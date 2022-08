Scholz verkündet weitere Ukraine-Waffenlieferungen - Flugabwehrsysteme, Panzer und Raketenwerfer

Von: Felix Durach

Deutschland liefert weitere Waffen im Wert von 500 Millionen Euro an die Ukraine. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag an.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf seiner Reise nach Kanada weitere Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Man habe ein neues Paket auf den Weg gebracht, das hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Anti-Drohnen-Geräte umfasse, sagte Scholz am Dienstag bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er aus Kanada zugeschaltet war.

Wie ein Regierungssprecher auf Anfrage mitteilte, soll Kiew drei weitere Flugabwehrsysteme des Typs Iris-T, ein Dutzend Bergepanzer und 20 auf Pick-ups montierte Raketenwerfer erhalten. Insgesamt geht es nach Angaben des Sprechers um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro.

