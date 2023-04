Schwere Verluste für Russland in der Ukraine - Gehen dem Kreml die Waffen aus?

Von: Moritz Serif, Bettina Menzel, Stephanie Munk, Nail Akkoyun, Bona Hyun, Franziska Schwarz, Lucas Maier

Teilen

Die USA warnen vor einem Atomwaffen-Einsatz durch Putin. Russland setzt offenbar vermehrt auf ältere Panzermodelle. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 19. April, 22.20 Uhr: „Komplexe Maßnahmen“ als Vorbereitung auf die geplante Gegenoffensive der Ukraine sind laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium im Osten „bereits im Gange“, hieß es am Mittwoch einem Bericht des Kyiv Independent zufolge.

Die Ukraine hat kurz vor dem Beginn ihrer erwarteten Frühjahrsoffensive gegen die russischen Besatzer ihre Luftabwehr auch mithilfe Deutschlands deutlich gestärkt. Wie der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Mittwoch per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, trafen inzwischen drei Einheiten des US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystems in dem Land ein. Eines der nun gelieferten Patriot-Systeme stammt aus Deutschland, die beiden anderen kommen aus den USA und den Niederlanden.

Die USA haben der Ukraine indes weitere Militärhilfen in Höhe von 325 Millionen Dollar (rund 297 Millionen Euro) zugesagt. Wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, wollen die USA der Ukraine unter anderem Munition für Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, Artilleriemunition und Panzerabwehrminen liefern.

Ukrainischer Generalstaatsanwalt wirft Russland „systematische Gräueltaten“ vor

Update vom 19. April, 19.35 Uhr: Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin hat Russland vorgeworfen, „systematisch“ Gräueltaten in der Ukraine zu begehen. „Diese Handlungen sind nicht zufällig oder spontan, sie sind Teil eines weit verbreiteten und systematischen Angriffs des Kremls auf die Zivilbevölkerung der Ukraine“, sagte Kostin vor dem auswärtigen Ausschuss im US-Repräsentantenhaus in Washington.

„Diese Folterpolitik ist Teil des verbrecherischen Plans Moskaus zur Unterwerfung der Ukrainer“, so der Generalstaatsanwalt weiter. Russland verstoße schamlos gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen Kostin zufolge rund 80.000 Fälle von mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen im Land. Der Vorsitzende Ausschusses im Repräsentantenhaus, der Republikaner Michael McCaul, nannte die russischen Gräueltaten Völkermord. „Das sind mehr als Kriegsverbrechen. Das sind mehr als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was wir in der Ukraine erleben, ist Völkermord“, sagte er. Der russische Präsident Wladimir Putin habe deutlich gemacht, dass es Russlands Absicht sei, die Existenz der Ukraine systematisch auszulöschen.

Gräber von Wagner-Söldnern mit Kränzen in Farben der Söldnertruppe. © Celestino Arce/Imago

Ukraine-Krieg: Kämpfe im Osten des Landes dauern an

Update vom 19. April, 16.50 Uhr: Der Kommandeur der östlichen Kampfgruppe des ukrainischen Militärs hat sich zu den Zusammenstößen in Bachmut geäußert. „Die Bachmut-Richtung bleibt das Epizentrum der russischen Offensive“, schrieb der Kommandeur im Kurznachrichtendienst Telegram. Eine Mehrheit der russischen Truppen befinde sich um die Stadt und träume davon, „die Stadt komplett zu kontrollieren“. Allerdings würden die ukrainischen Verteidiger Widerstand leisten und der russischen Armee hohe Verluste zufügen. Zuletzt habe man außerdem zwei russische Drohnen zerstört.

Update vom 19. April, 13.55 Uhr: Einem Bericht russischer Staatsmedien zufolge haben Söldner der Wagner-Gruppe rund 90 Prozent der Stadt Bachmut unter ihre Kontrolle gebracht. Darüber hatte unter anderem Newsweek berichtet. Ob das tatsächlich so ist, muss sich allerdings noch zeigen. Die Behauptung lässt sich nicht unabhängig prüfen. Fest steht hingegen, dass der Kreml bei dem Kampf um die Stadt schwere Verluste hinnehmen musste.

