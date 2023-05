Russischer Ex-Präsident fordert „Eliminierung“ von Selenskyj – USA warnen vor Angriffen auf Kiew

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz, Andreas Apetz

Einen angeblichen Drohnenanschlag auf den Kreml streitet Kiew ab. Trotz dessen will Moskau Rache. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

: Moskau berichtet von einem geplanten Putin-Attentat Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht immer unabhängig überprüfen.

Update vom 3. Mai, 22.30 Uhr: Angesichts der verschärften Rhetorik Russlands, welches der Ukraine einen Drohnenangriff auf den Kreml vorwirft, warnen die USA vor verstärkten Raketenangriffen. Unter anderem soll die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie die umliegende Region das primäre Ziel der russischen Streitkräfte sein.

„Angesichts der jüngsten Zunahme von Angriffen in der Ukraine und der aufrührerischen Rhetorik Moskaus warnt das Außenministerium die US-Bürger vor einer anhaltenden erhöhten Gefahr von Raketenangriffen, auch in Kiew und der Oblast Kiew“, so die Botschaft in einem Sicherheitshinweis. In der Warnung forderte die Botschaft die Bürgerinnen und Bürger auf, „den Luftalarm zu beachten, sich angemessen zu schützen und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu befolgen“.

Ein ukrainischer Soldat einer mobilen Flugabwehreinheit demonstriert seine Fähigkeiten auf dem Antonow-Flughafen am Stadtrand von Kiew. © Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht offenbar die Niederlande

Update vom 3. Mai, 21.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Medienberichten auf dem Weg in die Niederlande. Er sei mit dem niederländischen Regierungsflugzeug am Mittwochabend aus Helsinki abgeflogen, berichteten die Nachrichtenagentur ANP und der TV-Sender NOS. Es ist der erste Besuch Selenskyjs in den Niederlanden, und er war zuvor nicht angekündigt worden.

Selenskyj soll den Berichten zufolge an diesem Donnerstag eine Rede halten. Die Regierung in Den Haag bestätigte die Meldungen zunächst noch nicht. Die Niederlande haben der Ukraine bisher militärische Hilfe von rund 1,2 Milliarden Euro für ihren Abwehrkampf gegen den Angriffskrieg Russlands geliefert.

Ukraine-Krieg: Russlands Ex-Präsident fordert „Eliminierung“ Selenskyjs

Update vom 3. Mai, 20.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland die Fabrikation eines angeblichen Drohnenangriffs auf den Kreml vorgeworfen. „Wir greifen weder Putin noch Moskau an, wir kämpfen auf dem eigenen Territorium und verteidigen unsere Dörfer und Städte“, sagte der 45-Jährige am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Moskau denke sich so etwas aus, da Russland den vor etwas mehr als 14 Monaten begonnenen Krieg gegen die Ukraine bereits verloren habe. Der Kreml versuche so, seine Soldaten für den Krieg gegen Kiew zu motivieren.

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew forderte indes als Reaktion die „Eliminierung“ Selenskyjs. „Nach dem heutigen Terrorakt gibt es keine andere Variante als die physische Eliminierung Selenskyjs und seiner Clique“, schrieb Medwedew auf Telegram. In seinen Augen werde Selenskyj „zur Unterzeichnung der Kapitulation der Ukraine nicht gebraucht“, schrieb Medwedew. „Wie bekannt ist, hat auch Hitler keine unterschrieben.“ Es werde sich sicherlich in der Ukraine ein Stellvertreter wie Hitlers kurzzeitiger Nachfolger, Admiral Karl Dönitz, finden, schrieb Medwedew weiter.

Ukraine-Krieg: Russland schießt Drohnen über der besetzten Krim ab

Update vom 3. Mai, 19.30 Uhr: Die russische Flugabwehr auf der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim hat nach Behördenangaben einfliegende Drohnen geortet und auf sie geschossen. Dabei seien im Südosten mindestens zwei unbemannte Flugkörper abgeschossen worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf örtliche Behörden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, trotz des Luftalarms Ruhe zu bewahren.

Die Halbinsel war in den vergangenen Tagen mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Am vergangenen Wochenende wurde mittels einer solchen Attacke ein Treibstoffreservoir in der Hafenstadt Sewastopol getroffen und in Brand gesetzt. Nach Darstellung aus Kiew dienen die Drohnenangriffe, zu denen sich die Ukraine nicht konkret bekennt, der Vorbereitung auf die geplante Gegenoffensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete.

