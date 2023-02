Schüsse auf Polizist in Nordirland: Fokus auf New IRA

Bei dem Polizisten, der angeschossen wurde, soll es sich um Beamten handeln, der unter anderem im Milieu der Paramilitärs ermittelte (Symbolbild). © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Am Mittwochabend ist im nordirischen Omagh ein Polizist von mehreren Schüssen getroffen worden. Die Polizei ermittelt auf Hochtoruren und vermutet Militante hinter der Attacke.

Omagh - Nach einem Attentat auf einen Polizisten in Nordirland gehen die Ermittler von Tätern aus dem Milieu der republikanisch-katholischen New IRA aus.

Der Polizist, der zum Tatzeitpunkt nicht im Dienst war, wurde am Mittwochabend in der Stadt Omagh von mehreren Schüssen getroffen, während er nach einem Training mit seinem Sohn Fußbälle in ein Auto lud. Er befand sich nach Polizeiangaben in einem kritischen, aber stabilen Zustand im Krankenhaus. Es soll sich um einen leitenden Beamten handeln, der im Milieu der Paramilitärs und Drogenkriminalität ermittelte.

„Ermittlungen sind in einem frühen Stadium“

Die New IRA ist ein Zusammenschluss mehrerer Splittergruppen der paramilitärischen IRA (Irisch-Republikanische Armee), die im jahrzehntelangen Bürgerkrieg für eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland kämpfte. Ende der 1990er Jahre legte die IRA die Waffen nieder, es kam zum Friedensschluss im Karfreitagsabkommen. Doch einige Militante blieben aktiv, auch auf Seiten der protestantischen Anhänger der Union mit Großbritannien. Die Splittergruppen sind eng mit der organisierten Kriminalität verbunden.

„Die Ermittlungen sind in einem frühen Stadium“, sagte Assistant Chief Constable Mark McEwan dem Sender BBC Radio Ulster am Donnerstag. Man halte sich alle Optionen offen, der Fokus liege aber auf republikanischen Splittergruppen und besonders auf der New IRA.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, gibt es Vermutungen, die Täter könnten über die Grenze in die Republik Irland geflüchtet sein. Die Ermittler arbeiteten daher eng mit ihren Kollegen in Irland zusammen. dpa