Ukraine-Krieg: Russland gehen die Waffen aus

Update vom 19. April, 13.55 Uhr: Hat die russische Armee noch genug Waffen, um den Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen? Dieser Frage ist der US-Thinktank „Centre for Strategic and International Studies“ (CSIS) in einem neuen Bericht nachgegangen. Das Ergebnis: Moskau hat im andauernden Konflikt fast 10.000 Stück entscheidender Ausrüstung verloren. Dazu zählen unter anderem Panzer, Lastwagen, Artillerie und Drohnen.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Deswegen müsste der Kreml nun zunehmen auf ältere Ausrüstung aus der Zeit des Kalten Kriegs zurückgreifen. „Die Qualität des russischen Militärs in Bezug auf fortschrittliche Ausrüstung wird wahrscheinlich zumindest kurzfristig abnehmen“, prognostizierte das CSIS.

Dem Bericht zufolge verfügt Russland jedoch weiterhin über zahlenmäßige Vorteile gegenüber der Ukraine. „Russlands militärische Fähigkeiten übertreffen die der Ukraine bei den meisten Indikatoren, einschließlich Menschen-, Luft-, Land- und Seemacht, bei weitem“, so das Fazit des CSIS.

Ukraine-Krieg: Vorwürfe gegen ukrainisches Militär in Bachmut

Update vom 19. April, 11.56 Uhr: Ukrainische Truppen haben nach Angaben prorussischer Einheiten vor zwei Tagen in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut vier Wohngebäude gesprengt und dabei 20 Zivilisten getötet. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Der Bericht lässt sich unabhängig zunächst nicht verifizieren. Bachmut in der Ostukraine ist einer der derzeitigen Brennpunkte des Krieges. Russische Einheiten und Söldner versuchen dort seit Monaten, die Oberhand zu gewinnen.

News im Ukraine-Krieg: Deutschland liefert Luftabwehrsystem Iris-T

Update vom 19. April, 11.06 Uhr: Deutschland hat der Ukraine ein zweites hochmodernes Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T geliefert. Eine Regierungssprecherin bestätigte dies. Die Scholz-Regierung hat der Ukraine insgesamt vier Iris-T-Systeme zugesagt. Sie werden vom deutschen Hersteller Diehl hergestellt. Die Bundeswehr selbst verfügt nicht über dieses System.

Ein erstes Iris-T-Exemplar hatte Deutschland bereits 2022 geliefert. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko lobte es kürzlich: Bei russischen Luftangriffen auf Kiew habe es „tausende“ Menschenleben gerettet. „Unsere Militärs sind von Iris-T begeistert“, sagte Klitschko. „Jeder Schuss ist ein Treffer, keiner geht vorbei.“

Herbe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Dutzende Wagner-Gräber entdeckt

Update vom 19. April, 10.50 Uhr: In Sibirien wurden offenbar Gräber mit Dutzenden von toten Wagner-Söldnern gefunden. Dies berichtet die unabhängige russische Nachrichtenagentur People of Baikal. In einem abgelegenen Teil eines Friedhofs nahe der sibirischen Hauptstadt Irkutsk seien 53 Gräber mit im Ukraine-Krieg gefallenen Wagner-Söldnern entdeckt worden. Die Gräber seien bisher nicht gemeldet worden, heißt es.

Die einzelnen Grabstätten seien mit Fichtenzweigen und je zwei Kränzen bedeckt gewesen: Einer in den Farben der russischen Flagge, einer in den Farben von Wagner und der Aufschrift: „Blut. Ehre. Mutterland. Mut. PMC Wagner.“ Eine weitere Grabreihe sei bereits vorbereitet gewesen - mehr als zehn leere Gräber wurden dort bereits ausgehoben, so die Agentur.

