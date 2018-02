Sexismus-Debatte: SPD-Frau sorgt für unangenehme Situation bei „Hart aber fair“

In der Sendung „Hart aber fair“ sorgte SPD-Frau Katarina Barley für Wirbel.

Frank Plasberg diskutierte am Montagabend bei „Hart aber fair“ mit seinen Gästen über Sexismus. Mit den Ausführungen von SPD-Frau Katarina Barley hatte er aber vermutlich nicht gerechnet.

München - In der ARD-Talkrunde „Hart aber fair“ ging es am Montagabend um die aktuellen Missbrauchs-Vorwürfe gegen Star-Regisseur Dieter Wedel und Sexismus im Alltag. Titel der Sendung: „Macht, Mann, Missbrauch - was lehrt uns der Fall Wedel?“

Talkgäste waren unter anderem Strafrechtlerin Monika Frommel, Thomas Kleist, Intendant des Saarländischen Rundfunks und die geschäftsführende SPD-Familienministerin Katarina Barley. Und die sorgte mit pikanten Ausführungen für einen sichtlich unangenehmen Moment für den Moderator Frank Plasberg.

Die Diskussion beginnt mit den üblichen Ausführungen verschiedener Standpunkte. Während Monika Frommel das „Tribunal“ gegen Dieter Wedel verurteilt und die aktuelle Sexismus-Debatte für überzogen hält, versucht der SR-Intendant, das Bemühen der öffentlich-rechtlichen Sender nach Aufklärung deutlich zu machen.

Barley bei „Hart aber fair“: „Fragen sie mal die Maskenbildnerinnen“

Doch nach gut der Hälfte der Sendung sorgt Katarina Barley für Aufsehen. Denn die SPD-Frau erzählt von einer angeblichen Unterhaltung hinter den Kulissen der Sendung. „Wir waren doch alle in der Maske eben“, leitet Barley ein. „Fragen sie mal die Maskenbildnerinnen - ich hab die mal gefragt: ‚Erleben Sie das auch?‘ Die sagen: ‚Natürlich erleben wir das“, schildert Barley deren Antwort.

Was dann folgt, damit hätte Moderator Frank Plasberg sicher nicht gerechnet. Denn ausgerechnet hinter den Kulissen seiner eigenen Sendung sollen laut Barley die Angestellten der Redaktion Sexismus beklagen: „Die eine sagte mir: ‚Ich würd‘ am liebsten kurz vor der Rente dem einen nochmal richtig sagen, was er für ein Arsch ist ...“

Wen, ob Gast der Sendung oder auch Mitarbeiter des Plasberg-Teams, sie mit „dem einen“ gemeint haben könnte, bleibt unklar. Auch ist gut möglich, dass die Maskenbildnerin - in der Branche arbeiten viele freiberuflich - ihre Erfahrungen außerhalb des „Hart aber fair“-Teams meint.

Plasberg versucht Reaktion herunterzuspielen

Harte Worte, die die Familienministerin wiedergibt, und damit nicht genug. Denn auch eine andere Maskenbildnerin soll sich in diese Richtung geäußert haben. Barley: „Und daraufhin sagt die andere: ‚Bitte nicht, ich muss noch zwei Jahre länger aushalten‘“.

Wunderbar: @katarinabarley hat in der Maske von #hartaberfair mit den Visagistinnen über sexuelle Belästigung gesprochen und erzählt davon in der Sendung: Die eine möchte kurz vor der Rente noch mal einem Mann sagen, was er für ein Arschloch sei. — teresa bücker (@fraeulein_tessa) 5. Februar 2018

Das Publikum applaudiert. Frank Plasberg versucht die Situation herunterzuspielen: „Recherchen in der Maske von ‚Hart aber fair‘“, kommentiert er lapidar und sagt: „Danke, dass sie‘s öffentlich macht.“ Weiter geht er auf die Ausführungen seiner eigenen Mitarbeiter nicht ein.

Amüsante Randnotiz

Als letzter Einspieler der Sendung macht eine Reporterin einen Mann darauf aufmerksam, dass die Formulierung „Mädel“ sexistisch sei. Was folgt, ist ein Trailer zur ARD-Serie „Vorstadtweiber“. Dieser tatsächlich etwas unglückliche Übergang der Programmmacher provoziert natürlich einen spöttischen Kommentar auf Twitter.

#hartaberfair mit dem Thema "Wie gehen wir mit Sexismus um?" endet mit einer Reporterin, die sagt, dass die Formulierung 'Mädels' sexistisch sei.



Es folgt ein ARD-Trailer, der auf die Serie 'Vorstadtweiber' hinweist... — Ralf Podszus (@RalfPodszus) 5. Februar 2018

Video: Die Macht des Dieter Wedel

