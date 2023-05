München statt Berlin: CSU-Delegierte sollen Söder zum Spitzenkandidaten küren

Von: Felix Durach

Markus Söder soll am Samstag zum Spitzenkandidaten der CSU gewählt werden. © Peter Kneffel/dpa

Die CSU trifft sich am Samstag in Nürnberg, um Parteichef Markus Söder auch offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl zu küren.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder soll von Delegierten zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gewählt werden.

Die CSU trifft sich am Samstag in Nürnberg zu einem eintägigen Parteitag in Nürnberg.

Update vom 6. Mai, 10.45 Uhr: Fünf Monate vor der Landtagswahl in Bayern ist die CSU ist am Samstag in Nürnberg zu einem Parteitag zusammengekommen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder soll offiziell als Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. Oktober nominiert werden. Außerdem will die Partei ein neues Grundsatzprogramm beschließen.

Das Programm soll den Titel „Für ein neues Miteinander“ tragen. Die CSU will sich damit nicht nur wie bisher der Sozialen Marktwirtschaft verschreiben, sondern eine „Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft“ als Leitziel verankern. Wachstum und Wohlstand müssten mit dem Klimaschutz versöhnt werden, sagte die Vorsitzende der CSU-Grundsatzkommission, Anja Weisgerber, der „Augsburger Allgemeinen“ vom Samstag.

CSU-Parteitag in Nürnberg: Söders Nominierung reine Formsache

Erstmeldung vom 6. Mai:

Nürnberg – Fünf Monate vor der bayerischen Landtagswahl will die CSU Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder auf einem Parteitag offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten küren. Der CSU-Vorstand hatte den 56-Jährigen zuletzt einmütig vorgeschlagen. Und auch das Votum der Delegierten in Nürnberg ist nur eine Formsache. Abgestimmt wird lediglich per Handzeichen und ohne förmliche Auszählung.

CSU-Parteitag in Nürnberg: Söders Partei im Umfragehoch

Allen aktuellen Umfragen zufolge kann die CSU derzeit gelassen auf die Wahl am 8. Oktober blicken: Sie rangierte zuletzt zwischen 40 und 42 Prozent. Das wäre eine klare Verbesserung des Ergebnisses von 2018, als die Partei nur 37,2 Prozent erreichte und ihre absolute Mehrheit im Landtag verlor. Seither regieren die Christsozialen in einer Koalition mit den Freien Wählern. Söder hat wiederholt betont, das Bündnis auch in der kommenden Legislaturperiode fortsetzen zu wollen. Eine mögliche Koalition mit den Grünen hat er dagegen mehrfach und vehement ausgeschlossen.

Zuletzt hatte der bayerische Ministerpräsident einmal mehr klargestellt, dass er seine Zukunft in Bayern und nicht in Berlin sehe. Bei der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ sagte er mit Blick auf ein mögliches Angebot zur Kanzlerkandidatur aus der Union: „Mal abgesehen davon, dass es nicht kommt: Ich stehe da nicht zur Verfügung.“ Söder hatte bereits vor der Bundestagswahl 2021 wiederholt betont, in Bayern bleiben zu wollen, nur um wenige Monate vor der Wahl doch seinen Hut für eine mögliche Kandidatur in den Ring zu werfen. Zu einer Kampfkandidatur kam es jedoch nicht. Die Union schickte letztendlich Armin Laschet ins Rennen. Söder erhielt für sein Verhalten viel Kritik aus der CDU.

CSU will Grundsatzprogramm beschließen – klassische Standortbestimmung vor der Landtagswahl

Zudem will die CSU auf dem eintägigen Parteitag ihr neues Grundsatzprogramm beschließen. Damit will sie sich in Zeiten des Ukraine-Krieges und nach Corona für aktuelle und kommende Herausforderungen rüsten. Das rund 90 Seiten dicke Werk, das die Partei nach rund einjähriger Arbeit kürzlich öffentlich vorgestellt hatte, ist eine klassische Standortbestimmung der CSU als konservative Volkspartei – aber auch mit einigen neuen Facetten und Betonungen. Herausgearbeitet werden etwa die Bedeutung der erneuerbaren Energien, einer funktionierenden Gesundheits- und Arzneimittelversorgung und der heimischen Lebensmittelproduktion.

Für September, kurz vor der Landtagswahl, plant die CSU einen weiteren großen Parteitag. Dort wird dann turnusgemäß der komplette Parteivorstand, inklusive Söder, neu gewählt. Auch dieser Parteitag soll einen Tag dauern. In den vergangenen Jahren war lediglich ein großer Parteitag im Jahr üblich, dann aber immer über zwei Tage. (dpa/fd)