Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert fast 2900 Panzer

Von: Stefan Krieger

Russland erleidet in Donezk und Luhansk schwere Verluste. Der Aderlass an Kriegsmaterial ist enorm, und mehr als 80.000 Soldaten sterben. Der News-Ticker.

Russische Truppen auf dem Rückzug: Neue Verteidigungslinien zwischen Donezk und Luhansk.

Neue Verteidigungslinien zwischen Donezk und Luhansk. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Freitag, 18. November, 10.45 Uhr: Vom 24. Februar bis zum 18. November haben die ukrainischen Verteidigungskräfte 83.460 russische Angreifer ausgeschaltet, davon 350 in den letzten 24 Stunden. Dies geht aus einem Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hervor, wie das Nachrichtenportal Ukrinform berichtet.

Außerdem haben die ukrainischen Verteidiger bis zum 18. November 2.879 Kampfpanzer, 5.808 gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.865 Artilleriesysteme, 393 Mehrfachraketenwerfer und 209 Luftabwehrsysteme zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Eine Ausstellung zerstörter russischer Panzer in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. © Andrew Kravchenko/dpa

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Neue Verteidigungsgräben weit hinter der Frontlinie

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Militärexperten auf weitere Rückschläge vor. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor.

Demnach fokussieren sich die russischen Streitkräfte nach ihrem Rückzug vom westlichen Ufer des Flusses Dnipro in den meisten von ihnen besetzten Teilen des Landes darauf, sich neu zu ordnen und Vorkehrungen zur Verteidigung zu treffen. So seien nahe der Grenze zu der von Russland bereits seit 2014 besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und nahe dem Fluss Siwerskyj Donez zwischen den Regionen Donezk und Luhansk neue Schützengräben ausgehoben worden.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Moskau spricht von gezielter Desinformationskampagne

„Die Standorte befinden sich teilweise bis zu 60 Kilometer hinter der aktuellen Frontlinie, was nahelegt, dass die russischen Planer Vorbereitungen treffen für den Fall weiterer größerer ukrainischer Durchbrüche“, heißt es in der Mitteilung aus London. Es sei jedoch auch wahrscheinlich, dass Russland versuchen werde, einige der aus der südukrainischen Stadt Cherson abgezogenen Truppen zur Verstärkung seiner offensiven Einsätze nahe der Stadt Bachmut in die Region Donezk zu verlegen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. (mit Agenturen)