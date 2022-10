Slowenien wählt einen neuen Staatspräsidenten

Von: Helena Gries

Teilen

Anze Logar, ehemaliger Außenminister von Slowenien, gilt bei den Wahlen zum neuen Staatsoberhaupt als stärkster Präsidentenkandidat. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Bei der Präsidentschaftswahl in Slowenien sind rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, sich zwischen sieben Kandidierenden zu entscheiden.

Ljubljana – Im EU-Land Slowenien wird am Sonntag (23. Oktober) ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Rund 1,7 Millionen Menschen in Slowenien sind wahlberechtigt und können sich bei der Wahl des Staatspräsidenten zwischen sieben Kandidaten entscheiden. Amtsinhaber Borut Pahor tritt allerdings aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht mehr an.

Der Staatschef in Slowenien hat zwar eher protokollarische Befugnisse, jedoch gilt die Wahl als erster Test für die erst seit Mai amtierende linksliberale Regierung von Ministerpräsident Robert Golob, der den rechtsnationalen Janez Jansa bei den Parlamentswahlen in Slowenien im April abgelöst hatte.

Wahl in Slowenien: Anze Logar gilt als stärkster Präsidentenkandidat

Jansas Parteifreund und früherer Außenminister Anze Logar ist Umfragen zufolge stärkster Präsidentenkandidat. Allerdings dürfte Logar die absolute Mehrheit in der ersten Runde nicht erreichen, ebenso wenig wie seine Konkurrenten. Das geht Medienberichten zufolge aus verschiedenen Meinungsumfragen hervor. Eine Stichwahl am 13. November gilt daher als wahrscheinlich.

Auf Platz zwei in den Umfragen lag zuletzt die parteilose Rechtsanwältin Natasa Pirc Musar, gefolgt von Milan Brglez, den Golobs liberale Freiheitsbewegung unterstützt. Die Wahllokale in Slowenien schließen am Sonntag (23. Oktober) um 19 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet. (hg/dpa)