun sollen alle Wahlberechtigten in dem Land am 23. Juli 2023 zur Urne gerufen werden. Das Verfahren soll bereits mit König Felipe abgesprochen worden sein, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten.

Zuvor hatte Sánchez bei den Regional- und Kommunalwahlen eine herbe Schlappe hinnehmen müssen. Nach Auszählung fast aller Stimmen auf kommunaler Ebene kam seine sozialdemokratische Partei PSOE am Sonntag nur auf 28,1 Prozent. Die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) erreichte dagegen 31,5 Prozent, zudem nahm sie der PSOE mehrere Regionen ab. (jkf)

(Mehr in Kürze)