Die Wagner-Kämpfer seien alle zwischen Dezember 2022 und März 2023 gestorben, der jüngste sei 19 Jahre alt gewesen. Einige der Angehörigen hätten erst durch die Nachrichtenagentur vom Tod der Männer und ihrer Bestattung auf dem abgelegenen Friedhof erfahren, heißt es in dem Bericht.

Ukraine-Krieg: Lawrow warnt vor angeblichen Erpressungsversuchen des Westens

Update vom 19. April, 08.35 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist nach Brasilien nun zu Besuch in Venezuela. Dort rief er laut Nachrichtenagentur AFP zum gemeinsamen Widerstand gegen angebliche Erpressungsversuche des Westens auf. „Es ist notwendig, unsere Kräfte zu bündeln, um den Erpressungsversuchen und dem illegalen einseitigen Druck des Westens zu begegnen“, sagte Lawrow in einer Pressekonferenz mit seinem venezolanischen Kollegen Yván Gil.

Lawrow und Gil verurteilten die Sanktionen gegen Russland wegen seiner Invasion in die Ukraine. Beide Länder wollen ihre Zusammenarbeit verstärken, wie das venezolanische Fernsehen nach einem Treffen Lawrows mit dem autoritär regierenden Präsidenten, Nicolás Maduro, berichtete. „Venezuela ist einer der zuverlässigsten Partner in der Welt“, so Lawrow.

US-Außenministerium warnt: „Machen uns Sorgen, dass Putin taktische Atomwaffe einsetzen könnte“

Update vom 19. April, 6.40 Uhr: Die USA fordern ein wachsames Auge der westlichen Verbündeten, was den möglichen Einsatz russischer Atomwaffen angeht. „Wir alle haben beobachtet und uns Sorgen gemacht, dass Wladimir Putin eine seiner Meinung nach nicht-strategische taktische Atomwaffe einsetzen könnte“, sagte die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman bei einem Nato-Treffen. Sherman befürchtet, dass der russische Präsident damit eine Eskalation erzwingen könnte. „Es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Hinsicht wachsam bleiben.“

News im Ukraine-Krieg: Brand in Odessa - Russische Drohne soll dahinter stecken

Update vom 19. April, 5.30 Uhr: In der südukrainischen Hafenstadt Odessa ist eine Infrastruktureinrichtung in Brand geraten. Nach Angaben des Leiters des regionalen Militärkommandos, Juri Kruk, wurde das Feuer durch russische Drohnen verursacht. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Es habe keine Verletzungen gegeben.

Update vom 18. April, 22.36 Uhr: Deutschland hat neuen Angaben der Bundesregierung zufolge das der Ukraine zugesicherte Luftabwehrsystem Patriot geliefert. Wie aus einer aktualisierten Aufstellung zu Waffenlieferungen an die Ukraine hervorgeht, enthält das neue Hilfspaket zwei Fahrzeuge für den Grenzschutz, 16 Zetro-Lkws, ein Patriot-Luftverteidigungssystem sowie Raketen.

Im Januar hatte die Bundesregierung neben der USA und den Niederlandedie Lieferung des Patriot-Systems zugesichert. Das Abwehrsystem ist für die Bekämpfung von größeren Zielen in der Luft wie Flugzeugen, Drohnen, Raketen und Marschflugkörperndient ausgelegt und soll der Ukraine gegen russische Luftangriffe helfen. Eine Patriot-Batterie kann bis zu 50 Ziele im Blick behalten und fünf Objekte gleichzeitig bekämpfen. Die Reichweite beträgt laut Bundeswehr rund 68 Kilometer.

Schwere Gefechte in Ostukraine: Kiew meldet Zerstörung russischer Fabrik im Ukraine-Krieg

