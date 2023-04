Evan Gershkovich – sein geliebtes Russland hat sich gegen ihn gewendet

Evan Gershkovich vor der Kamera in einem Journal-Interview, Mai 2022. © THE WALLSTREET JOURNAL

Moskau war für den Korrespondenten des Wall Street Journal, dessen Eltern einst aus der Sowjetunion flohen, zur zweiten Heimat geworden.

Der russische Geheimdienst FSB beschuldigt ihn nun der Spionage und hat ihn festgenommen. Das Wall Street Journal bestreitet diesen Vorwurf vehement.

Von Joe Parkinson und Drew Hinshaw

Das Handy bleibt stumm. Mitarbeiter des Wall Street Journal hörten von Evan Gershkovich zuletzt am Mittwoch, dem 29. März. Es war kurz vor 16.00 Uhr, als der Russland-Korrespondent gerade ein Steakhouse in der russischen Stadt Jekaterinburg betrat, auf seiner zweiten Reise in den Ural innerhalb eines Monats.

Kurz vor dem Mittagessen schrieb ihm ein Kollege eine Nachricht: “Hey Buddy, viel Glück heute!”

„Danke, Bruder”, antwortete Gershkovich. „Ich gebe dir Bescheid, wie es gelaufen ist.”

Stunden später bemühte sich die Redaktion des Journal, ihre Kontakte in Jekaterinburg, Moskau und Washington zu erreichen. Einer vagen Nachricht zufolge, die über den Chatdienst Telegram lief, hatten Sicherheitsagenten einen Gast mit aufgesetzter Kapuze aus einem Steakhouse in Jekaterinburg abgeführt.

Am folgenden Tag, um 10.35 Uhr Moskauer Zeit, berichtete Russlands staatliche Nachrichtenagentur, dass Gershkovich vom Inlandsgeheimdienst FSB, dem Nachfolger des KGB, festgenommen sei und der Spionage beschuldigt werde. Es ist das erste Mal seit dem Kalten Krieg, dass Russland ein Spionageverfahren gegen einen ausländischen Reporter führt. Bilder im russischen Staatsfernsehen zeigten Gershkovich in ausgeblichenen Jeans und mit Turnschuhen, eine schwarz behandschuhte Hand im Nacken, während er von FSB-Offizieren in Zivil abgeführt wurde.

Der einunddreißigjährige Gershkovich aus New Jersey ist der amerikanische Sohn jüdischer Exilanten aus der Sowjetunion. Er liebte die einstige Heimat seiner Eltern – die russische Sprache, die Leute, mit denen er stundenlang in Bezirkshauptstädten plauderte, die Punkbands, die in den Moskauer Kneipen spielten, wo er sich aufhielt. Nun droht ihm wegen der Spionage-Anklage eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren.

Sein Arbeitgeber, seine Kollegen und die US-Regierung weisen Russlands Behauptung zurück, dass Gershkovich im Namen der USA spioniert hat, und fordern seine sofortige Freilassung. Diplomaten und Rechtsexperten sehen wenig Hoffnung, dass Gershkovich, ein vom russischen Außenministerium akkreditierter Reporter, sofort freigelassen wird, da Spionageprozesse in Russland im Geheimen geführt werden und fast immer in einer Verurteilung enden.

Gershkovich, hier im August 2019 in Moskau, gewann Auszeichnungen für seine Arbeit bei der Moscow Times und wechselte dann zur Agence France-Presse. © FRANCESCA EBEL

Als es Gershkovich vor fünfeinhalb Jahren nach Russland verschlug, war die Medienfreiheit bereits dabei zu schwinden. Er verbrachte seine Wochenenden mit Gesprächen über Musik, Politik und Nachrichten in der Banja, der russischen Sauna, und war immer bereit, konkurrierenden Journalisten zu helfen. Seine russischen Freunde kannten ihn nicht als Evan, sondern als Wanja.

Als 2021 Waldbrände durch die abgelegene sibirische Region Jakutien fegten, verbrachte er vier Nächte in einem Zelt im Wald, als andere Reporter längst in die Hauptstadt zurückgekehrt waren. Er verbrachte Zeit auf Covid-19-Stationen und gewann das Vertrauen der Medizinstudenten dort. Sie erzählten ihm, dass sie nach nur wenigen Wochen Ausbildung verpflichtet wurden, eine Flut von Patienten zu behandeln.

Bei der Berichterstattung über die Brände in Sibirien verweilte Evan Gershkovich lange nachdem andere Reporter in die Hauptstadt zurück geeilt waren. Oben, ein Bild der Brände, das auf seinem Instagram-Profil gepostet wurde, Juli 2021. © Evan Gershkovich / instagram

„Ich wollte nur akkurat berichten”, sagte er Freunden.

