Scholz empfängt Meloni: Ukraine und Migration als Themen im Mittelpunkt

Von: Bona Hyun

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt an diesem Freitag Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu ihrem Antrittsbesuch in Berlin. © Sean Kilpatrick/dpa

Kanzler Scholz empfängt Italiens Regierungschefin Meloni am Freitag in Berlin. Bilaterale und europäische Themen stehen auf der Agenda. Der News-Ticker.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Freitag (03. Februar 2022) Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni um 14:30 Uhr zu ihrem Antrittsbesuch in Berlin. Die rechtsradikale Parteichefin der Fratelli d‘Italia werde am Nachmittag mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen, teilte das Bundespresseamt mit. Man werde „aktuelle bilaterale, europäische und internationale Themen“ besprechen, ließ Scholz’ stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann vergangene Woche bei Bekanntgabe des deutsch-italienischen Termins verlauten. Auch Ukraine und die Migration dürften Thema sein.

Bundeskanzler Scholz empfängt Italiens Regierungschefin Meloni in Berlin

Die italienische Regierungschefin ließ sich Zeit: Mehr als drei Monate nach ihrer Vereidigung reist Meloni in die deutsche Hauptstadt. Mit ihrer Partei hatte sie Ende September den Wahlsieg in dem Mittelmeerland mit fast 60 Millionen Einwohnern errungen und regiert seitdem in einem rechten Parteienbündnis.

Als Giorgia Meloni im Oktober zur neuen Premierministerin Italiens gewählt wurde, schlugen die Wellen in Europa hoch. Im Hinblick auf die Ukraine waren die Brüsseler Ängste groß. Melonis Koalitionspartner, Silvio Berlusconi und Matteo Salvini, stellen sich gerne als Putin-Freunde dar. Doch Meloni bremste sie ein, Italien gehört zu den festen Unterstützern Kiews. Sie unterstützt die Ukraine im Krieg gegen Russland und hat sich für weitere Waffenlieferungen durch Italien ausgesprochen.

Scholz trifft auf Meloni – ist die italienische Ministerpräsidentin eine Wölfin im Schafspelz?

In der Vergangenheit hatte die neue Regierungschefin in der Vergangenheit heftig gegen die EU gewettert. Doch bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel hat sie eine größere Rolle ihres Landes in der Europäischen Union angekündigt. „Die Stimme Italiens in Europa wird stark sein“, sagte die Politikerin am Rande ihres Besuchs. Ihre Gesprächspartner aus den EU-Institutionen beschworen wiederum den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft. Begründen lässt sich die EU-Annäherung möglicherweise dadurch, dass Italien auf das Geld aus dem EU-Wiederaufbaufond angewiesen ist.

Meloni galt als Postfaschistin, die mit der EU auf Kriegsfuß steht. Es bestand die Sorge, dass Meloni die EU-Skeptiker anfachen wird. Mit dem Slogan „Italien zuerst“ punktete sie im Wahlkampf. Die Chefin der rechtsextremen Partei Fratelli d’Italia hatte früher ihre Bewunderung für den Diktator Benito Mussolini nie verhehlt. Meloni ist die erste Frau in der Geschichte Italiens im Amt der Regierungschefin.