Update vom 18. April, 19.14 Uhr: Der Ukraine-Krieg fokussiert sich nach wie vor auf den Osten des Landes. Dort gibt es schwere Kämpfe. Nun zerstörten ukrainische Artilleristen nach eigener Darstellung eine russische Einrichtung zur elektronischen Kriegsführung. Daneben seien zwei Bereitstellungen russischer Soldaten und Fahrzeuge unter Beschuss genommen worden, teilte der Generalstab in Kiew ohne genaue Ortsangaben mit. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russische Militärs berichteten von ukrainischen Angriffen in der Region Donezk. Unter anderem sei dabei von ukrainischer Seite eine Luft-Boden-Rakete eingesetzt worden, die speziell zur Bekämpfung von bodengestützten Radaranlagen entwickelt wurde. Über die Auswirkungen dieses Angriffs wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Update vom 18. April, 18.33 Uhr: Polen und die Ukraine haben ihren Streit über die Einfuhr von ukrainischem Getreide beigelegt. Wie der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus nach einem Treffen mit ukrainischen Vertretern am Dienstag sagte, soll der von Warschau verhängte Importstopp aufgehoben und ab dem kommenden Samstag wieder ukrainisches Getreide durch Polen transportiert werden.

Warschau und Kiew hätten aber „Mechanismen“ vereinbart, um sicherzustellen, „dass nicht eine Tonne Getreide in Polen verbleibt“, sagte Telus. Ungarn und Polen hatten am Samstag angekündigt, bis Ende Juni kein Getreide und andere Lebensmittel mehr aus der Ukraine zu importieren.

Update vom 18. April, 17.38 Uhr: Russische Truppen meldeten am Dienstag weitere Erfolge aus der umkämpften Stadt Bachmut. „In Richtung Donezk eroberten Angriffsabteilungen infolge aktiver Operationen drei Viertel im nördlichen, mittleren und südlichen Teil der Stadt Artemiwsk“, vermeldete das russische Verteidigungsministerium auf dem offiziellen Telegram-Kanal. Artemiwsk ist die russische Bezeichnung für die Stadt Bachmut.

Dort kämpfen seit Monaten ukrainische Truppen gegen russische Streitkräfte und Wagner-Söldner, um die Kontrolle der Stadt. Die Berichte von den russischen Erfolgen können aktuell jedoch nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom 18. April, 14.20 Uhr: Die Führung in der Ukraine hat mit bitterem Spott auf den Truppenbesuch von Putin in besetzten Gebieten der Ukraine reagiert. Mychailo Podoljak, ein ranghoher Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schrieb auf Twitter, Putins Besuch sei „eine ‚Spezialtour‘ des Urhebers der Massenmorde in den besetzten und zerstörten Gebieten, um sich ein letztes Mal an den Verbrechen seiner Schergen zu erfreuen“. Die Ukraine und der Westen werfen den russischen Truppen Kriegsverbrechen vor, was die russische Führung abstreitet.

Die staatliche Nachrichtenagentur veröffentlichte indes ein Video von Putins Frontbesuch - allerdings lässt es einige Fragen offen.

Update vom 18. April, 11.55 Uhr: Wadym Prystajko, ehemaliger Außenminister der Ukraine, sagte dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek, dass die westlichen Verbündeten zu wenig tun, um der Ukraine zu dauerhaften Erfolg gegen Russland zu verhelfen. Außerdem müsse Kiew in einer Gegenoffensive im Frühjahr russische Erfolge rückgängig machen.

Ukraine-Krieg: Russland sieht Provokationen

Update vom 18. April, 10.17 Uhr: Anatoli Antonow, russischer Botschafter in den USA, behauptet, dass die USA einen provokativen Kurs gegen Russland fahren würden. Er bezog sich dabei auf eine Rede von Colin Stahl, Staatssekretär für US-Verteidigungspolitik.

„Die Ausführungen des Beamten sind voller Schamlosigkeit, Heuchelei und Arroganz gegenüber unserem Land.“ Der Pentagon-Vertreter habe angeblich zugegeben, dass sich die US-Regierung bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine „in keiner Weise“ zurückhalte - ungeachtet potenzieller Eskalationsrisiken. Damit sei klar, „dass Washington während des gesamten Konflikts bewusst einen provokativen Kurs gegenüber Russland verfolgt hat“, behauptete Antonow laut der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Die von den USA gelieferten Waffen an die Ukraine hätten eindeutig offensiven und nicht defensiven Charakter, kritisierte der Botschafter. Beteuerungen der USA, man wolle keinen Schlag der Ukraine auf russisches Territorium mit US-Waffen fördern, seien daher keinen Glauben zu schenken. Belege nannte Antoniw für seine Ausführungen nicht.

Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte in Bachmut - Russland macht Stadt „dem Erdboden gleich“

Update vom 18. April, 9.30 Uhr: In der Stadt Bachmut toben weiterhin erbitterte Kämpfe zwischen Russland und den ukrainischen Truppen. Weitere russische Truppen sollen aus Donezk nach Bachmut verlegt werden, wie der britische Geheimdienst in einer aktuellen Meldung schreibt. Nach Einschätzungen aus London würde Russland dort derzeit „schleichende Fortschritte“ erreichen.

Russische Artillerie- und Luftschläge würden in Bachmut derzeit intensiviert werden, wie der Kommandant der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Oleksandr Syrskyi, auf Telegram schreibt. Moskau gebe nicht auf, die Stadt um jeden Preis unter Kontrolle zu bringen. „Gleichzeitig fügen unsere Kämpfer dem Feind erhebliche Verluste zu und verlangsamen seine Offensivaktionen erheblich“, so der General.

Ukraine-Krieg: Lula sorgt mit Aussage über die USA für Aufsehen

Update vom 18. April, 8.30 Uhr: Am vergangenen Wochenende war das Staatsoberhaupt von Brasilien, Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, zu Gast in China. Bei dem Staatsbesuch warf er den USA vor, den Ukraine-Krieg zu verlängern. Er forderte die Vereinigten Staaten außerdem dazu auf, die Militärhilfen für Kiew einzustellen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Die USA wiesen die Vorwürfe vehement zurück. „In diesem Fall plappert Brasilien russische und chinesische Propaganda nach, ohne sich überhaupt die Fakten anzuschauen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Montag (17. April). Die Aussagen von Lula seien „zutiefst problematisch“, hieß es weiter.

Ukraine-Krieg: Kreml meldet Besuch von Putin an der Front

Update vom 18. April, 8.15 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin soll Soldaten in Luhansk und der Cherson besucht haben, wie die russische Agentur Tass mitteilte. Seit der russischen Invasion in die Ukraine wäre es der erste Besuch des russischen Präsidenten in der Region.

Neben anderen hohen Militärs soll der Präsident dort auch Oberbefehlshaber Alexander Lapin getroffen haben. Es wurde kein genauer Zeitpunkt des Besuchs mitgeteilt, allerdings heißt es aus dem Kreml, dass Putin Osterwünsche überbracht haben soll.

Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Update vom 18. April, 7.36 Uhr: Erneut hat Russland in der Ukraine hohe Verluste erlitten. Wie der Generalstab der Ukraine in seiner morgendlichen Zusammenfassung mitteilte, sind in den vergangenen 24 Stunden 470 russische Soldaten getötet oder verwundet worden. Außerdem sollen sechs Drohnen zerstört worden sein. Die Angaben ließen sich zuletzt nicht unabhängig prüfen.

Verluste von Russland (Stand: 18. April)

Soldaten : bislang insgesamt etwa 183.130 (+470)

: bislang insgesamt etwa 183.130 (+470) Drohnen : 2353 (+6)

: 2353 (+6) Gepanzerte Kampffahrzeuge : 7098 (+11)

: 7098 (+11) Panzer : 3661 (+1)

: 3661 (+1) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 18. April

Update vom 18. April, 5.06 Uhr: Russische Truppen und Wagner-Söldner kämpfen zusammen um Bachmut – und gehen nun koordinierter gegen die ukrainischen Verteidiger vor. Unter anderem Fallschirmjäger hätten zwei Stadtviertel von Bachmut eingenommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bestätigte das gemeinsame Vorgehen. Demnach schützen die regulären Truppen die Flanken seiner Privatarmee. Prigoschin hatte zuletzt immer wieder kritisiert, dass das russische Verteidigungsministerium zu wenig unternehme, um Bachmut einzunehmen. Vor allem hatte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin einen Mangel an Munition beklagt.

