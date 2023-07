In die NATO oder unter den Schutzschirm – was passiert mit der Ukraine?

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Die Ukraine möchte gerne möglichst schnell NATO-Mitglied werden. Doch so schnell wie von manchen erhofft, wird es nicht passieren. Falls es überhaupt passiert.

Vilnius - Der NATO-Beitritt der Ukraine entzweit die Gemüter. Den einen, unter anderem der Ukraine selbst, kann es nicht schnell genug gehen. Die anderen würden gerne verhindern, dass es überhaupt passiert. Auch unter den Mitgliedsstaaten des transatlantischen Bündnisses gehen die Ansichten auseinander. Einigkeit besteht darüber, dass das Land nicht aufgenommen werden kann, solange es sich im Krieg befindet. Doch während sich Frankreich, Großbritannien und die osteuropäischen Länder für einen schnellen Beitritt nach Ende der Kampfhandlungen ausgesprochen haben, dämpfen andere die Erwartungen.

Während Sie auf diesen Bus warten, wartet die Ukraine darauf, ein NATO-Mitglied zu werden. Aufdruck auf einem Bus in Vilnius. © IMAGO/Beata Zawrzel

Sowohl Washington als auch Berlin wollen keine übereilten Zusagen treffen. „Allen ist klar, dass das in absehbarer Zeit nicht ansteht“, hat Bundeskanzler Olaf Scholz bereits vor einigen Wochen klargestellt. Was gerade jedoch ansteht, ist der NATO-Gipfel in Vilinius, Litauen. Dort, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, soll ein „Weg zur Mitgliedschaft für die Ukraine“ angesprochen werden. Außerdem soll der Gipfel sowohl Einigkeit und Stärke nach außen zeigen, als auch ein demonstratives Signal der Solidarität an die Ukraine senden. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hofft jedoch auf weit mehr.

Für die Ukraine entfällt der Membership Action Plan - kommen Teile des Landes schon bald in die NATO?

Eine Hürde für den zukünftigen Beitritt der Ukraine zur NATO wurde bereits vor dem Treffen in Vilnius aus dem Weg geräumt. Eigentlich müssen alle Anwärter den „Membership Action Plan“ (MAP) durchlaufen. Das Programm soll den Ländern mit Beratung, Hilfe und praktischer Unterstützung zur Seite stehen, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Ukraine muss damit einige politische, wirtschaftliche und militärische Ziele nicht erreichen, die andere osteuropäische Staaten vor ihrem Beitritt erfüllen mussten. Das könnte eine mögliche Aufnahme ins Bündnis beschleunigen, auch wenn vorher trotzdem einige Reformen anstünden. Was aber sind die konkreten Optionen für den zukünftigen Umgang mit dem vom Krieg gebeutelten Land?

Seit einiger Zeit gibt es den Gedanken, nur Teile der Ukraine in die NATO aufzunehmen. Genauer gesagt, diejenigen Landesteile, die Kiew zum jeweiligen Zeitpunkt kontrolliert. Die Idee stammt vom ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen und würde ihm zufolge verhindern, dass Russland „nur immer wieder den Krieg ein bisschen fortsetzen“ muss, um eine Aufnahme zu verhindern, wie Rasmussen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erläuterte. Der Vorschlag hat allerdings keine Aussicht auf Erfolg, da die USA und Deutschland lieber Vorsicht walten lassen wollen.

Wahrscheinlicher als ein schneller Beitritt: Militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung

Stattdessen soll laut Olaf Scholz die dauerhafte militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung der Ukraine im Vordergrund stehen. Einige Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, haben eine „Koalition der Willigen“ gebildet. Diese soll das Sicherheitsbedürfnis Ukraine, zum Beispiel durch weitere Waffenlieferungen, befriedigen, ohne dabei eine „Beistandsgarantie“ zu sein. Eine solche Garantie würde die Bündnispartner verpflichten, der Ukraine bei einem erneuten Angriff Russlands zu Hilfe zu eilen. Daher spricht man lieber unverbindlich von „Sicherheitszusagen“ unter einem „Schutzschirm“.

Die letzten Feinheiten dieses Abkommens sollten am Montag (10. Juli) von Joe Biden und Rishi Sunak ausgelotet werden, wie das US-Magazin Politico mitteilte. Der US-Präsident hat zudem noch einen weiteren Vorschlag in die Debatte eingebracht. Bereits im Februar hatte er nach Angaben des Wall Street Journal bei einem Staatsbesuch mit dem polnischen Präsidenten Duda über ein Modell gesprochen, das dem Abkommen zwischen den USA und Israel ähnelt.

Warum ist die Ukraine nicht schon längst in der NATO? Die Beziehungen zwischen der Ukraine und der NATO entwickelten sich in den Jahren 1994 bis 2010 sehr positiv. Dennoch gab es immer Spannungen zwischen NATO-Mitgliedsstaaten, die für umfassende Kooperation eintraten und ukrainischen Präsidenten, die zwischen 2002 und 2010 diese Kooperation auf die Ebene einer NATO-Mitgliedschaft heben wollten. Von 2002 bis 2008 hat es die Ukraine vier Mal nicht geschafft, in den Aktionsplan zur Mitgliedschaft (MAP, engl. Membership Action Plan) einzutreten – so oft wie kein anderer Staat. Dies misslang nicht ausschließlich aufgrund von Gegenwehr aus Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten, sondern vor allem, weil es ukrainischen Verantwortlichen selten gelang, außen- und innenpolitische Ziele zu verknüpfen und dem Ziel einer NATO-Mitgliedschaft Priorität vor persönlichen Konflikten einzuräumen. (Quelle: bpb.de)

Die Ukraine ist nicht Israel - und eine Mitgliedschaft in der NATO ist in weiter Ferne

Washington unterstützt den israelischen Staat jährlich mit Militärhilfe in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar. Ein solches Abkommen kann auch den Austausch von Informationen sowie das Ankurbeln der landeseigenen Herstellung von Militärgütern beinhalten. Auch Trainingsprogramme für die Streitkräfte des betreffenden Landes sind denkbar. Solche Trainingsmissionen für ukrainische Soldaten gibt es schon jetzt, beispielsweise für die Bedienung des deutschen Leopard-2-Panzers. Allerdings stößt dieser Plan nicht überall auf Gegenliebe. Der politische Analyst Mykola Davydiuk aus der Ukraine sieht sein Land in einer völlig anderen Situation, als Israel, wie die Kyivpost schreibt.

Die Ukraine habe allein in diesem Jahr 42 Milliarden Dollar Militärhilfe benötigt. Ein wesentlicher Unterschied sei auch, dass die Bedrohung Israels in absehbarer Zeit nicht enden werde, der Staat sei konstant im Krieg. In der Ukraine sei der Konflikt hingegen der Ausnahmezustand. Gerade die osteuropäischen Länder warnen außerdem davor, solche Vereinbarungen als Ersatz für eine Aufnahme in die NATO zu sehen. „Die wirksamste und kostengünstigste Sicherheitsgarantie ist die NATO-Mitgliedschaft“, sagt zumindest Estlands Ministerpräsidentin Kallas auf Twitter. Man kann sich darüber streiten, ob das stimmt; eine Entscheidung darüber wird es auf diesem NATO-Gipfel voraussichtlich nicht geben. (Tadhg Nagel)