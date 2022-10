Russisches Militärflugzeug stürzt nahe Ukraine ab: Sechs Tote - Kinder verletzt

Von: Andreas Schmid

Flammen und Rauch steigen aus einem Gebäude hervor, nachdem ein Kampfflugzeug in ein Wohngebiet gestürzt ist. Nach Angaben des russischen Militärs ist eines seiner Kampfflugzeuge nach einem Triebwerksausfall im Hafen von Jejsk am Asowschen Meer abgestürzt. © Ostorozhno Novosty/AP/dpa

Ein Wohnhaus im Süden Russlands steht in Brand. Ein russischer Militärflieger war zuvor in den Block gestürzt. Der Kreml bestätigte den Absturz, bei dem es Tote gab.

Update vom 18. Oktober, 5.40 Uhr: Beim Absturz des russischen Militärflugzeugs über der Stadt Jejsk am Asowschen Meer in der Nähe der Ukraine sind nach neuen Angaben des Katastrophenschutzministeriums sechs Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Wie ein Sprecher des Ministeriums am Montagabend mitteilte, wurden dabei auch zwei Kinder verletzt. Zuvor hatten die Behörden die Zahl von vier Todesopfern und 25 Verletzten angegeben.

Die Maschine vom Typ Suchoi-34 war nach Angaben der russischen Behörden über Jejsk in den Hof eines Wohnkomplexes gestürzt, der Treibstoff des Flugzeugs war daraufhin in Brand geraten. Das Feuer habe auf ein Wohngebäude übergegriffen und dort fünf von neun Stockwerken mit einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern erfasst, zitierten die russischen Nachrichtenagenturen das Katastrophenschutzministerium.

Die Piloten des Kampfflugzeugs konnten sich laut Verteidigungsministerium mit dem Schleudersitz retten. Demnach waren sie zu einem Trainingsflug gestartet. Ein technisches Problem habe dazu geführt, dass ein Triebwerk der Maschine beim Start in Brand geraten sei.

Jejsk liegt im Norden der russischen Region Krasnodar am Asowschen Meer. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht liegt die ukrainische Stadt Mariupol, die in den ersten Monaten der russischen Offensive durch Bombenangriffe und eine lange Belagerung zerstört wurde.

Nahe der Ukraine: Tote nach Absturz von russischem Militärflugzeug

Update vom 17. Oktober, 19.55 Uhr: Mindestens zwei Todesopfer sind nach dem Absturz eines russischen Militärflugzeugs über einem Wohngebiet im Südwesten des Landes zu beklagen. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die örtliche Stelle des Katastrophenschutzministeriums in Jejsk nahe der Ukraine berichteten, wurden weitere 15 Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Erstmeldung vom 17. Oktober: Jejsk - In Südrussland nahe der Ukraine ist ein russisches Militärflugzeug abgestürzt. Das meldeten am Donnerstagabend mehrere Nachrichtenagenturen sowie das russische Verteidigungsministerium.

In sozialen Medien kursierten rasch Videoaufnahmen, die den mutmaßlichen Absturz in der Stadt Jejsk zeigen sollen. Zu sehen ist eine große Explosion inklusive Feuerball sowie ein Feuer in einem Wohnblock. Zudem gibt es unbestätigte Gerüchte, wonach das Flugzeug Munition geladen gehabt hätte. Der Gouverneur der russischen Region Krasnodar, Benjamin Kontradtijew, erklärte, dass „alle Feuerwehr- und Rettungseinheiten der Region damit beschäftigt sind, das Feuer zu löschen“.

Russisches Militärflugzeug stürzt nahe Ukraine ab: Offenbar Übung

Russland bestätigte den Absturz. Laut der Nachrichtenagentur Tass breitet sich das Feuer auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern aus. Russische Agenturen beriefen sich auf das Verteidigungsministerium. Demnach sei die Maschine vom Typ Suchoi-34 in den Hof eines Wohnkomplexes gestürzt und der Treibstoff des Flugzeugs in Brand geraten. Die zwei Mann aus dem Cockpit des Kampfbombers hätten sich mit Fallschirmen gerettet. Es habe sich um einen Übungsflug gehandelt. Berichte über Tote und Verletzte würden derzeit noch geprüft werden.

Jejsk liegt im Norden der russischen Region Krasnodar am Asowschen Meer. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht liegt die ukrainische Stadt Mariupol, die in den ersten Monaten der russischen Offensive durch Bombenangriffe und eine lange Belagerung verwüstet wurde. (as)