Auf ukrainischer Seite wurde zuletzt bestätigt, dass russische Kämpfer ins Zentrum Bachmuts vorgedrungen seien. Nach russischen Angaben sind rund 80 Prozent der Stadt erobert, die vor dem Krieg rund 70.000 Einwohner zählte. Die Ukraine will Bachmut trotz allem nicht aufgeben.

Ukraine-Krieg: Russland macht Bachmut „dem Erdboden gleich“

Update vom 17. April, 22.30 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben den Einsatz von schwerer Artillerie und Luftangriffen in Bachmut im Gebiet Donezk verstärkt. Dies berichtet Hanna Maliar, stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, auf Telegram. „Der Einsatz von schwerer Artillerie und Luftangriffen an der Bachmut-Front hat sich intensiviert. Der Feind macht die Gebäude und die Infrastruktur von Bachmut einfach dem Erdboden gleich“, schrieb Maliar.

Ukraine-Krieg: Osten weiterhin „Epizentrum der Kampfhandlungen“

Update vom 17. April, 20.50 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes nach eigener Darstellung am Montag erneut Dutzende Angriffe russischer Truppen abgewehrt. Als „Epizentrum der Kampfhandlungen“ gab der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht die Städte Bachmut und Marjinka an. Dort seien im Laufe des Tages rund 50 Angriffe aus fünf verschiedenen Richtungen „unter hohen Verlusten des Feindes“ abgeschlagen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainische Luftwaffe berichtete von einer Reihe von Angriffen auf russische Stellungen. Dabei sei unter anderem ein Stützpunkt zur elektronischen Kampfführung getroffen worden. Der genaue Ort wurde nicht genannt. Russland führt seit mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.

Ukraine-Krieg: Russland wirbt jetzt um Zeitsoldaten

Update vom 17. April, 19.00 Uhr: Russland wirbt nun auch auf der annektierten Krim um Zeitsoldaten. N-tv zufolge hat das örtliche Rekrutierungsbüro hat einen Stand mit Waffen aufgebaut und bemüht um ein Image als attraktiver Arbeitgeber. Umgerechnet mit fast 4500 Euro Bonus werden freiwillige Kämpfer vergütet. Auch wenn der Stand laut n-tv am Militär Interessierte anlockt, bleibt der Ukraine-Krieg auch auf der Krim ein heikles Thema.

Ukraine-Krieg: Nawalny „zutieft empört“ über Verurteilung von Kara-Mursa

Update vom 17. April, 16.43 Uhr: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat „zutiefst empört“ auf die Verurteilung des oppositionellen Politikers Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft reagiert. Laut Nawalny sei das Urteil „rechtswidrig, schamlos und einfach faschistisch“. Das sagte er in einer am Montag durch sein Team in Onlinediensten veröffentlichten Sprachmitteilung. „Ich glaube, dass Wladimir Kara-Mursa aus politischen Gründen verfolgt wurde“, hieß es weiter. Kara-Mursa wurde am Montag von einem Moskauer Gericht des „Hochverrats“, der „Verbreitung von Falschinformationen“ über die russische Armee und der illegalen Arbeit für eine „unerwünschte“ schuldig gesprochen.

Kara-Mursa hatte in der vergangenen Woche erklärt, trotz der ihm drohenden langen Haftstrafe bereue er keine seiner Äußerungen. Er werfe sich selbst allerdings vor, dass es ihm nicht gelungen sei, genügend Landsleute und Politiker in demokratischen Ländern von der Gefahr überzeugt zu haben, welche die gegenwärtige Kreml-Führung für Russland und die Welt darstelle. Der bekannte Aktivist ist ein langjähriger Gegner von Präsident Wladimir Putin und war ein Vertrauter des im Jahr 2015 erschossenen Oppositionspolitikers Boris Nemzow.