Stattdessen könnte Gershkovich in ein immer häufiger vorkommendes geopolitisches Spiel verstrickt werden: Regierungen schnappen sich Amerikaner, um einen Handel zu erwirken.

Die USA entließen im Dezember den verurteilten russischen Waffenhändler Viktor Bout im Austausch für die US-Basketballerin Brittney Griner, die von den russischen Behörden in den Tagen vor der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 festgenommen worden war. Griner wurde zu neun Jahren in einer Strafkolonie verurteilt, nachdem bei ihr Cannabisöl im Gepäck gefunden worden war. Später wurde sie wegen Drogenschmuggels und Drogenbesitzes verurteilt.

Am Donnerstag sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, es sei nicht klar, ob die Inhaftierung von Gershkovich mit der russischen Führung abgesprochen oder eine Vergeltungsmaßnahme für andere Aktionen war. In der vergangenen Woche war nach Angaben des US-Justizministeriums ein russischer Staatsbürger vor dem US-Bezirksgericht in Washington, D.C., als mutmaßlicher Agent eines fremden Staates sowie wegen Visa-Betrug, Bankbetrug, Überweisungsbetrug und anderen Straftaten angeklagt worden.

Griners Inhaftierung beendete die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA im Sportbereich. Die Inhaftierung von Gershkovich stellt die Grundidee in Frage, dass amerikanische Reporter, Autoren und Forscher in Russland frei arbeiten können, um mehr über dieses riesige und komplizierte Land und seinen eskalierenden Konflikt mit dem Westen zu erfahren. Fast alle westlichen Journalisten haben sich aus Russland inzwischen zurückgezogen, ein Exodus, der durch Gershkovichs Verhaftung noch beschleunigt wurde.

Am Freitag zog das Wall Street Journal seine Moskauer Büroleiterin zurück, eine erfahrene Korrespondentin, die seit den letzten Jahren des Kalten Krieges über das Land berichtet. Viele westliche Nachrichtenagenturen, die schon unter Stalin Reporter nach Moskau entsandten, haben festgestellt, dass das Russland von Präsident Wladimir Putin zu gefährlich für Journalisten geworden ist.

Gershkovich ist im Gefängnis Lefortovo des FSB inhaftiert, wo Russland die meisten Verdächtigen in Spionagefällen festhält. Paul Whelan, ein ehemaliger Angehöriger der US-Marines, der 2020 inhaftiert wurde und wegen ähnlicher Vorwürfen eine 16-jährige Haftstrafe in einer russischen Gefängniskolonie verbüßt, wurde zunächst ebenfalls dort inhaftiert.

Dieser Bericht über das Leben und die Karriere von Evan Gershkovich basiert auf Gesprächen mit Kollegen, Familienmitgliedern und Menschen, mit denen er beruflich zu tun hatte. Seine Biographie zeichnet Putins Bestrebungen nach, ein neues Imperium auf den Trümmern der ehemaligen Sowjetunion aufzubauen – die Heimat, aus der seine Eltern flohen und in die ihr amerikanischer Sohn zurückkehrte; und wo er schließlich in der Art von Gefängnis gelandet ist, das seine Eltern zu fürchten gelernt hatten.

Sowjetische Flüchtlinge

Gershkovichs Faszination für Russland rührte von seiner frühen Kindheit her, in der er zuhause in New York und in New Jersey mit Russisch aufwuchs.

Im Alter von 22 Jahren floh seine Mutter Ella mit Hilfe israelischer Reisedokumente aus der Sowjetunion. Bei der Flucht durch den Eisernen Vorhang half ihr die eigene Mutter, eine ukrainische Krankenschwester und Holocaust-Überlebende, der die Tränen kamen, wenn sie über die Überlebenden von Vernichtungslagern sprach, die sie am Ende des Zweiten Weltkriegs in einem polnischen Militärkrankenhaus behandelte. Vor der Flucht hörten sie Gerüchte, dass sowjetische Juden nach Sibirien deportiert werden sollten.

Gershkovichs Vater, Mikhail, verließ die Sowjetunion ebenfalls im Zuge derselben jüdischen Migrationswelle. Die beiden lernten sich in Detroit kennen und zogen dann nach New Jersey, wo Evan und seine ältere Schwester Dusya aufwuchsen.

In Zeitschriftenartikeln erinnerte sich Gershkovich an die russischen Aberglauben, die seine Mutter zu Hause praktizierte; kein Pfeifen und kein Öffnen von Regenschirmen im Haus, Schlüssel oder Brieftaschen durften nicht auf den Esstisch.

Er schrieb 2018 darüber, wie er Makkaroni mit Butter anstelle von Käse aß und sich „Nu, pogodi!”, einen sowjetischen Cartoon über einen Wolf und einen Hasen, ansah, statt dem üblichen amerikanischen Angebot zu folgen, und wie er Russisch anstelle von Englisch sprach.

