Scharfe Kritik an Spahns Plänen für die Corona-Impfung

Ende der Impf-Priorisierung

+ © Guido Kirchner/dpa Gesundheitsminister Jens Spahn will die Impf-Priorisierung aufheben. © Guido Kirchner/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn will die Impf-Priorisierung im Juni aufheben. Das sorgt nicht nur für Zuspruch. Denn aktuell gibt es zu wenig Impfstoff.

Hamburg – Am 7. Juni 2021 soll sie deutschlandweit fallen, die Priorisierung für die Corona-Impfung. So lauten zumindest die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich bekannt gegeben hat. Allerdings löst dieser Vorstoß bereits im Vorfeld Kritik und Verunsicherung aus. Größter Kritikpunkt ist dabei die Impfstoff-Knappheit, die bereits jetzt dafür sorgt, dass einige Bundesländer in der Prioritätengruppe drei hinterherhängen. Außerdem schlagen einige Hausarztpraxen wegen der großen Nachfrage nach Corona-Impfungen bereits Alarm.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält den Vorstoß von Spahn deshalb für mehr als unrealistisch. Vorstand Eugen Brysch bezeichnete den Schritt in einer Stellungnahme als „staatlich organisierte Verantwortungslosigkeit“, die in einem „Windhundrennen“ um die verfügbaren Impfstoffe enden würde. „Das geht voll zulasten nicht nur der Impfwilligen, der Arztpraxen und der Impfzentren*, sondern auch der vernünftigen Grundversorgung, die wir dringend brauchen“, sagte Brysch. Ist Spahns Traum vom Ende der Impf-Priorisierung im Juni trotzdem umsetzbar? Das haben wir uns einmal ausführlich in diesem Beitrag angeschaut*. *24hamburg.de und kreiszeitung.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.