Ukraine-Krieg: Anzahl der Todesopfer in Cherson steigt

Update vom 2. Mai, 18.00 Uhr: Nach den russischen Angriffen auf Cherson ist die Anzahl der Todesopfer von sieben auf 16 gestiegen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft gab an, dass 12 Menschen im Stadtzentrum selbst getötet worden seien. Insgesamt seien 22 Menschen verletzt worden.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat nach den Angriffen auf einen Supermarkt und den Bahnhof Chersons eine „Voruntersuchung“ wegen Kriegsverbrechen eingeleitet.

Update vom 2. Mai, 16.30 Uhr: Im südukrainischen Gebiet Cherson sind durch russischen Beschuss mindestens sieben Menschen getötet worden. Mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, am Mittwoch bei Telegram mit. In der Gebietshauptstadt sind demnach ein Baumarkt und der Bahnhof unter Beschuss geraten.

Der Eisenbahn zufolge wurde dabei auch ein Waggon des Zugs nach Lwiw getroffen und ein Schaffner verletzt. Die Passagiere hätten sich zu dem Zeitpunkt in einem Schutzkeller befunden. Im Gebiet seien fünf weitere Ortschaften beschossen worden, teilte Prokudin mit. Zuvor hatte er eine fast dreitägige Ausgangssperre in Cherson für das kommende Wochenende angekündigt.

Ukraine-Krieg: Kiew dementiert Attentat-Vorwürfe aus Moskau

Update vom 3. Mai, 15.20 Uhr: Die Ukraine hat auf den Vorwurf des Kremls reagiert, Kiew habe in den frühen Morgenstunden des Mittwochs mit zwei Drohnen ein Attentat auf Wladimir Putin verübt (s. Update v. 14.12 Uhr). Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass ein hoher ukrainischer Beamter sagte, man habe „nichts“ mit dem Drohnenangriff zu tun. Weiter fügte er hinzu, ein Angriff auf den Kreml „nichts auf dem Schlachtfeld ändern“ und Russland wahrscheinlich „zu radikaleren Aktionen provozieren“ würde.

„Wir haben keine Informationen über sogenannte nächtliche Angriffe auf den Kreml“, sagte auch Serhiy Nykyforow, ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, gegenüber CNN. „Wie Präsident Selenskyj bereits mehrfach erklärt hat, setzt die Ukraine alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, um ihr eigenes Territorium zu befreien und nicht, um andere anzugreifen“, so Nykyforow weiter.

Ukraine-Krieg: Moskau berichtet von Drohnenangriff auf den Kreml

Update vom 3. Mai, 14.12 Uhr: Die Ukraine hat offiziellen russischen Angaben zufolge in der Nacht versucht, mit zwei Drohnen den Kreml in Moskau anzugreifen. Präsident Wladimir Putin sei bei dem versuchten Angriff nicht verletzt worden, es habe auch keine Schäden an Gebäuden gegeben, berichten Tass, RIA und Interfax unter Berufung auf das Präsidialamt. Die russische Verteidigung habe den Angriff auf Putins Amtssitz abgewehrt.

„Wir werten dies als einen geplanten Terrorangriff“, wird das Präsidialamt zitiert. Es sei der Versuch eines Angriffs auf Putins Leben gewesen. Russland behalte sich das Recht vor, darauf zu reagieren.

Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen eine rasche Gegenoffensive in der Ukraine angekündigt. Er sei sicher, dass der Westen sein Land danach mit modernen Kampfflugzeugen ausstatten werde, sagt der Präsident auf einer Pressekonferenz in Finnland. Er bekräftigt das Ziel der Ukraine, Vollmitglied der Nato zu werden. „Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin.“

Ukraine-Krieg: Selenskyj zu Blitzbesuch in Finnland

Update vom 3. Mai, 12.25 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend zu einem Besuch in Finnland eingetroffen. Selenskyj nehme an einem Gipfel der nordischen Länder teil, gab die finnische Präsidentschaft am Mittwoch bekannt. Wegen des Kriegs in der Ukraine war Selenskyj bisher nur sehr selten zu Besuchen im Ausland, darunter in Polen und in den USA.

