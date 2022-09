Putin-Sprecher bestätigt: Russland will vier ukrainische Regionen annektieren – schon am Freitag

Von: Stephanie Munk

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Nach Angaben des Kreml will Russland am Freitag vier ukrainische Regionen annektieren. Geplant sei eine Zeremonie mit Putin.

Moskau - Wie der Kreml mitteilt, sollen die vier ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja am Freitag (30. September) annektiert und damit zu russischem Staatsgebiet erklärt werden. Bei einer Zeremonie am Freitagmittag mit Präsident Wladimir Putin sollen die Abkommen über die Aufnahme dieser Regionen in die Russische Föderation unterzeichnet werden, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag ankündigte.

Zuvor hatten in den ukrainischen Regionen sogenannte Referenden stattgefunden, die international als Scheinabstimmungen kritisiert werden. Nach Angaben der Separatisten hätten sich dort angeblich fast 100 Prozent der Bewohner für die Annexion an Russland ausgesprochen.

Ukraine-News: Annexion ukrainischer Regionen - Party-Vorbereitungen in Moskau laufen

Die Separatisten-Anführer der vier russisch kontrollierten Regionen der Ukraine sind bereits am Mittwochabend (28. September) in Moskau eingetroffen, um an der Annexion teilzunehmen. Russlands Präsident Wladimir Putin will die vier Männer offenbar empfangen.

Die Separatistenführer hatten Putin formell um die Aufnahme der vier Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja in die Russische Föderation gebeten.

In Moskau werden bereits Feierlichkeiten für die Annexion vorbereitet. Gefeiert werden soll offenbar ebenfalls am Freitag (30. September). Die Behörden kündigten für diesen Tag die Sperrung von Straßen im Stadtzentrum an, vor allem um den Roten Platz herum. dpa/afp29