„Dutzende“ Videos von Hinrichtungen Ukrainern in russischer Kriegsgefangenschaft

Update vom 17. April, 16.30 Uhr: Der Ukraine liegen nach Angaben ihres Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez bereits „Dutzende“ Videos von Hinrichtungen ihrer Bürger in russischer Kriegsgefangenschaft vor. In einem am Montag veröffentlichten Interview des Internetportals Ukrainska Pravda sagte Lubinez: „Das sind Enthauptungen, Abschneiden von Genitalien, Abschneiden von Ohren, Nasen, Gliedmaßen und Fingern“. Mehrere Täter seien identifiziert worden. Mindestens einer sei bereits in Kämpfen getötet worden. Lubinez warf der russischen Seite vor, die Genfer Konventionen zum Schutz von Kriegsgefangenen systematisch zu verletzen.

Vergangene Woche wurde ein Video in sozialen Netzwerken verbreitet, in dem ein Mann in russischer Uniform einen mutmaßlichen ukrainischen Kriegsgefangenen enthauptet. Vorher waren bereits mehrere ähnliche Clips mit Hinrichtungen und Misshandlungen auch von russischen Kriegsgefangenen im Internet verbreitet worden. Die UN haben auf beiden Seiten Verstöße gegen internationale Konventionen dokumentiert.

Update vom 17. April, 14.22 Uhr: Polen und Ungarn wollen bis Juli kein Getreide mehr aus der Ukraine importieren – unter Verweis auf ihre Bauern. Die EU-Kommission hält das für inakzeptabel.

Ukraine-Krieg: Kiew gibt Hinweis auf Höhe eigener Verluste

Erstmeldung vom 17. April: Kiew – Bisher machte die Ukraine keine Angaben zur Zahl ihrer Verwundeten und Gefallenen. Zu den gesamten ukrainischen Opferzahlen existieren nur Schätzungen. Kiew sieht die Zahlen als ein Staatsgeheimnis an. Ein am Sonntag (16. April) erschienenes Interview des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow war deshalb Novum.

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung La Razón gab er einen Hinweis auf die ungefähre Höhe der eigenen Verluste seit Beginn des russischen Angriffskrieges: „Ich kann Ihnen keine genaue Zahl sagen, aber versichern, dass sie niedriger als die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in der Türkei ist.“ Nach türkischen Angaben starben bei dem Erdbeben vom 6. Februar mehr als 50.000 Menschen.

Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Sehr wohl spricht Kiew über die Verluste auf Russlands Seite. Nach jüngsten Angaben verlor Moskau binnen eines Tages fast 600 Soldaten. Folgende Zahlen hat der ukrainische Generalstab zuletzt auf Facebook veröffentlicht:

Soldaten : Bislang insgesamt etwa 182.660 (+590)

: Bislang insgesamt etwa 182.660 (+590) Panzer : 3660 (+3)

: 3660 (+3) Gepanzerte Fahrzeuge : 7087 (+4)

: 7087 (+4) Artilleriesysteme : 2804 (+9)

: 2804 (+9) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 17. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Sicherheitsexperten sehen „Patt auf dem Schlachtfeld“

Unterdessen haben mehrere Sicherheitsexperten den Westen aufgefordert, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine „aufs Ganze“ zu gehen. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schrieben sie, das „gegenwärtige Niveau schrittweiser und zögerlicher militärischer Unterstützung“ werde lediglich ein „Patt auf dem Schlachtfeld bewirken.“

Verfasst war der Beitrag unter anderem vom Vorsitzenden der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. Heusgen als ehemaliger außenpolitischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und seine Kollegen betonten, ein Sieg der Ukraine sei „nicht vorprogrammiert“. Demnach setzt Kremlchef Wladimir Putin darauf, dass „seine Entschlossenheit stärker ist als die seiner Gegner und er einen Zermürbungskrieg gewinnen kann“.

Neben Heusgen schrieben den Gastbeitrag Ex-Obama-Berater James Jones, der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber für Transformation und französische Militär-Berater Stéphane Abrial, der frühere außenpolitische Berater Italiens, Stefano Stefanini, sowie Simon McDonald, Ex-Staatssekretär im britischen Außenministerium. (frs/nak/AFP/dpa)