Geplant ist den Angaben zufolge ein Gespräch Selenskyjs mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö, dem Staatsoberhaupt des jüngsten Nato-Mitglieds, über den „ukrainischen Verteidigungskampf“ und die „bilateralen Beziehungen“ der beiden Länder. Zudem sind bilaterale Gespräche mit den Regierungschefs von Schweden, Norwegen, Dänemark und Island vorgesehen.

Außerdem wird Selenskyj Deutschland besuchen. Der ukrainische Präsident wird am 13. Mai in Berlin erwartet. Das berichtet die Berliner Zeitung unter Berufung auf die örtliche Polizei. „Der Präsident wird auf Einladung des Bundespräsidenten nach Deutschland kommen“, heißt es nach Angaben der Zeitung aus Sicherheitskreisen.

Update vom 3. Mai, 11.40 Uhr: Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat die Ukraine die von Deutschland gelieferten Flugabwehrsysteme Iris-T in hohen Tönen gelobt. „Seit Oktober 2022 hat die Division der Raketensysteme Iris-T über 60 Luftziele im Himmel über der Ukraine zerstört!“, schrieb Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk am Mittwoch bei Telegram. Der 50-Jährige dankte den „deutschen Partnern“ und erinnerte daran, dass Kiew nun bereits über zwei Systeme verfüge.

In einem dazu veröffentlichten Video zeigt sich ein Operator mit dem Kampfnamen „Juwelier“ begeistert, da „alle Ziele abgeschossen wurden“. Der gezeigten Radarkarte nach zu urteilen, war ein System unweit der südukrainischen Hafenstadt Odessa im Einsatz.

Ukraine-Krieg: Ukraine riegelt Cherson für mehrere Tage komplett ab

Update vom 3. Mai, 11.05 Uhr: Inmitten der ukrainischen Vorbereitungen für eine Frühjahrsoffensive haben die Behörden am Mittwoch eine Ausgangssperre für die südukrainische Stadt Cherson angekündigt. Ab Freitag, 20.00 Uhr (Ortszeit; 19.00 MESZ) werde in der Stadt in der Nähe der Front eine Ausgangssperre gelten, erklärte der Chef der Militärverwaltung, Oleksander Prokudin, im Online-Netzwerk Telegram. Die Ausgangssperre solle bis Montag, den 8. Mai, um 6.00 Uhr (Ortszeit; 05.00 Uhr MESZ) gelten. „In diesen 58 Stunden ist es verboten, sich fortzubewegen und sich in den Straßen der Stadt aufzuhalten. Die Zufahrt und Ausfahrt von (Cherson) wird auch gesperrt.“

In naher Zukunft wird mit einer Frühjahrsoffensive der Ukraine gegen die russischen Truppen im Land gerechnet. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hatte kürzlich gesagt, die Vorbereitungen für eine solche Gegenoffensive seien so gut wie abgeschlossen.

Ukraine-Krieg: Kreml reagiert auf Wagner-Drohung

Update vom 3. Mai, 10.30 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat Berichten widersprochen, wonach es Moskau an Munition für den Krieg in der Ukraine fehle. „In diesem Jahr haben [Russlands] Streitkräfte bereits genügend Munition erhalten, um dem Feind effektiven Schaden zuzufügen“, sagte Schoigu bei einem Treffen mit Russlands höchsten Militärs.

Seine Äußerungen sind eine Reaktion auf Vorwürfe des Gründers der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, der das russische Verteidigungsministerium wiederholt aufgefordert hatte, dringend mehr Munition zu liefern. Am Samstag drohte er damit, seine Kämpfer aus der Stadt Bachmut in der Ostukraine abzuziehen, wenn das Ministerium nicht „sofort“ mehr Nachschub liefere.

Ukraine-Krieg: Treibstofflager in Flammen

Update vom 3. Mai, 09.30 Uhr: In einem russischen Dorf nahe der Krim-Brücke ist nach Angaben der Regionalverwaltung in der Nacht zu Mittwoch (3. Mai) ein Treibstofflager in Brand geraten. „Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Toten oder Verletzten“, teilte der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, am Mittwochmorgen im Onlinekanal Telegram mit. Angaben zur Brandursache machte er zunächst nicht.

