Seehofers „Ankerzentren“ stoßen in den Ländern auf viel Ablehnung

Regierungen vermissen konkrete Pläne

Mit „Ankerzentren“ will Horst Seehofer das Asylverfahren umbauen. Aber in den Bundesländern kommt die Idee nicht gut an - den Regierungen mangelt es an konkreter Ausgestaltung.