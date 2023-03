Scholz stellt sich Bundestags-Kreuzverhör – Kanzler droht nach Ampel-Gipfel eine schwere Stunde

Von: Florian Naumann

Teilen

Die Ampel-Koalition erlebt eine weitere Zerreißprobe. Robert Habeck (l, Grüne), Olaf Scholz (m, SPD) und Christian Lindner (FDP) auf der Suche nach einer Lösung. © Michael Kappeler/dpa

Olaf Scholz ist zur Regierungsbefragung im Bundestag - just nach dem Ampel-Gipfel. Dem Kanzler könnten giftige Fragen drohen. News-Ticker.

Scholz stellt sich dem Bundestag : Kanzler am Mittwoch bei Regierungsbefragung

stellt sich dem : Kanzler am Mittwoch bei Regierungsbefragung Nach Koalitionsausschuss drohen heikle Fragen: Kompromiss der Ampel-Koalition stößt auf Kritik

drohen heikle Fragen: Kompromiss der Ampel-Koalition stößt auf Kritik Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Regierungsbefragung mit Kanzler Olaf Scholz dokumentieren wir in diesem News-Ticker.

Berlin/München – Der Ampel-Koalitionsausschuss ist Geschichte, ein Kompromiss liegt auf dem Tisch - doch in den Augen so einiger Beobachter sind noch viele Frage offen. Die dürfte sich am Mittwochmittag (29. März) Kanzler Olaf Scholz (SPD) anhören müssen: Er stellt sich im Bundestag einer Regierungsbefragung. Start ist um 13.00 Uhr.

Scholz muss Ampel-Kompromiss im Bundestag verteidigen: „Nicht mal ein Wümmschen“

Dabei könnte es ruppig zugehen. Kritik an den Ergebnissen des Ampel-Krisengipfels hatte es von vielen Seiten gegeben. „Das ist kein Wumms, das ist schon gar kein Doppelwumms. Das ist, glaube ich, nicht mal ein Wümmschen“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. „Mir fehlt da ganz, ganz viel. Das heißt, einiges wurde offensichtlich überhaupt nicht geeinigt und verständigt“, bemängelte Dobrindt. Als Beispiele nannte er den Haushalt und die Bundeswehr.

Aber auch Klimaschützer sind unzufrieden. Die Vereinbarungen zum Klimaschutz und zur Planungsbeschleunigung im Verkehrssektor treffen auch bei Umweltverbänden auf Kritik. „Die Ampel amputiert das einzig wirksame Klimaschutzinstrument aus den Zeiten der Großen Koalition, das Klimaschutzgesetz“, rügte Campact-Vorstand Christoph Bautz. Dobrindt sah die Grünen nach dem Koalitionsausschuss „gerupft“. Öffentliche Kritik aus Grünen-Reihen im Bundestagsplenum wäre allerdings eine Überraschung.

Scholz stellt sich Regierungsbefragung - auch Butscha steht auf der Parlaments-Agenda

In der Regel steht der Bundeskanzler den Abgeordneten drei Mal im Jahr Rede und Antwort in der Regierungsbefragung. Im Anschluss ist auf Antrag der Ampel-Fraktionen eine eine Aktuelle Stunde zu den russischen Kriegsverbrechen im ukrainischen Butscha vor etwa einem Jahr und deren strafrechtlicher Ahndung vorgesehen.

Am Nachmittag entscheidet der Bundestag zudem über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes Sea Guardian im Mittelmeer. (fn/AFP)