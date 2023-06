„Das wäre Selbstmord“: Warum die russische Elite den Wagner-Boss hängen lässt

Von: Foreign Policy

Genießt laut Russland-Expertin noch die Unterstützung seines inneren Zirkels: Präsident Wladimir Putin. © Gavriil Grigorov/ Vasily Deryugin/dpa/Montage

Der Wagner-Aufstand treibt eine Schockwelle durch Russland. Doch Putin sitzt fest im Sattel, sagt Tatiana Stanovaya. Denn: Die Eliten distanzieren sich von Prigoschin.

Die Wagner-Meuterei von Jewgeni Prigoschin ist gescheitert.

von Jewgeni Prigoschin ist gescheitert. Russland-Expertin glaubt aber an Putins Machterhalt .

. Wagner-Boss muss um Überleben fürchten.

Dieses Interview liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 24. Juni 2023 das Magazin Foreign Policy.

Moskau – Der Krieg von Russland in der Ukraine hat vor gut einer Woche eine dramatische Wendung genommen: Mit dem Aufstand der Wagner-Söldner begannen Teile der russischen Streitkräfte, sich gegen Wladimir Putin zu stellen. Dies schürte die Angst vor einem versuchten Staatsstreich, der von einem mächtigen russischen Söldnertycoon und einem ehemaligen Verbündeten des russischen Präsidenten ausgelöst wurde.

Gescheiterter Wagner-Aufstand: Wie geht es weiter mit Prigoschin und Putin?

Die Söldnertruppen von Jewgeni Prigoschin übernahmen die Kontrolle über die südrussische Stadt Rostow am Don sowie über Teile der russischen Militärkommandantur in Südrussland, nachdem er das russische Militär beschuldigt hatte, seine eigenen Truppen zu beschießen. In einer kurzen öffentlichen Ansprache versprach Putin, „entschlossene Maßnahmen“ gegen Prigoschin zu ergreifen, da er dies als verräterische Rebellion bezeichnete. Später am selben Tag kündigte der Rebellen-Führer jedoch an, dass er seine Streitkräfte von ihrem Marsch auf Moskau abziehen werde. Mittlerweile genießt Prigoschin sein Exil in Belarus.

Um sich ein Bild von der Krise und den Schockwellen zu machen, die sie auf die russischen Eliten ausüben könnte, sprach Foreign Policy mit Tatiana Stanovaya, einer Expertin für russische Politik bei der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace und Gründerin von R.Politik, einer unabhängigen politischen Analysefirma. Das Interview wurde geführt, bevor Prigoschin ankündigte, dass seine Kräfte zurückweichen würden. Das Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet:

Tatiana Stanovaya im Interview: Darum ließ die Elite Russlands den Wagner-Chef beim Putsch hängen

Wie schätzen Sie die derzeitige Stimmung unter den russischen Eliten und Putins innerem Kreis in Moskau ein?

Viele Menschen in staatlichen Institutionen, in den Sicherheitsdiensten der Regierung und in der Präsidialverwaltung sprachen von Prigoschin als einer Bedrohung. Viele waren überrascht und verblüfft, dass Putin in dieser Hinsicht so tolerant blieb. Es wurde vermutet, dass es versteckte Absichten gab. Wir verfolgten die Gerüchte, dass Prigoschin vom Kreml sorgfältig verwaltet wurde, dass er nie aus seiner Kontrolle fallen würde. Und jetzt sehen wir, dass er es tatsächlich getan hat.

Wir könnten nun eine Reaktion in Form von verstärkten Repressionen gegen das gesamte Netzwerk und die Infrastruktur der Wagner [Gruppe] erleben. Personen, die mit Prigoschin in Verbindung standen, werden angreifbar und müssen Putin beweisen, dass sie auf seiner Seite stehen.

Stellt dies eine direkte Bedrohung für Putins Machterhalt dar?

