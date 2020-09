Berlusconi mit Corona in Klinik: Die nächsten drei Tage sollen entscheidend sein - Stimmung „sehr negativ“

Wie steht es um die Gesundheit von Silvio Berlusconi? Der in Italien immer noch beliebte Ex-Regierungschef hat Covid-19. Aussagen seines Arztes klingen beunruhigend.

Der Gesundheitszustand von Silvio Berlusconi beherrscht das Tagesgespräch in Italien .

von beherrscht das Tagesgespräch in . Der Ex-Regierungschef des Landes hat sich mit dem Coronavirus infiziert und liegt in der Klinik .

des Landes hat sich mit dem infiziert und liegt in der . Einem Medienbericht zufolge geht es dem Risikopatienten Berlusconi psychisch sehr schlecht.

Mailand - Silvio Berlusconi liegt seit vier Tagen mit Covid-19 in der Klinik. Der ehemalige Ministerpräsident Italiens hat sich mit dem Sars-CoV-2-Virus* angesteckt - und leidet nun an einer schweren, beidseitigen Lungenentzündung. Noch am Sonntag sagte sein Arzt Alberto Zangrillo offiziell: „Der Patient ist ruhig und spricht bestens auf die Behandlungen an.“

Der 83-Jährige war am Donnerstagabend in das San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand gebracht worden. Was Medien von dort berichten, klingt jedoch ernster. So twitterte die italienische Zeitung La Repubblica : „Die nächsten drei Tage werden entscheidend für das Verständnis der Entwicklung seiner Lungenentzündung sein“:

Italien: Berlusconi mit Coronavirus im Krankenhaus - Arzt zählt ihn zur „fragilsten Kategorie" von Covid-19-Patienten

Der Optimismus von Berlusconis Arzt ist demnach höchstens ein „vorsichtiger“. Der 83-Jährige hat dem Bericht zufolge verschiedene Vorerkrankungen, die das Virus gefährlicher machen*, insbesondere am Herzen. Sein Arzt zählt in daher zur „fragilsten Kategorie“ von Covid-19-Patienten. Berlusconi sei Risikopatient unter anderem, weil er bereits eine Operation am offenen Herzen hatte.

Berlusconi ist seinem Arzt zufolge nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er wird dem Bericht zufolge mit Remdesivir behandelt, dem bislang einzigen zur Behandlung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus* zugelassenen Corona-Medikament*.

Berlusconi mit Coronavirus infiziert: Stimmung von Italiens Ex-Regierungschef soll „sehr negativ" sein

Der Sauerstoffsättigungswert des früheren Premiers wird demnach ständig überwacht. „Über die physischen Bedingungen hinaus wird die Stimmung Berlusconis als sehr negativ beschrieben“, schreibt La Repubblica. Berlusconi war Anfang der Woche positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, nachdem er von einem Urlaub in seiner Luxusvilla auf Sardinien zurückgekehrt war. Seine 36-jährige Tochter Barbara, sein 31-jähriger Sohn Luigi sowie seine Lebensgefährtin Marta Fascina haben sich ebenfalls mit dem Virus* infiziert.

Die italienische Regierung verlängert laut Medienberichten unterdessen die zentralen Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln - im Kampf gegen die Pandemie und eine mögliche zweite Welle*“ in einem neuen Dekret bis zum 30. September.

Berlusconis Einweisung ins Krankenhaus hatte am Freitag die Schlagzeilen der italienischen Zeitungen beherrscht. Trotz zahlreicher Affären und Skandale ist Berlusconi bei vielen Italienern nach wie vor beliebt. Und trotz seines hohen Alters verfügt der zu den reichsten Männern des Landes gehörende Unternehmer immer noch über großen politischen Einfluss. (frs mit Material der AFP) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

