Wie Bayern sich aus dem Lehrermangel herauskauft und damit eine Gefahr für andere Bundesländer wird

Markus Söder © Sven Simon/IMAGO

Die politische und pädagogische Prominenz aus ganz Deutschland versammelt sich beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Bildung.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Bildung.Table am 24. Mai 2023.

Ministerpräsident Markus Söder und sein Vize versprechen eine Luxus-Besoldung für Lehrkräfte – die eine reale Gefahr für die Schulen anderer Länder ist.

„Ihre Wiederwahl ist doch sicherer als meine“, sagte Markus Söder zur Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann. Natürlich war das eine Schmeichelei des Ministerpräsidenten. Er war nach Würzburg zur Delegiertenversammlung des BLLV gekommen, um dessen 62.000 Mitglieder als Wähler zu gewinnen. Also umgarnte er. Aber zugleich machten die Verbeugung Söders und der Kongress selbst deutlich: In Bayern ticken die Uhren anders. Da kann man sich vom Lehrermangel freikaufen – auf Kosten der Nachbarländer. Andere Themen spielten in Würzburg praktisch keine Rolle.

In Bayern ist wenige Monate vor der Wahl eine Auktion um die Gunst der Lehrkräfte entbrannt. Derzeit hat die Regierung aus CSU und Freien Wählern in Umfragen wieder eine knappe Mehrheit. Im Oktober sind die Wahlen. Also gab es in Würzburg ein Wettrennen um die teuersten Wahlversprechen – die aber nicht nur innenpolitisch in München, Nürnberg, Augsburg oder eben Würzburg Bedeutung haben. Was Bayern gerade macht, bedeutet eine Gefahr für die Schulen anderer Länder.

Aiwanger: „Ihr seid Zukunftsmacher, wir brauchen Euch“

Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger erklomm schon am Donnerstagabend die Bühne, nein er stürmte sie, um den BLLV-Mitgliedern, die vor allem in Grund- und Mittelschulen lehren, Honig um den Bart zu schmieren. „Sagen Sie mir, wo Sie der Schuh drückt. Großer Dank an Sie!“, rief Aiwanger. So lammfromm hatte man den Poltergeist noch selten gehört. „Ihr seid die Zukunftsmacher, wir brauchen Euch - und wir kämpfen für Euch!“ Man wartete darauf, dass Aiwanger das Erich Mielke-Bonmot „Ich liebe Euch doch alle“ zum Besten gibt.

In Bayern funktioniert Bildungspolitik einfach anders. Wenn dort Wahlen sind, dann kommt die halbe Regierung zu den Lehrern geströmt. Um ihnen demonstrativ zuzuhören. Um Verständnis zu heucheln. Und um Wahlgeschenke anzubieten. Brennende Themen wie die Grundschul-Lese-Untersuchung oder die Digitalisierung mögen anderswo Priorität Nummer 1 sein. Hier in Bayern geht es darum, den Lehrern zu versprechen, dass man den furchtbaren Lehrermangel – der längst auch im Freistaat herrscht –, schnellstmöglich abzubauen bereit ist. Erster und wichtigster Baustein dafür ist, die Besoldung A13 auf alle LehrerInnen auszuweiten. A13 - das war in Würzburg die alles bestimmende Kennziffer.

Markus Söder: Besoldungsregen auf die Lehrer

Die Gehaltserhöhung für Bayerns Lehrer ist nicht nur so gut wie beschlossen, sondern auch umstritten. Freie Wähler und CSU kämpfen um das Copyright, wer A13 vor der Wahl möglich gemacht hat. Aiwanger behauptete auf dem Marktplatz, „ohne die Freien Wähler hätten wir nicht A13.“ Genau überprüfen, lässt sich dieser Claim nicht. Aber es spricht einiges dafür, dass Aiwanger der CSU die Sporen gegeben hat. Aber während der außerhalb Bayerns schwer zu verstehende Freie-Wähler-Vorsteher wie ein Bulldozer daherkommt, kann Markus Söder das Florett.