Ich glaube nicht, dass eine unmittelbare Bedrohung für Putins Regime oder seine Macht besteht, aber es ist sicherlich ein Schlag für seinen Ruf und sein Image. Das Ausbleiben jeglicher Reaktion Putins auf alle Videos und Äußerungen Prigoschins, in denen er das russische Militär angreift, diese sehr gewagten Äußerungen, öffnete Prigoschin tatsächlich die Tür für immer weitere Schritte.

Aus diesem Grund trägt Putin in den Augen der russischen Elite die Verantwortung. Das Gefühl und die Stimmung dieser Menschen sind nun, dass sie das Gefühl haben, dass die Situation auseinander fällt: Wie sind wir zu dieser Situation gekommen? Wo ist die Stabilität? Wo ist Putin? Dies ist also eine wirklich ungewöhnliche Situation für Putins Regime. Zuvor hatten die Eliten immer das Gefühl, dass es mit Putin eine vertikale Kontrolle, einen starken Staat und Stabilität gibt.

Rache für Söldner-Aufstand: Laut Russland-Expertin muss Prigoschin um sein Leben zittern

Welches Ziel verfolgt Prigoschin hier?

Als er gestern ein Interview und ein Video veröffentlichte, in dem er sagte, das Militär habe die Wagner-Kräfte angegriffen, wollte er meiner Meinung nach nur [Verteidigungsminister Sergej] Schoigu und [Generalstabschef der russischen Streitkräfte Waleri] Gerasimow angreifen.

Dann änderte sich die Situation sehr abrupt, und es stellte sich heraus, dass er keine nennenswerte Unterstützung von ernsthaften Leuten in Moskau hatte. Ich glaube, er hatte zumindest mit einer gewissen Unterstützung gerechnet. Wahrscheinlich hat er geglaubt, Putin würde sich in einer Situation wiederfinden, in der er Prigoschin unterstützen und Schoigu entlassen müsste. Das war eine massive Fehleinschätzung von Prigoschin.

Als Putin in seiner öffentlichen Ansprache an die Russen von Verrat sprach, war dies für Prigoschin ein entscheidender Punkt, an dem der Konflikt zu einem persönlichen Problem zwischen Prigoschin und Putin wurde. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Situation nicht mehr zu reparieren war. Und jetzt ist Prigoschin völlig im Stich gelassen worden. Und ich sehe keine wirklichen Szenarien für ihn, außer dass er völlig vernichtet wird.

Wie groß sind die Erfolgsaussichten der Wagner-Gruppe, und wie groß sind die Chancen, dass Prigoschin aus dieser Meuterei lebend herauskommt?

Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Chancen, dass Prigoschin am Leben bleibt, sehr gering sind. Die russischen Behörden haben deutlich gemacht, dass er vernichtet werden muss. Es ist also nur eine Frage des Preises und der Zeit. Aber sie werden versuchen, jeden möglichen Weg zu finden, um die Sache zu beenden.

„Niemand bei Verstand unterstützt ihn“: Stanovaya über Putins inneren Zirkel

Wird Prigoschin von anderen Eliten in Moskau oder dem inneren Kreis Putins unterstützt?

Das glaube ich nicht. Einige andere Analysten haben versucht, mich davon zu überzeugen, dass Prigoschin einige Leute in Moskau hat, die ihn unterstützen. Aber wer? Ich kann niemanden erkennen. Wir wissen, dass Prigoschin einige Kontakte zum Föderalen Schutzdienst hatte, der für Putins persönliche Sicherheit zuständig ist. Aber kann ich mir vorstellen, dass einer von ihnen Prigoschin unterstützen wird? Für mich scheint das unmöglich.

Anton Vaino, Putins Stabschef, hat oft die Rolle des Vermittlers zwischen Putin und Prigoschin gespielt, insbesondere während des Syrienkriegs. Aber er ist nur ein Vollstrecker von Putins Befehlen. Er wird tun, was Putin verlangt, und das war‘s.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der in Moskau einflussreich ist, sich bei normalem Verstand für Prigoschin entscheiden würde. Das wäre Selbstmord. All diese Eliten, die Beziehungen zu Prigoschin unterhalten haben, werden wahrscheinlich versuchen zu beweisen, dass sie nichts mit ihm zu tun haben, und sie werden ihn verurteilen, um sich von ihm zu distanzieren.

