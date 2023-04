Scholz‘ Ehefrau schmeißt hin: Britta Ernst tritt als Ministerin in Brandenburg zurück

Britta Ernst (SPD) tritt überraschend als Bildungsministerin von Brandenburg zurück. Ist der Grund für die Ehefrau von Olaf Scholz (SPD) Kritik an ihrer Politik?

Potsdam - Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) tritt überraschend zurück. Das teilte eine Sprecherin der Landesregierung in Potsdam ohne Angaben von Gründen am Montag mit. Ernst ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Laut Medien-Informationen soll auf Ernst im Amt des Bildungsministers der Staatssekretär Steffen Freiberg folgen. Ernst habe Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ohne Angabe von Gründen um den Rücktritt gebeten.

Rücktritt von Britta Ernst (SPD) - Medienspekulationen über Gründe für den Rücktritt

Hintergrund könnte aber ein Streit über die Besetzung von offenen Lehrerstellen gewesen sein. Der Spiegel berichtet, dass es „dem Vernehmen nach“ zuletzt harsche Kritik an Ernsts Politik bei Eltern und Lehrern gegeben habe, und sie möglicherweise auch deshalb zurückgetreten sei. Laut Zeit wollte Ernst offene Stellen durch Sozialarbeiter besetzen, wodurch zusätzliche Förderangebote in Schulen weggefallen wären.

Woidke würdigte die Arbeit der Ministerin. Ernst habe das Amt „in schweren Zeiten – ich denke hier nur an die Corona-Pandemie – mit Weitblick und ruhiger Hand ausgeführt“, sagte Woidke. In ihre Amtszeit seien auch wichtige Meilensteine wie eine kontinuierliche Verbesserung des Kitapersonalschlüssels und der Einstieg in die Beitragsfreiheit gefallen.

Britta Ernst (SPD): Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz tritt als Ministerin zurück

Die gebürtige Hamburgerin Britta Ernst war seit 2017 in Brandenburg Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte erst kürzlich in einem Interview darüber geplaudert, welche wichtige Rolle Ernst in seinem Leben spiele. „Ich glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre“, hatte er gesagt. Auf die Nachfrage eines Moderators, was für ein Mensch er denn ohne Ernst wäre, antwortete der Kanzler: „Das wollen weder Sie noch ich wissen.“ (AFP/dpa/kat)