Dieses russische Leben „war nur eine Nachbildung, aber ich wollte es unbedingt aufrechterhalten,“ schrieb Gershkovich.

An seiner öffentlichen Highschool in Princeton war Gershkovich ein Spitzenschüler und begeisterter Fußballspieler, der das Team in seinem letzten Jahr als Kapitän zu einer State Championship führte. Wayne Sutcliffe, Sportlehrer und auch heute noch Fußball-Cheftrainer an der Schule, sagte, dass Gershkovichs Teamkollegen seit seiner Verhaftung kontinuierlich Nachrichten schicken. „Alle wollen herausfinden, wie wir Evans Familie unterstützen können“, sagte er.

Gershkovich machte seinen College-Abschluss im Jahr 2014 am Bowdoin College in Maine. Er zog nach New York, um eine Karriere im Journalismus zu verfolgen. Um Studentendarlehen zurückzuzahlen, arbeitete er als Koch für eine Catering-Firma. Wenn er nach seiner Schicht in Bars ging, hatte er noch seine sieben Küchenmesser bei sich. Im Jahr 2016 wurde er von der New York Times als Assistent eingestellt – ein Traumjob für einen Neustarter – bis ihn ein Times-Mitarbeiter fragte, warum er seine russischen Sprachkenntnisse nicht dazu nutzte, um sich einer der schwierigsten Herausforderungen im Journalismus zu stellen.

Gershkovich zögerte, seinen Job in der Zentrale der New York Times zu verlassen. Dann aber wagte er den Sprung.

Berufliche Anfänge

Als er in Russland ankam, nahm er eine Stelle bei der Moscow Times an, einer englischsprachigen Zeitung, die trotz ihrer Existenzsorgen lange Zeit eine Art Trainingsgelände für einige der bekanntesten Russland-Korrespondenten war. Gershkovich schloss sich einem Team junger Journalisten an, die der Redaktion frisches Leben einhauchten. „Er liebte Russland und wollte von hier berichten“, sagte Pjotr Sauer, ein früherer Kollege bei der Moscow Times, der jetzt bei der britischen Zeitung The Guardian arbeitet.

Gershkovichs Mutter sagte, dass sich ihr Sohn während dieser Zeit immer mehr für seine russischen und jüdischen Wurzeln interessierte. Jahrzehnte nach dem Fall des Kommunismus, besuchte sie mit ihm ein Gebäude, das sie als Teenager aus Angst vor Verfolgung nicht betreten hatte: eine Synagoge. Ihr war seinerzeit gesagt worden, dass jeder, der eine Synagoge betrat, vom Geheimdienst fotografiert und festgenommen werden würde.

„Da fing Evan an, uns besser zu verstehen“, sagte sie. Gershkovichs Vater und Schwester besuchten ihn später in Moskau, und gemeinsam besuchten sie das neue Jüdische Museum.

Gershkovich gewann Auszeichnungen für seine Arbeit bei der Moscow Times und wechselte dann zu Agence France-Presse. Er reiste quer durch das Land, um Themen abseits der ausgetretenen Pfade anzugehen, einschließlich Umweltfragen wie das Verschwinden der Lachse aus dem Fluss Amur. In einem anderen Artikel berichtete er über Bemühungen, Russlands Minderheitensprachen zu retten.

Nataliya Vasilyeva, Korrespondentin der britischen Zeitung The Telegraph, erinnert sich an eine Pressekonferenz eines Kandidaten, der bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2018 Putin herausforderte. Auf dem Boden sitzend, stellte Gershkovich dem ehemaligen Chef einer Agrar-Kooperative in Umgangssprache eine Frage – ein Fehltritt angesichts der Besonderheiten der russischen Sprache, der dem Kandidaten und anderen Reportern im Raum ein Lächeln entlockte.

In ausgewaschenen Jeans gekleidet, traf Gershkovich Freunde und Kollegen im Veladora, einem mexikanischen Restaurant in der Moskauer Innenstadt, und auch in einem nahe gelegenen Kitsch Café, das dafür bekannt war, den besten Käsekuchen in der Stadt zu servieren, die für ihn inzwischen zu seiner zweiten Heimat geworden war.

Er ließ russische Rockmusik der 1990er Jahre aus der Wohnung dröhnen, die er mit russischen

Mitbewohnern teilte, und er erregte Lacher, als er nach Rockhymnen von weniger bekannten Bands wie DDT fragte.

Ende 2021, erinnerte sich Gershkovich später, traf ihn ein Kollege in einem Café, als er sich gerade für eine Stelle beim Wall Street Journal bewarb. Gershkovich neigte seinen Laptop-Bildschirm, um dem Kollegen das Bewerbungsformular zu zeigen, als ob er ihn ermutigen wollte, sich ebenfalls zu bewerben. Gershkovich wurde im Januar 2022 eingestellt.

