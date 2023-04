Kritik für den Neutralen: Scholz bekommt Besuch aus der Schweiz - schon zuvor gibt es Unmut

Von: Felix Durach

Der Schweizer Bundespräsident trifft Olaf Scholz in Berlin. SPD und FDP kritisieren bereits im Vorlauf die Schweizer Neutralität im Ukraine-Krieg.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Dienstag den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset im Berliner Kanzleramt. Dort will der deutsche Regierungschef mit dem Schweizer Staatsoberhaupt über die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder sprechen. Ein Fokus soll dabei auf der Schweizer Position im Ukraine-Krieg liegen. Bereits im Vorlauf der Gespräche setzten mehrere Mitglieder der Ampel-Koalition Berset zunehmend unter Druck. Vertreter von SPD und FDP kritisierten die Neutralität der Schweiz im andauernden Konflikt scharf.

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset reist am Dienstag für ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Berlin. (Archivbild) © Laurent Gillieron/dpa

Schweizer Neutralität im Ukraine-Krieg – SPD-Politiker Roth „sehr enttäuscht“

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth warf dem Schweizer Staatsoberhaupt vor, sein Land würde durch die neutrale Haltung im Krieg Russland in die Hände spielen. „Wer bei einem solchen verbrecherischen Angriffskrieg neutral sein möchte, nutzt indirekt dem russischen Aggressor“, sagte Roth im Vorlauf des Besuchs dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er sei mit Blick auf die Haltung der Schweiz im Krieg „sehr enttäuscht“.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte dem RND, die Schweiz müsse sich „entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte sie stehen will“. Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

Munitionsstreit zwischen Berlin und Bern – Schweiz beharrt im Ukraine-Krieg auf Neutralität

Die Neutralität der Schweiz hatte bereits im vergangene Jahr einen Munitionsstreit zwischen Bern und Berlin ausgelöst. Deutschland wollte in der Schweiz produzierte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weitergeben. Der Schweizer Bundesrat schob der Lieferung jedoch einen Riegel vor. Man könne der Lieferung von Kriegsmaterial nicht zustimmen, wenn das Empfängerland in einen internationalen Konflikt verwickelt sei, begründete der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin im vergangenen Jahr die Entscheidung.

Im März stimmte der Schweizer Nationalrat erneut über die Lieferung von Waffen an die Ukraine ab. Das Ergebnis: Die Schweiz erlaubt die Lieferung von Kriegsgerät an Kiew nur dann, wenn der UN-Sicherheitsrat den russischen Krieg gegen die Ukraine offiziell verurteilt. Da Russland – als ständiges Mitglied – jedoch über ein Vetorecht im Sicherheitsrat verfügt, ist dieses Szenario ausgeschlossen.

Scholz trifft Schweizer Bundespräsident Berset in Berlin – Gespräche über wirtschaftliche Zusammenarbeit

Roth forderte nun auch wirtschaftliche Konsequenzen als Reaktion auf die Schweizer Blockadehaltung. „Bei der zukünftigen militärischen Kooperation sollte dieses Verhalten berücksichtigt werden. Ich sehe nicht ein, warum wir Rüstungsgüter aus der Schweiz kaufen sollten“, sagte der SPD-Politiker dem RND weiter.

Neben dem Thema Ukraine-Krieg stehen am Dienstag Regierungsangaben zufolge bilaterale und wirtschaftspolitische Fragen sowie die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU auf der Tagesordnung. Nach dem Treffen ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Berset plant im Anschluss auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. (fd mit dpa)