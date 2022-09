Merz Aussagen zu „Sozialtourismus“ der Ukrainer bestärken Verschwörungstheorien zu Flixbus

Friedrich Merz spricht in einem Interview über eine Art „Sozialtourismus“ der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland. Seine Aussagen führen zu Diskussionen über Flixbus – warum das?

Friedrich Merz, der CDU-Partei- und Unionsfraktionsvorsitzende, hatte bei Bild TV am 26. September gesagt: „Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.“ Für diese These musste sich der Politiker viel Kritik anhören, unter anderem von FDP, SPD und den LINKEN. Er entschuldige sich zwar für die Aussage, kann nun aber nicht rückgängig machen, dass auf Twitter viele User darüber diskutieren, ob Flixbus beim von Merz angesprochenen „Sozialtourismus“ der Ukrainer seine Finger mit im Spiel habe.

BuzzFeed.de schaut sich an, inwiefern Merz Aussagen zu „Sozialtourismus“ Verschwörungstheorien zu Flixbus befeuern.