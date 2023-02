Scholz vor brisanter Regierungserklärung: Es geht um die Ukraine – auch ein Migrations-Eklat droht

Von: Florian Naumann

Nach der Zusage von deutschen Leopard-2-Panzern an die Ukraine hat Scholz versichert, die Sicherheit Deutschlands „immer im Blick“ zu haben. © Michael Kappeler/dpa

Olaf Scholz erklärt im Bundestag seine Politik – schon wieder. Thema ist wohl die Ukraine. Aber auch ein drohender Migrations-Streit auf EU-Ebene. News-Ticker.

Berlin/München – Oft muss sich Olaf Scholz anhören, er erkläre den Deutschen seinen Ukraine-Kurs nicht richtig. An einem Mangel an Regierungserklärungen kann das nicht liegen: Am Mittwochmittag (8. Februar) tritt der Kanzler einmal mehr zu diesem Zweck vor den Bundestag. Zuletzt hatte er das im Dezember getan. Ende Januar hatte er sich zudem einer Regierungsbefragung gestellt.

Ukraine-Krieg Thema bei Scholz Regierungserklärung: Grüne machen Druck

Anlass ist diesmal der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag (9./10. Februar). Die Spitzen der 27 Mitgliedsstaaten beraten in Brüssel über den Ukraine-Krieg. Darum dürfte es wohl auch Scholz gehen. Beim Termin im Januar hatte er die Lieferung von Leopard-Panzern verkündet. Ähnlich große Neuigkeiten dürfte es zwar nicht geben. Aber gerade nach der langen Panzer-Hängepartie dem Eklat um „Krieg“-Äußerungen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird wohl einige Aufmerksamkeit auf Scholz‘ Auftritt liegen.

„Es geht jetzt darum, Vertrauen zurückzugewinnen und die europäischen Partner zu überzeugen“, sagte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter dem Nachrichtenportal t-online.de. „Es ist gut, dass der Kanzler endlich eine koordinierende Rolle übernimmt. Wir haben keine Zeit zu verlieren, denn eine russische Frühjahrsoffensive steht bevor.“ Eine Umfrage erbrachte zuletzt auch eher bedenkliche Ergebnisse mit Blick auf die Ukraine-Einstellungen der Menschen in Deutschland.

Scholz‘ Regierungserklärung zum EU-Gipfel: Österreich droht mit Migrations-Eklat

Möglich scheint, dass der Chef der Ampel-Koalition ein weiteres heikles Thema anspricht. Denn der EU-Gipfel wird sich auch um den Problemkomplex Migration drehen. Dabei gibt es reichlich Zündstoff. Mehrere EU-Staaten haben vorab ein gemeinsames Schreiben mit ihren Forderungen verfasst, wie Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) der Welt sagte. „Es braucht endlich ein klares und deutliches Bekenntnis zur Verstärkung des Außengrenzschutzes und zum Einsatz entsprechender finanzieller Mittel aus dem EU-Budget dafür“, sagte er. Offenbar will Österreich notfalls die Abschlusserklärung blockieren.

Auch in Deutschland steht das Thema Migration im Blickpunkt. Ein Flüchtingsgipfel ist angekündigt. Und unter anderem aus Bayern gibt es Unmut. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) steht unter Druck - und dabei scheint noch das geringste Problem, dass die Ampel seit längerem erfolglos an einem großen europäischen Kompromiss arbeitet.

EU-Gipfel am Donnerstag: Kommt Selenskyj?

In Brüssel könnte übrigens auch Wolodymyr Selenskyj einen Besuch machen. Der Präsident der Ukraine reist schon am Mittwoch nach Großbritannien. Am Donnerstag könnte zuerst das EU-Parlament sein Ziel sein. Es gebe die „Wahrscheinlichkeit einer außerordentlichen Plenartagung in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten“, hatte es zuletzt geheißen. Laut einem Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel ist Selenskyj auch zum Gipfel eingeladen. (fn mit Material von AFP und dpa)