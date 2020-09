Ruth Bader Ginsburg: Donald Trump peilt kontroverse Kandidatin für Supreme Court an

Donald Trump will nun eine Frau als Nachfolgerin für Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court nominieren. Der US-Präsident hat offenbar schon eine Favoritin.

US-Richterin Ruth Bader Ginsburg ist im Alter von 87 verstorben.

ist im Alter von 87 verstorben. Durch ihren Tod wird ein Platz am Supreme Court , dem Obersten Gerichtshof der USA*, vakant.

, dem Obersten Gerichtshof der USA*, vakant. Donald Trump* scheint bereits einen Favorit auf die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg zu haben.

Update vom 20. September 2020, 6:00 Uhr: Nachdem Donald Trump noch am Freitag Ted Cruz als seinen Favoriten für einen Posten am Supreme Court bezeichnet hatte, hat der US-Präsident nun wohl jemand anderes im Kopf,wenn es um die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am Obersten Gericht der USA geht.

„Höchstwahrscheinlich wird es eine Frau werden“, sagte Trump am Samstag in Washington. Die Wahl einer Frau als Nachfolgerin für Ruth Bader Ginsburg „wäre sicher angemessen, würde ich sagen", so Trump. Bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina verkündete Trump seinen Vorhaben vor seiner Anhängerschaft.

Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg sind noch zwei Frauen am Supreme Court

Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg sind nur noch zwei Frauen am Supreme Court: Sonia Sotomayor und Elena Kagan. Beide wurden von Trumps Vorgänger Barack Obama nominiert. Sollte Trump wirklich eine Frau für den Obersten Gerichtshof nominieren, wäre es die erste weibliche Richterin, die ein Republikaner an den Supreme Court gebrächt hätte.

Via Twitter übte Donald Trump* derweil Druck auf seine Partei aus, die Nominierung einer Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg schnellstmöglich abzuschließen. „Wir wurden in eine Position der Macht und Bedeutung gesetzt, um Entscheidungen für das Volk zu treffen, das uns so stolz gewählt hat.“ Die jetzt anstehende Entscheidung über die Neubesetzung des Supreme Court sei davon die wichtigste. „Wir haben diese Verantwortung, ohne Verzögerung“, so Trump.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Tatsächlich hat Donald Trump offenbar bereits zwei Fraue im Auge bei der Frage nach der Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court: Amy Coney Barrett und Barbara Lagoa. Beide würden „sehr respektiert“, sagte Trump. Barrett gilt als Favoritin der religiös-konservativen Strömung bei den Republikanern. Sie ist Abtreibungsgegnerin und überzeugte Katholikin. Vor allem bei den Demokraten dürfte Barrett aufgrund ihrer radikalen Überzeugungen als kontroverse Kandidatin gelten.

Tod von Ruth Bader Ginsburg: Joe Biden will erst die Wahl, dann über die Nachfolge reden

Update, 12.18 Uhr: Der demokratische Präsidentschatfskandidat Joe Biden* hat sich gegen eine schnelle Nominierung für die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court ausgesprochen. „Die Wählerinnen und Wähler sollten den Präsidenten wählen, und der Präsident sollte einen Richter aussuchen“, sagte Biden am Freitagabend.

In den kommenden Tagen sollte sich die USA mit der „anhaltenden Erbe" von Ruth Bader Ginsburg beschäftigen. Erst danach sollte man laut Biden mit der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger beginenn.

Update, 10.45 Uhr: US-Präsident Donald Trump scheint bereits einen Favoriten auf die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court der Vereinigten Staaten zu haben. Auf einer Wahlkampfveranstaltung am Freitagabend addressierte Trump die Frage nach der Besetzung am Obersten Gerichtshof der USA gegenüber seiner Anhängerschaft.

Ruth Bader Ginsburg: Donald Trump spricht bereits über Kandidaten für Supreme Court

Wohl noch im Unwissen über den Tod von Ruth Bader Ginsburg nannte Donald Trump seinen Favoriten: Ted Cruz, republikanischer Senator für den Bundesstaat Texas. „Ich werde Ted Cruz als einen der Leute für den Supreme Court nominieren“, sagte Trump. Er führte aus, seine Administration habe eine Liste mit 45 Kandidaten. Es handle sich um „die absolute Creme de la Creme. Die besten Geister des Landes, Konservative; sie glauben an die Verfassung.“

Warum Ted Cruz offenbar seine erste Wahl ist, erklärte Donald Trump so: „Ich brauche jemanden, den wir [vom Senat] bestätigt bekommen, und der einzige, der mir einfällt, ist Ted, weil er 50 Stimmen der Republikaner und 50 Stimmen der Demokraten bekommen wird.“

Donald Trump: Ted Cruz wohl Favorit auf Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg

Ted Cruz gilt als erzkonservativer Republikaner. Der 49-jährige Senator war im Vorwahlkampf 2016 gegen Donald Trump angetreten und wurde damals auch von der rechtspopulistischen Bewegung namens „Tea Party" innerhalb der republikanischen Partei unterstützt worden. Mit Trump hatte sich Cruz im Vorwahlkampf seiner Partei heftige verbale Duelle geliefert.

Laut dem US-Nachrichtensender ABC wird Donald Trump seine Nominierung in den kommenden Tagen bekannt geben. Ruth Bader Ginsburg selbst hatte kurz vor ihrem Tod ihrer Tochter anvertraut, dass sie sich wünsche, über ihre Nachfolge würde erst nach der US-Wahl 2020 entschieden werden.

