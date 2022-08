Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Russlands Kampfkraft „verlangsamt“

Von: Karolin Schäfer, Vincent Büssow, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör

Teilen

Russland muss im Ukraine-Krieg herbe Verluste hinnehmen. Die personelle Not an den Fronten wird darüber hinaus immer größer.

Brücke beschädigt: Russische Truppen können Antoniwka-Brücke „weder nutzen noch reparieren

Russische Truppen können Antoniwka-Brücke „weder nutzen noch reparieren „Heimliche Mobilmachung“: Russland muss Verluste im Ukraine-Krieg kompensieren.

Russland muss Verluste im Ukraine-Krieg kompensieren. Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 19.50 Uhr: Fachleuten zufolge wird die Kampfkraft Russlands in der Region Cherson im Süden des Landes durch ukrainische Angriffe auf die dortigen Brücken und Grenzübergänge erheblich beeinträchtigt. So wurde etwa erneut die Antoniwka-Brücke über den Fluss Dnepr bei einem jüngsten Angriff beschädigt (s. Update v. 16 Uhr). Dadurch müssten die russischen Besatzer Ausrüstung, Verpflegung und Treibstoff auf anderen Wegen transportieren.

Die Antoniwka-Brücke ist ein Angelpunkt im Ukraine-Krieg, insbesondere im Kampf um die Stadt Cherson. Ukrainische Truppen beschädigen sie immer wieder, um die Armee aus Russland daran zu hindern, Militärequipment über den Fluss Dnepr zu transportieren. (Archivbild) © Sergei Bobylev/imago

„Das verlangsamt nicht nur ihre Operationen, es verringert auch die Kampfkraft der Truppen“, sagte Oleg Zhdanov, ukrainischer Militärexperte, gegenüber Kyiv Independent. Zudem sei die Menge an Gütern „viel größer als das, was sie über den Fluss zum anderen Ufer transportieren können.“

Ukraine-Krieg: Verteidiger beschädigen wichtige Brücke

+++ 16.00 Uhr: Truppen der Ukraine haben erneut die Antoniwka-Brücke bei der Stadt Cherson beschädigt. Dies teilte das Operationskommando Süd am Donnerstag (25. August) mit. Die Brücke über den Fluss Dnepr dient als wichtiger Zugang für Russland zu der umkämpften Hafenstadt. Die Sprecherin des Operationskommandos sagte gegenüber dem ukrainischen Sender Hromadske, die russischen Truppen können die Brücke „weder nutzen noch reparieren“. Die russische Militärverwaltung in der Region bestätigte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, dass die Brücke getroffen wurde.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 13.05 Uhr: Russland soll im Ukraine-Krieg eine Fläche größer als Dänemark verloren haben. Dies schreibt das US-Institute for the Study of War in seiner Bewertung der russischen Offensivkampagne vom Mittwoch (24. August). Demnach haben die Truppen aus Russland etwa 45.000 Quadratkilometer an Territorium seit dem 21. März aufgeben müssen. Das Vergleichsdatum entspricht dabei dem geschätzten Zeitpunkt, an dem Russland am weitesten in die Ukraine vorgedrungen war.

+++ 10.25 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat am Donnerstag die Zahlen zu den russischen Verlusten aktualisiert. Demnach hat Russland seit dem 24. Februar rund 45.850 Soldaten, 234 Flugzeuge und 1929 Panzer im Ukraine-Krieg verloren. Im Vergleich zum Vortag (Mittwoch, 24. August) kamen 150 Gefallene hinzu. Die größten Verluste musste Russland an der Front bei Donezk hinnehmen, berichtet das ukrainische Verteidigungsministerium.

Die Daten im kompakten Überblick:

Soldaten: 45.850

45.850 Flugzeuge: 234

234 Hubschrauber: 203

203 Panzer: 1929

1929 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4245

4245 Artilleriesysteme: 1037

1037 Luftabwehrsysteme: 148

148 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 272

272 Autos und andere Fahrzeuge: 3160

3160 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 828

828 Stand: Donnerstag, 25. August 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Update vom Donnerstag, 25. August, 06.20 Uhr: Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon ein halbes Jahr an. Auch am ukrainischen Nationalfeiertag gingen die Kämpfe weiter. Laut eines Berichts des Portals Kyiv Independent musste das russische Militär wieder schwere Verluste einstecken. Die ukrainische Air Force teilte auf Facebook mit, dass sie einen Ka-52 „Alligator“ Helikopter und mehrere Aufklärungsdrohnen der russischen Armee zerstören konnten.

News zum Ukraine-Krieg: Herbe Verluste machen Russland zu schaffen

Erstmeldung vom Dienstag, 23. August: Moskau - Die herben Verluste im Ukraine-Krieg machen Russland schwer zu schaffen. Die lange Dauer des Krieges scheint auch die Kampfmoral der Hilfstruppen aus den moskautreuen Separatistengebieten zu schwächen. Dies geht zumindest aus den Berichten des britischen Geheimdienstes hervor.

Wie das Verteidigungsministerium in London am Montag (22. August) mitteilte, würden einige Kommandeure ihren Soldaten inzwischen vermutlich saftige finanzielle Anreize versprechen. Einzelne Verbände gälten als unzuverlässig und würden daher nicht mit Angriffen betraut.

News zum Ukraine-Krieg: „Heimliche Mobilmachung“, um Verluste auszugleichen

Zu den personellen Problemen trägt nach Ansicht des britischen Geheimdienstes der Umstand bei, dass Russland den Krieg weiterhin als „militärische Spezialoperation“ einstuft. Ohne allgemeine Mobilmachung habe der Staat keine rechtliche Handhabe, die Menschen zum Militärdienst zu zwingen. Somit sei Russland weiter auf Hilfstruppen angewiesen.

Bisher hat sich Wladimir Putin im nun rund sechs Monate dauernden Krieg standhaft geweigert, die politisch durchaus riskante Generalmobilmachung zu befehlen. Was also können die russischen Behörden sonst tun? Offenbar versucht der Kreml seit einiger Zeit eine Art „heimliche Mobilmachung“ in Gang zu setzen, wie die New York Times schreibt.

Um den personellen Mangel auszugleichen, setzt der Kreml demnach auf eine Kombination aus verarmten ethnischen Minderheiten, Ukrainern aus den Separatistengebieten, Söldnern und militarisierten Einheiten der Nationalgarde, um den Krieg zu führen. Kürzlich hieß es auch, dass Gefangenen in St. Petersburg Freiheit und Geld angeboten worden seien, sollten sie sich bereit erklären, in der Ukraine zu kämpfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland schweigt zu Verlusten

Ende März hat Russland die Zahl der im Ukraine-Krieg gefallenen Soldaten auf 1351 beziffert. Seitdem schweigt der Kreml zu seinen eigenen Verlusten. Die Ukraine liefert ein tägliches Update, wobei die letzte Schätzung die Gesamtzahl auf rund 45.000 bezifferte. (cs)