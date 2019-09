Tornado der Luftwaffe verliert in Schleswig-Holstein zwei Zusatztanks in der Luft - Ursache unklar

Ein Tornado der Luftwaffe hat am Donnerstag zwei Zusatztanks verloren (Symbolbild).

Ein Tornado der Luftwaffe hat bei einem Übungsflug zwei leere Zusatztanks in der Luft verloren. Ein Tank konnte zunächst nicht gefunden werden.

Jagel - Ein Tornado-Jet der Luftwaffe hat in Schleswig-Holstein zwei leere Tanks verloren. Das bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Es habe sich um zwei Zusatztanks gehandelt, die zu dem Zeitpunkt leer gewesen seien. Einer der Tanks sei auf einem Feld im Kreis Ostholstein gefunden worden. Nach dem anderen wurde am Donnerstagabend zunächst noch gesucht. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Der Tornado habe sich zusammen mit einem weiteren Tornado-Jet auf dem Rückweg von einem Übungsflug befunden, sagte der Sprecher. Warum sich die Tanks lösten, sei noch völlig unklar. Den Angaben zufolge stammen beide Jets vom Fliegerhorst Schleswig in Jagel.

Ein #Tornado Jet des #TLG51 verlor heute am späten Nachmittag im Flug in einer Höhe von etwa 6 Kilometern zwei Zusatztanks. Die Tanks waren zu diesem Zeitpunkt leer. Einer wurde auf einem Feld bei Pansdorf in #SchleswigHolstein gefunden. Nach dem zweiten wird noch gesucht. pic.twitter.com/mAw20JORhp — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 19. September 2019

dpa