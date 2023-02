Schwere Verluste für Russland: Die Zahl der getöteten Soldaten ist erschreckend hoch

Von: Sandra Kathe, Helena Gries, Moritz Serif, Vincent Büssow

Im Ukraine-Krieg muss Russland weiter schwere Verluste einstecken. Der Generalstab berichtet von zahlreichen getöteten russischen Soldaten. Der News-Ticker.

+++ 10.45 Uhr: Einem Tweet des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge soll ein russisches Luftabwehrsystem durch ukrainische Artillerie zerstört worden sein.

Das Tor-M2DT-Flugabwehrraketensystem wurde vom russischen Militär im Mai 2017 während der jährlichen Parade zum Tag des Sieges in Moskau vorgestellt. Nach Angaben der Website Army Recognition handelt es sich um ein Luftabwehrsystem mit kurzer Reichweite, das speziell für den Einsatz in arktischem Klima entwickelt wurde.

Ein Tor-M2DT Flugabwehrraketensystem der russischen Armee. (Archivbild) © Olga Smolskaya/Imago

Am Donnerstag veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium Luftaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie das Raketensystem von einer Drohne zerstört wird.

Schwere Verluste für Russland: Moskau verliert 840 Soldaten an einem Tag

Update vom 3. Februar, 9.30 Uhr: Fast als 130.000 Soldaten soll Russland seit dem Beginn des Ukraine-Krieges verloren haben. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Soldaten: 129.870 (+840)

129.870 (+840) Flugzeuge: 294 (+1)

294 (+1) Hubschrauber: 284 (+0)

284 (+0) Panzer: 3215 (+4)

3215 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6388 (+6)

6388 (+6) Artilleriesysteme: 2215 (+3)

2215 (+3) Flugabwehrsysteme: 222 (+1)

222 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 460 (+2)

460 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5068 (+4)

5068 (+4) Boote: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 1952 (+1)

1952 (+1) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 03. Februar)

Schwere Verluste für Russland: Gefangene können sich freiwillig als Gefangene inhaftieren lassen

+++ 22.05 Uhr: Im Januar besuchten laut Ukrainska Pravda 5,6 Millionen Nutzer die Website des Projekts I Want To Live („Ich will leben“), davon 4,7 Millionen aus Russland und 350.000 aus der Ukraine. Andrii Jusow, ein Vertreter der Koordinationszentrale für Kriegsgefangene, erklärt, dass sich vor allem russische Soldaten und ihre Familienangehörigen sowie Bürger, denen die Mobilisierung droht, an das Projekt wenden. Seit September 2022 seien mehr als 7.600 Anträge auf freiwillige Ergebung von Russen und Bewohnern der russisch besetzten Gebiete der Ukraine eingegangen.

Über die Anträge erhalten betroffene Personen die Möglichkeit, sich freiwillig und friedlich als Kriegsgefangene der Ukraine inhaftieren zu lassen. Das Koordinationshauptquartier erklärt, dass die Inhaftierung anschließend in Übereinstimmung mit den Genfer Konventionen durchgeführt werde. Auf eigenen Wunsch könnten die Gefangenen zudem im Rahmen eines Austauschs in ihre Heimat zurückkehren oder in der Ukraine oder in EU-Ländern Asyl beantragen.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine wehrt Angriffe in Donezk ab – und nennt weitere Zahlen

+++ 19.47 Uhr: Innerhalb des gestrigen Tages wurden im Gebiet Bachmut 127 russische Soldaten getötet und 137 verwundet, gab der Sprecher der Ostgruppe der Streitkräfte der Ukraine, Serhij Tscherewatyj, bei einem Online-Briefing bekannt. Die Situation in Richtung Luhansk sei ähnlich.

Die Zahl der Verwundeten steige ständig, es seien schon nicht mehr genügend Krankenhäuser und medizinisches Personal vorhanden, um ihnen zu helfen, fügte der Sprecher hinzu. Wie Tscherewatyj bereits zuvor berichtet hatte, nutzen die russischen Streitkräfte mittlerweile auch Entbindungskliniken in den besetzten Gebieten, um ihre Verwundeten zu behandeln.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: 14 Angriffe abgewehrt

+++ 10.45 Uhr: In seinem jüngsten Kriegsupdate teilt der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit, man habe „die Angriffsversuche der russischen Angreifer in 14 Siedlungen in den Regionen Luhansk und Donezk zurückgeschlagen“.

„Im Laufe des vergangenen Tages führte der Feind sechs Raketenangriffe durch, von denen vier die zivile Infrastruktur in Sloviansk, Kramatorsk und Druschkiwka in der Region Donezk trafen, sowie vier Luftangriffe. Außerdem schossen sie 73 Mal mit Mehrfach-Raketenabschussanlagen. Friedliche Einwohner wurden durch feindliche Angriffe getötet“, heißt es in der Erklärung vom Donnerstag, 2. Februar.