Zerschlagung von Wagner-Gruppe nach Ende des Aufstandes für Putin-Kennerin wahrscheinlich

Die Wagner-Gruppe war nicht nur in der Ukraine tätig, sondern auch in Syrien, Mali, der Zentralafrikanischen Republik und im Sudan. Wie könnte sich dies auf die globale Präsenz der Wagner-Gruppe, etwa in Afrika, auswirken?

Ich bezweifle, dass Wagner in Russland danach nicht demontiert und zerstört werden kann. Was dann in den verschiedenen Ländern davon übrig bleibt, muss Putin entscheiden. Ich denke, dass er versuchen wird, die Ressourcen, die Menschen und die Infrastruktur dessen, was Wagner im Ausland hatte, zu erhalten und zu bewerten, welche Ressourcen und [Truppen] er behalten und kontrollieren will. Den Rest werden sie loswerden.

Warum durfte sich Prigoschin in einem autokratischen Land, in dem abweichende Meinungen unterdrückt werden, so kritisch gegenüber dem Militär äußern, bevor die Krise ausbrach?

Prigoschin galt in Putins Augen als echter Patriot, als Vertreter der russischen Zivilgesellschaft, aber einer Zivilgesellschaft, die über die russische Strategie besorgt ist. Deshalb war diese Situation für Putin so schmerzhaft, und er bezeichnete sie als „Dolchstoß“ von jemandem, den Putin für einen loyalen, patriotischen Mann hielt.

Der Präsidialverwaltung und den Sicherheitseliten waren die Hände gebunden, weil sie von Putin kein Zeichen bekamen, dass sie das Recht hatten, gegen Prigoschin vorzugehen, obwohl sie es eigentlich wollten. Also mussten sie ihn dulden. Und viele von ihnen waren sogar davon überzeugt, dass Prigoschin für das Regime nützlich ist.

Prigoschin hatte das Gefühl, dass es einen Handlungsspielraum gab, und er begann, die Grenzen zu überschreiten, und dann hatte er das Gefühl, dass er auf keine Reaktion, auf keinen Widerstand stieß. Das begann sich in den letzten Wochen zu ändern, als er aus der Ukraine ausgewiesen wurde, ohne die Chance zu haben, zurückzukehren, und als er die Möglichkeit verlor, Leute in anderen Regionen Russlands zu rekrutieren, und als er nicht ins Fernsehen durfte.

Er musste also handeln, und ich glaube, anfangs dachte er, wenn er handelt, würde Putin mit Schritten zu seinen Gunsten reagieren.

Auswirkung auf den Ukraine-Krieg: Prigoschins Putsch wird für Russland Folgen haben

Worauf achten Sie als nächstes?

Was ich am meisten zu verstehen versuche, ist, wie diese Krise eine Spaltung der russischen Gesellschaft vertiefen kann. Die Menschen sprechen aufgrund dieser Spaltung viel, viel mehr über einen möglichen Bürgerkrieg. Auf der einen Seite haben wir einen Teil der Gesellschaft, der Prigoschin unterstützt, der besorgt ist über die Art und Weise, wie der Krieg verläuft, über eine ineffektive und korrupte Armee.

Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, dass wir in jeder Situation zum Staat stehen und ihn unterstützen müssen, und was auch immer passiert, wir müssen ihn konsolidieren.

Wir sehen bereits Anzeichen dafür. In einigen russischen Telegram-Kanälen kann man Leute sehen, die fragen: „Warum haben die Behörden einen Dialog mit Prigoschin abgelehnt? Er hat es verdient.“ Und ich fürchte, wenn diese Krise mit einer bitteren Note endet, wird sie noch mehr Ressentiments schüren.

Zum Autor Robbie Gramer ist Reporter für Diplomatie und nationale Sicherheit bei Foreign Policy. Twitter: @RobbieGramer

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. Juni 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.