Kondratjew zufolge hatte sich in dem am Ende der Brücke gelegenen Dorf Wolna ein Tank mit Benzinprodukten entzündet, es werde alles getan, damit sich das „hochgradig schwere“ Feuer nicht weiter ausbreite. Gefahr für die Anwohner bestehe nicht. Angebliche und auf Telegram veröffentlichte Aufnahmen des prorussischen Bloggers Kirill Fedorow aus Wolna zeigen Flammen und eine dichte Rauchsäule über einem großen Tank.

Ukraine-Krieg: Wieder Angriffe auf Kiew

Update vom 3. Mai, 06.50 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht auf Mittwoch erneut Angriffe auf die Hauptstadt Kiew geflogen. Es war der dritte Angriff dieser Art in den vergangenen sechs Tagen. Dabei setzte Russland offenbar erneut auf iranische Drohnen vom Typ Shahed-136. Die auch als „Kamikaze-Drohnen“ bezeichneten Fluggeräte sind mit Sprengstoff ausgestattet und explodieren beim Aufprall am Zielort.

Kiew sei es jedoch gelungen, die nächtlichen Angriffe abzuwehren. „Alle feindlichen Ziele wurden im Luftraum um die Hauptstadt identifiziert und abgeschossen“, teilt die Kiewer Militärverwaltung auf Telegram mit.

Ukraine-Krieg: Explosion auf der Krim

Update vom 2. Mai, 22.10 Uhr: Auf der von Russland besetzten Krim ist es offenbar zu einer Explosion gekommen. Darüber berichten neben mehreren Telegram-Kanälen auch der Radiosender Radio Swoboda/Liberty. Den Angaben zufolge ereignete sich die Explosion in einer ehemaligen Ausbildungsstätte des ukrainischen Militärs nahe dem Dorf Schkolnoje – nur wenige Kilometer vom Flughafen Simferopol entfernt. Auf Twitter bestätigte Julia Mendel, eine frühere Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den Vorfall und postete ein Foto der angeblichen Explosion.

Ukraine-Krieg: Prigoschin warnt vor „Tragödie“ für Russland

Erstmeldung vom 1. Mai: Kiew – Jewgeni Prigoschin rechnet bereits mit einer „Tragödie“ für Russland. Der Wagner-Chef sagte in einem am Sonntag (30. April) veröffentlichten Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow, er rechne Mitte Mai mit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive. „Diese Gegenoffensive könnte zu einer Tragödie für unser Land werden“, fügte er hinzu.

Prigoschin ist ein Verbündeter von Kreml-Chef Wladimir Putin, liefert sich aber einen Machtkampf mit dem russischen Verteidigungsministerium und der Armeespitze. In der Ukraine ist die Wagner-Gruppe derzeit in erster Linie an der Schlacht um Bachmut beteiligt. Die Kämpfe um die Stadt im Osten der Ukraine dauern seit Monaten an.

Ukraine-Krieg: Putin hat sein Militär laut Experten „zersplittert“

Die Entscheidung Putins, „ohne eine klare und doktrinäre Kommandostruktur in die Ukraine einzumarschieren“ beeinträchtigt nun die russischen Soldaten im Kriegsgebiet. Das analysierte nun das US-Institut für Kriegsstudien (ISW). „Putins regelmäßige Befehlswechsel haben zu einem zunehmend zersplitterten russischen Militär und unorganisierten Befehlsstrukturen geführt“, schreiben die Militärexperten.

Ein „kohärenter“ Feldzug sei so nicht möglich. Zwar seien unterschiedliche Gruppierungen innerhalb des russischen Militärs keine Seltenheit, meinten sie, die aktuelle Dynamik sei jedoch „ungewöhnlich“.

Ukraine-Krieg: Zug nach Sprengung nahe der Grenze zur Ukraine entgleist

Im russischen Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben ein Güterzug nach einer Schienensprengung entgleist. Verletzte gebe es keine. Der Verkehr auf der Strecke sei vorläufig stillgelegt. Medienberichten zufolge hatte der Zug Öl- und Holzprodukte geladen.

Erst am Wochenende war ein Treibstofflager in Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim durch eine Drohnenattacke in Brand geraten. Die Angriffe auf die Nachschublinien der Russen dienen Beobachtern zufolge als Vorbereitung auf eine baldige Gegenoffensive. (frs/nak mit Material der dpa)