Schwere Verluste für Russland – Ukraine greift mehrere Truppenstützpunkte an

+++ 20.20 Uhr: Ukrainische Soldaten der Artillerie und Raketentruppen haben im Laufe des Mittwochs erneut mehrere Stützpunkte der russischen Besatzungstruppen angegriffen. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht auf der Social-Media-Plattform Facebook mit. Demnach hätte es im Laufe des Tages drei erfolgreiche Angriffe auf Truppenstützpunkte und russische Kommandoposten gegeben.

+++ 16.30 Uhr: Russische Soldaten haben erfolglos versucht, die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine im Gebiet Bachmut zu durchbrechen. Das berichtet der Pressedienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums auf Telegram. „Die Situation ist stabil – es gibt täglich Artilleriebeschuss. Gestern haben sie versucht, unsere Stellungen zu durchbrechen, aber der Angriff wurde abgewehrt, und die Russen zogen sich zurück. Jetzt ist es mehr oder weniger ruhig“, wird ein Soldat zitiert.

Gleichzeitig stellte das Militär fest, dass die Russen die „Dynamik der Offensive“ im Vergleich zum Vormonat verringert haben. Die ukrainischen Streitkräfte würden ihre Stellungen verteidigen und regelmäßige russische Durchbruchsversuche abwehren. Die genannten Informationen sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

News zum Ukraine-Krieg: Video zeigt Zerstörung von russischem Panzer

+++ 14.00 Uhr: Die ukrainische Nationalgarde hat ein Video veröffentlicht, das zeigen soll, wie die Spezialeinheit „Omega“ einen Panzer und einen Schützenpanzer der russischen Streitkräfte in der Region Donezk zerstören. Das berichtet unter anderem die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform.

„Soldaten einer Spezialeinheit der Nationalgarde der Ukraine halten den Feind in der Region Donezk jeden Tag zurück. Zwei Schüsse und zwei Treffer auf feindliche Ziele. In nur einer Minute haben die Soldaten der Spezialeinheit der Nationalgarde einen feindlichen Panzer und einen Schützenpanzer zerstört“, heißt es in einem Facebook-Post der Nationalgarde. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Erneut schwere Verluste für Russland

+++ 12.34 Uhr: Russland muss im Ukraine-Krieg weitere Verluste erleiden. So konnte Kiew vier gepanzerte Kampffahrzeuge, sowie 13 weitere Fahrzeuge und Treibstofftanks zerstören. Die Informationen lassen sich jedoch nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Gruppe Wagner mit Problemen

Update vom Mittwoch, 1. Februar, 10.42 Uhr: Immer mehr Söldner der berüchtigten Wagner-Gruppe erleiden wegen schlechter Hygiene Infekte. Das berichtet das Newsportal Newsweek. Die Wagner-Gruppe ist eine von Jewgeni Prigoschin gegründete paramilitärische Einheit. Die Gruppe rekrutiert auch Strafgefangene und ausländische Söldner.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom Mittwoch, 1. Februar 2023, 09.58 Uhr: Kiew – Russland erleidet im Ukraine-Krieg weiter hohe Verluste. In seinem morgendlichen Statement zur Lage hat der Generalstab der Ukraine erneut von hohen Verlusten für die russischen Truppen gesprochen.

Der Ukraine zufolge sind in den vergangenen 24 Stunden knapp eintausend russische Soldaten getötet worden. Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben 920 russische Besatzer getötet sowie 8 Panzer und 10 Artilleriesysteme zerstört, das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda mit Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Moskau hat mehr als 9000 Männer gesetzeswidrig rekrutiert

Derweil hat Moskau eingeräumt, seit dem vergangenen Herbst mehrere Tausend Männer zu Unrecht für den Ukraine-Krieg in die Armee eingezogen zu haben. Mehr als 9000 Bürger, die unrechtmäßig mobilisiert wurden, seien zurück nach Hause gebracht worden, sagte Generalstaatsanwalt Igor Krasnow bei einem Treffen mit Putin. Unter den Männern seien auch diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen auf keinen Fall hätten einberufen werden dürfen.

Angesichts der hohen Verluste im Ukraine-Krieg soll Russland Schwierigkeiten dabei haben, die Truppenstärke aufrechtzuerhalten. Das geht aus einem CNN-Bericht hervor. Nicht näher genannte westliche Regierungsbeamte erklärten, dass Russland dadurch zwar nicht abgehalten werde, in die Offensive zu gehen, doch Fortschritte würden dadurch keine erzielt. Es werde immer schwieriger für Russland, die Verluste zu ersetzen. (red mit dpa/AFP)