Multiple sources close to President Trump with direct knowledge tell ABC News he is expected put forth a nominee to fill Ruth Bader Ginsburg’s seat in the coming days via me & @KFaulders — John Santucci (@Santucci) September 19, 2020

Tod von Ruth Bader Ginsburg: Debatte um Nachfolge entbrannt

Erstmeldung von 08:35 Uhr

Washington – Stunden nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg* ist in den USA die Debatte um ihre Nachfolge entbrannt. Mitch McConnell, Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, teilte am Freitag mit, der Senat könnte umgehend über einen von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Kandidaten abstimmen – trotz der in wenigen Wochen anstehenden Präsidentschaftswahl.

Donald Trump kann nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg einen Kandidaten nominieren

Laut der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist es Aufgabe des Präsidenten, eine Person zu nominieren, sollte ein Sitz am Obersten Gerichtshof vakant werden. Anschließend stimmt der US-Senat über die Nominierung ab. Nur wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat dort die Mehrheit erhält, wird sie oder er an den Supreme Court berufen. Zuletzt hatte Donald Trump Brett Kavanaugh nominiert. Seine Berufung war aufgrund mehrerer Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs* gegen Kavanaugh äußert umstritten und zog sich über mehrere Wochen.

Noch im Februar 2016 – gut 250 Tage vor der Wahl – hatte Mitch McConnell sich geweigert, einen vom damaligen Präsidenten Barack Obama berufenen Nachfolger für den kurz zuvor verstorbenen Richter Anthony Scalia im Senat zur Abstimmung zu stellen. McConnell sagte damals, dass ein scheidender Präsident nicht eine so weitreichende Entscheidung für das amerikanische Volk treffen könnte.

Republikaner stellten sich gegen Nominierung von Barack Obama - was machen sie bei Donald Trump?

Obama hatte damals Merrick Garland nominiert, der als moderate Wahl galt. Garland erhielt nicht die Zustimmung des Senats. Auch andere Republikaner sprachen sich damals gegen eine Nominierung im Wahljahr aus. „Es ist über 80 Jahre her, dass ein offener Sitz im Supreme Court in einem Wahljahr besetzt wird. Es gibt eine lange Tradition, so etwas nicht in einem Wahljahr zu machen", sagte der Ted Cruz, der nun als einer der möglichen Kandidaten Trumps gehandelt wird.

Der Supreme Court – die Besetzung Amtsdauer Ernannt durch John Roberts (Vorsitzender), 65 Jahre seit dem 29. September 2005 George W. Bush Clarence Thomas, 72 Jahre seit dem 23. Oktober 1991 George H. W. Bush Stephen Breyer, 82 Jahre seit dem 3. August 1994 Bill Clinton Samuel Alito, 70 Jahre seit dem 31. Januar 2006 George W. Bush Sonia Sotomayor, 66 Jahre seit dem 8. August 2009 Barack Obama Elena Kagan, 60 Jahre seit dem 7. August 2010 Barack Obama Neil Gorsuch, 53 Jahre seit dem 10. April 2017 Donald Trump Brett Kavanaugh, 55 Jahre seit dem 06. Oktober 2018 Donald Trump

Ganz ähnlich hatte sich damals auch Lindsey Graham geäußert. „Ich bin absolut überzeugt, dass wir dem amerikanischen Volk eine Mitsprache bei der Besetzung des Supreme Courts geben sollte, indem es es einen neuen Präsidenten wählt", sagte der Senator aus dem Bundesstaat South Carolina 2016. Vier Jahre später ist Graham der Vorsitzende des Justiz-Ausschusses im Senat. Es wäre damit seine Aufgabe, die Anhörungen im Falle einer Nominierung Donald Trumps durchzuführen.

I strongly support giving the American people a voice in choosing the next Supreme Court nominee by electing a new president. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 16, 2016

Tod von Ruth Bader Ginsburg: Donald Trump will schnelle Nominierung

Nun bleibt abzuwarten, ob die Republikaner die Situation 45 Tage vor der nächsten Präsidentschaftswahl genauso einschätzen wie vor vier Jahren. Donald Trump selbst hat bereits mehrfach klargestellt, dass er so schnell wie möglich die vakante Stelle am Supreme Court besetzen will. Eine Liste mit möglichen Kandidaten dürfte der US-Präsident längst in der Schublade haben.

Seine Partei steht damit vor der Entscheidung, dem Präsidenten seinen Wunsch noch vor seiner möglichen Abwahl* zu erfüllen oder ihren eigenen, vier Jahre alten Aussagen treu zu bleiben. Während am vergleichbaren deutschen Bundesverfassungsgericht die Amtsdauer zwölf Jahre beträgt und eine Wiederwahl ausgeschlossen, erfolgt die Berufung an den Supreme Court in den USA auf Lebenszeit. Die Entscheidung über eine Nominierung hat dementsprechend eine Tragweite, die weit über die Amtsdauer eines Präsidentschaft hinausgeht.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, sicher ist: Die Frage nach der Besetzung des Supreme Court wird das bestimmende Thema des Wahlkampfs in den USA in den nächsten Wochen werden. (Von Daniel Dillmann) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktions-Netzwerks