Einen Monat später marschierte Russland in die Ukraine ein, und Gershkovich reiste an die belarussisch-ukrainische Grenze. Damit war er der einzige amerikanische Reporter, der sah, wie die ersten verwundeten russischen Soldaten nach Hause gebracht wurden.

Russland verdüstert sich

Das von ihm ins Herz geschlossene Moskau begann sich mit Angst und Paranoia zu füllen. „Zu der Berichterstattung in Russland gehört nun auch regelmäßig zu beobachten, wie Menschen, die man kennt, jahrelang weggesperrt werden“, twitterte er im Juli. Bei seinen regelmäßigen Besuchen in der Moskauer Sauna wurde die zunehmend düstere Stimmung im Land spürbar. Ende 2022 hörte ihn ein Saunabesucher Englisch sprechen: „Hören Sie auf, diese Sch— Sprache zu sprechen“, raunte dieser ihn an.

Gershkovich dachte einen Moment nach, dann antwortete er auf Russisch: „Dies ist ein mehrsprachiges Land.“

Der Mann hielt kurz inne und antwortete: „Aber Englisch gehört nicht dazu.“

Moskau, so dachte sich Gershkovich, erinnerte zunehmend an das chaotische und von Verbrechen überschattete Russland der 90er Jahre, in denen von den USA angeführte Sanktionen die Teile der Wirtschaft hemmten, die auf den Westen angewiesen waren.

Stundenlang, bis tief in den Abend hinein, diskutierte er mit Kollegen, Freunden und Menschen, mit denen er beruflich zu tun hatte, wie man über ein Land, das mit seinem westlichen Nachbarn Krieg führt, am besten berichtet. Er machte sich Gedanken darüber, wie Russland amerikanische Gefangene als Verhandlungsmasse benutzte.

„Es ist eine ständige moralische Krise. Man spricht über jede Story“, sagte Polina Ivanova, eine Freundin und Korrespondentin bei der Financial Times. „Evan sprach oft darüber…was es bedeutet, über Russland anstatt über die Ukraine zu berichten. Es ist sehr schwierig, das zu erklären, und auch, wie man sich dazu, im Hinblick auf die eigene Identität, positioniert.”

Auf einer Reportagereise wurde Gershkovich von mehreren russischen Sicherheitsbeamten verfolgt, die seine Bewegungen mit einer Kamera aufzeichneten und seine Quellen unter Druck setzten, nicht mit ihm zu sprechen. Er nahm an, dass sein Telefon überwacht wurde. Auf einer weiteren Reise in die westliche Region von Pskow wurde er von unbekannten Männern verfolgt und gefilmt.

Am Mittwoch, als er nach Jekaterinburg reiste, einer Stadt im Ural fast 1.500 Kilometer östlich von Moskau, war das Telefon von Gershkovich, wie das vieler ausländischer Journal-Korrespondenten, mit einer GPS-Tracking-App ausgestattet, die es Kollegen ermöglichte, seine Bewegungen zu verfolgen.

„Gelandet, raus aus dem Flughafen“, schrieb er um 13.59 Uhr.

Thomas Grove, ein langjähriger Russland-Reporter für das Journal, der jetzt über Polen berichtet, war auf dem Weg zu einem Abendessen in Warschau, als er bemerkte, dass Evan ihm seit Stunden keine Nachricht mehr geschickt hatte. Er schrieb einem Sicherheitsmanager des Journal um 19.12 Uhr:

„Hast du Kontakt zu Evan?“

„Wir arbeiten daran.“

„Sein Handy ist abgestellt.“

Grove kannte einen Bekannten von Gershkovich und rief ihn an, um ihn zu bitten, zu der Wohnung zu fahren, in der Gershkovich untergekommen war. Die Fenster dort waren dunkel. Während Grove am Telefon blieb, schaltete der Mann den Motor aus und klingelte an der Tür. Er klingelte noch einmal.

„Er ist nicht da“, sagte der Bekannte. „Hoffen wir das Beste.“

Am nächsten Morgen gelang es russischen Nachrichtenteams, einen Blick auf Gershkovich zu erhaschen, der an einem Treppenhaus vorbeigeführt wurde, sein Kopf von einer Jacke verhüllt; er trug seine ausgebeulten Jeans.

–Jared Malsin hat zu diesem Bericht beigetragen. Dieser Artikel wurde zuerst auf Englisch am 31. März 2023 veröffentlicht.

Dieser Artikel erschien im englischen Original zuerst auf WSJ.com am 31. März 2023. Wir drucken ihn mit freundlicher Genehmigung nach.