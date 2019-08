Sommerinterview im ZDF: Christian Lindner (FDP) heute bei „Berlin direkt“

FDP-Chef Christian Lindner wird der letzte Gast bei den Sommerinterviews des ZDF sein. Gut für die Zuschauer: Im Ersten geht es noch weiter.

Berlin - Am 21. Juli hat Christian Lindner (FDP) die Sommerinterviews im Ersten vor wenigen Wochen eingeläutet - jetzt ist er der letzte Politiker, der im Rahmen der Reihe im ZDF befragt wird. Der Parteichef wird am heutigen Sonntag ab 19.10 Uhr in der Sendung „Berlin direkt“ zu Gast sein. Er wird von den Moderatoren Theo Koll und Shakuntala Banerjee befragt. Zuletzt waren Manuela Schwesig (SPD), Jörg Meuthen (AfD) und Katja Kipping (Die Linke) die Gäste der ZDF-Reihe. Die Sommerinterviews werden seit 31 Jahren im Zweiten Deutschen Fernsehen in der Sendung „Berlin direkt“ ausgestrahlt.

Sommerinterview: Christian Lindner im ZDF, Dietmar Barsch im Ersten

Das Erste zeigt heute ab 18.30 Uhr sein neuestes Sommerinterview. Es wird in der Sendung „Bericht aus Berlin“ ausgestrahlt. Dieses Mal wird Dietmar Barsch zu Gast sein. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke wird sich den Fragen der ARD-Journalisten Tina Hassel und Oliver Köhr stellen.

Nach dem letzten Sommerinterview mit Christian Lindner in der ARD wurde vor allem eine private Frage nach seiner Lebensgefährtin kontrovers diskutiert.

Nach Christian Lindner folgen weitere Sommerinterviews

Während das ZDF das letzte Sommerinterview für dieses Jahr ausstrahlt, geht die Reihe im Ersten noch weiter. Dort stehen an den kommenden drei Wochenenden noch Sendungen mit Manuela Schwesig (SPD), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Alexander Gauland (AfD) auf dem Programm. Die Sommerinterviews im Ersten feiern in dieser Staffel ein Jubiläum. Sie gibt es seit 20 Jahren.

Sommerinterview: Angela Merkel sagte ab

In diesem Jahr kam es bei den Sommerinterviews zu einer kleinen Sensation. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Teilnahme an der Sendung ab. Statt ihr nahm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Sendung teil. Oft verlaufen die Sommerinterviews der Sender kontrovers. Kürzlich erregte der MDR mit einem Sommerinterview Aufsehen, bei dem AfD-Politiker Björn Höcke zu Gast war.

dg