Ukraine verkündet größten Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn - auch Putin-treuer Oligarch wieder frei

Von: Stephanie Munk

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine führten zum größten Gefangenenaustausch seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Putin-Freund Medwedtschuk kam frei, genauso wie Asow-Kämpfer. News-Ticker.

Größter Gefangenenaustausch seit Beginn des Ukraine-Kriegs : 215 Ukrainer und 55 Russen kamen frei.

seit Beginn des : 215 Ukrainer und 55 Russen kamen frei. Putin-Verbündeter wieder in Freiheit : Der Oligarch Wiktor Medwedtschuk wurde gegen ukrainische Asow-Kämpfer ausgetauscht.

wieder : Der Oligarch Wiktor Medwedtschuk wurde gegen ukrainische Asow-Kämpfer ausgetauscht. Erdogan soll vermittelt haben: Der türkische Präsident sieht in Gefangenenaustausch „wichtigen Schritt“.

soll haben: Der türkische Präsident sieht in Gefangenenaustausch „wichtigen Schritt“. Dieser News-Ticker zu den Russland-Ukraine-Verhandlungen wird laufend aktualisiert.

Kiew/Moskau – Die Ukraine hat am Mittwoch den größten Gefangenenaustausch mit Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs verkündet. 215 Ukrainer kämen aus russischer Gefangenschaft frei, erklärte der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, im Fernsehen. „Unsere Helden sind frei“, triumphierte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner täglichen Ansprache, im Gegenzug habe die Ukraine 55 russische Gefangene freigelassen – darunter Wiktor Medwedtschuk, ein ehemaliger ukrainischer Abgeordneter und Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Der Oligarch und Putin-Verbündete Viktor Medwedtschuk kam aus ukrainischer Gefangenschaft frei. © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Russland-Ukraine-Verhandlungen: Asow-Kommandeure bei Gefangenenaustausch freigekommen

Laut Selenskyj waren unter den freigelassenen Ukrainern auch die Kommandeure der Verteidigung von Mariupol, die verschanzt im Stahlwerk Azovstal bis Mitte Mai Widerstand gegen die russischen Eroberer geleistet hatten. Sie kamen in einer lange vorbereiteten Aktion in die Türkei.

Die freigelassenen Kämpfer würden „in vollständiger Sicherheit“ bis zum Ende des Krieges dort bleiben, so Selenskyj. Fünf der in Mariupol gefangenen ukrainischen Kommandeure seien in der Türkei unter dem besonderen Schutz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, teilte Präsidialamtsleiter Jermak mit.

Erleichterte Gesichter: Die freigelassenen ukrainischen Gefangenen kurz nach dem Gefangenenaustausch mit Russland. © Handout/Security Service of Ukraine/AFP

Russland-Ukraine-Verhandlungen: Unter Freigelassenen ist auch zu Tode verurteilter Brite

Die von Moskau gesteuerten Separatisten in der Ostukraine gaben außerdem auch zehn Ausländer frei. Sie wurden unter Vermittlung Saudi-Arabiens nach Riad ausgeflogen wurden. Dabei handelte es sich um zwei US-Amerikaner, einen Schweden, einen Kroaten, einen Marokkaner und fünf Briten.

Die britische Premierministerin Liz Truss sprach auf Twitter von einer „sehr willkommenen Nachricht“. Monate der Unsicherheit und des Leidens seien für die Kriegsgefangenen und ihre Familien zu Ende gegangen. Zu den Freigelassenen zählt auch der 28-jährige Aiden Aslin. Ihn hatte der Oberste Gerichtshof der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Seine Freilassung teilte der britische Gesundheitsstaatssekretär Robert Jenrick via Twitter mit.

Der Brite Aiden Aslin (l.) geriet in russische Gefangenschaft, weil er im Ukraine-Krieg auf der Seite der Ukraine kämpfte und wurde zum Tode verurteilt. Nun kam er wieder frei. © Konstantin Mihalchevskiy/Imago

US-Außenminister Antony Blinken bestätigte, dass sich auch die beiden freigelassenen US-Amerikaner zuvor den ukrainischen Truppen angeschlossen hätten und im Gefecht gefangen genommen worden seien. US-Bürger sollten derzeit nicht in die Ukraine reisen, warnte Blinken, sondern das angegriffene Land lieber anders unterstützen.

Gefangenenaustausch zwischen Ukraine und Russland: Erdogan rühmt sich als Vermittler

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, der Austausch sei unter Vermittlung der Türkei zustande gekommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Erdogan nannte die Einigung demnach einen „wichtigen Schritt“ hin zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. (smu/afp/dpa)