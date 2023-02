Russische Vermittler „betteln“ um Verhandlungen im Ukraine-Krieg

Von: Helena Gries, Moritz Serif

Russland muss im Ukraine-Krieg weitere Verluste hinnehmen und schwankt in der Kriegsführung. Bei Bachmut sterben russische Soldaten. Der News-Ticker.

Gefecht am Rande von Bachmut: Russische Soldaten wurden getötet beziehungsweise gefangen genommen.

Russische Soldaten wurden getötet beziehungsweise gefangen genommen. Kiew veröffentlicht Zahlen : Mehr als 200.000 russische Soldaten tot oder verwundet.

: Mehr als 200.000 russische Soldaten tot oder verwundet. Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Dienstag, 7. Februar, 06.40 Uhr: Russland soll wohl beginnen, mithilfe von Vermittlern um Verhandlungen im Ukraine-Krieg zu „betteln“. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda mit Bezug auf den ukrainischen Radiosender NV. In einem Interview soll der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine, Oleksij Danilow, von Verhandlungen berichtet haben. Russland versuche demnach jetzt zu verstehen, „dass sie keine Möglichkeiten haben, die (Ziele) zu erreichen, die sie sich gesetzt haben, um unser Land zu ergreifen“, so Danilov. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russland muss im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste hinnehmen. (Symbolbild) © Evgeniy Maloletka/dpa

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Mehrere Tote nach Bachmut-Kämpfen

+++ 16.16 Uhr: Bei einem Gefecht am Rande von Bachmut sind offenbar mehrere russische Soldaten getötet beziehungsweise gefangen genommen worden. Wie der ukrainische Grenzschutzdienst auf Telegram berichtet, sei ein Angriff abgewehrt worden – dabei habe man neun russische Soldaten töten, 15 verwunden sowie zwei gefangen nehmen können. Laut dem Telegram-Post wurden die gefangenen Russen medizinisch versorgt und an die zuständigen Stellen übergeben.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom Montag, 6. Februar, 13.01 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat die aktuellen Verluste Russlands im Krieg gegen die Ukraine bekannt gegeben. Demnach sind unter anderem 870 russische Soldaten im Krieg gefallen.

Soldaten: 132.160 (+870)

132.160 (+870) Flugzeuge: 294 (+0)

294 (+0) Hubschrauber: 284 (+0)

284 (+0) Panzer: 3231 (+11)

3231 (+11) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6415 (+10)

6415 (+10) Artilleriesysteme: 2231 (+5)

2231 (+5) Flugabwehrsysteme: 227 (+0)

227 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 461 (+1)

461 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5104 (+13)

5104 (+13) Schiffe: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 1958 (+0)

1958 (+0) Quelle: ukrainisches Verteidigungsministerium vom 6. Februar

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: 200.000 Soldaten getötet und verwundet

Erstmeldung vom Montag, 6. Februar: Moskau/Kiew – Nach Schätzungen der USA und anderer westlicher Behörden sind seit Russlands Krieg gegen die Ukraine 200.000 russische Soldaten getötet und verwundet worden. Das hatte die New York Times berichtet. „Die Zahlen für die Ukraine und Russland sind Schätzungen, die auf Satellitenbildern, abgefangener Kommunikation, Informationen aus sozialen Medien und Medienberichten vor Ort sowie auf offiziellen Berichten beider Regierungen beruhen“, so die Zeitung.

Hunderte von russischen und ukrainischen Truppen wurden in letzter Zeit täglich bei den Kämpfen um die östliche Stadt Bachmut getötet oder verletzt, der längsten und blutigsten Schlacht der russischen Invasion, sagten Regierungsbeamte der New York Times. Demnach übersteigen die Verluste Russlands bei seinem Angriff auf Bachmut bei weitem den strategischen Wert der Stadt. Moskau sieht die Einnahme Bachmuts wohl als entscheidend an, um in der ukrainischen Region Donezk die Überhand zu gewinnen.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Schlecht ausgebildete Truppen

Immer wieder gibt es auch Berichte über die schlechte Ausbildung russischer Truppen im Ukraine-Krieg. Vor allem Soldaten, die nachträglich für den Einsatz mobilisiert wurden, seien demnach schlecht vorbereitet worden. Das russische Militär soll sich an die Spielregeln der Wagner-Söldnergruppe gehalten habenm, indem es schlecht ausgebildete Truppen und ehemalige Sträflinge „direkt in den Weg des ukrainischen Beschusses und der Maschinengewehre“ schickte, um „das ukrainische Feuer auf sich zu ziehen und abzuschwächen“, wie die amerikanischen Beamten zitiert wurden. (mse mit dpa/AFP)