Auch hier lässt sich ein klarer Unterschied zu den anderen pädagogischen Provinzen Deutschlands aufzeigen. Was der Ministerpräsident in seiner Rede an Detailtiefe anzubieten hatte, ist für einen Landesfürsten einmalig. Söder hielt sich gar nicht lange mit der Frage auf, wer denn nun ultimativ dafür verantwortlich ist, dass A13 für alle Lehrer noch vor der Wahl festgezurrt wird. Auch der Ministerpräsident umschmeichelte die Lehrer, wenn auch rhetorisch viel geschickter als Aiwanger – und in der Substanz besser.

A13 und Premium-Besoldung für 46 Prozent der Lehrer obenauf

Denn was Söder ankündigte, war Balsam auf die Seelen von 62.000 BLLVlern. Der fränkische Wendehals wies darauf hin, dass mit einer Einführung von A13 für alle Lehrer eben auch die Träger von Leistungs- und Funktionsbesoldungen aufgewertet werden müssen. Söder – oder sein Redenschreiber – zeigte damit, dass er bis in die Kapillaren der Beamtenbesoldung durchblickt. Von den Premium-Besoldungen „A13+“ für Schulleiter und Superlehrer, die der Ministerpräsident ankündigte, sind immerhin 46 Prozent der Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen betroffen. „Das war ein Riesengeschenk des Ministerpräsidenten“, sagte Besoldungsexperte und BLLV-Vize Gerd Nitschke. „Ich hätte das so nicht erwartet.“

Was wie weiß-blauer Lokalkolorit anmutet, den niemanden in Deutschland kümmern muss, ist in Wahrheit eine Kampfansage. Lehrer bayerischer Nachbarländer haben nun ein sehr attraktives Argument, um in den Freistaat zu kommen. Denn Bayerns A13 ist bereits jetzt teilweise 7.000 Euro brutto jährlich mehr wert als das A13 anderer Länder. Obendrein lockt Bayern mit einer einmaligen Regionalprämie von 3.000 Euro plus Übernahme der Umzugskosten.

Baden-Württemberg wird A13-Weigerung teuer bezahlen

Für Grundschullehrer aus den A13-Ländern Hessen, Thüringen und Sachsen wird ein Wechsel mit rund 10.000 Euro prämiert, berechnet fürs erste Jahr. Ein Wechsel aus Thüringen nach Bayern etwa bringt im ersten Jahr ein Plus von 10.700 Euro Brutto. Ein Lehrer aus Baden-Württemberg kann gar 14.305 Euro hinzugewinnen, falls er in eine Mangelregionen Bayerns geht. Im Ländle gilt weiter A12 als Eingangsbesoldung für Grund- und Hauptschulen. Jedes weitere Jahr schlägt dann in Bayern mit 11.300 Euro zusätzlich zu Buche.

Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) wird ihre Weigerung, A13 für alle Lehrer zu genehmigen, möglicherweise teuer bezahlen. Was sollte einen Grundschullehrer aus Ulm davon abhalten, Lehrer in Neu-Ulm zu werden – und im ersten Jahr dafür rund 15.000 Euro zusätzlich einzustreichen?

Bayerns Besoldungsregen über die Lehrer hat Bedeutung für ganz Deutschland. Der Südstaat ist wirtschaftlich derart potent, dass er sich aus dem Lehrermangel ein Stück weit herauskaufen kann. Baden-Württemberg ist ja keine arme Kirchenmaus – dennoch kann das Hightech-Zentrum Deutschlands mit Söders Kraftwerk nicht mithalten. Aber was bedeutet das für Länder wie Saarland, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt? Wie sollen diese kleinen und obendrein bitterarmen Länder mit dem Freistaat mithalten? (Von Christian Füller)