Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner rücken auf Bachmut vor – nächste Ortschaft offenbar gefallen

Von: Felix Durach

Die Kämpfe um die Stadt Bachmut könnten in die finale Phase gehen. Bereiten ukrainische Truppen bereits den Rückzug vor? Der News-Ticker zum militärischen Geschehen.

Bachmut zunehmend eingekreist: Wagner-Söldner haben offenbar eine weitere Ortschaft nahe der Stadt eingenommen.

Seit Monaten kämpfen russische und ukrainische Truppen um die Stadt Bachmut in der Region Donezk.

Dieser News-Ticker zum militärischen Geschehen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 26. Februar, 6.26 Uhr: Der Vize-Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, rechnet nach eigenen Angaben mit einer Gegenoffensive seiner Armee gegen die russischen Besatzer in diesem Frühling. „Ich denke, im Frühjahr sind wir bereit für eine Gegenoffensive“, sagte Skibizkyj den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der genaue Zeitpunkt hänge aber von mehreren Faktoren ab - etwa von der Lieferung westlicher Waffen, die für die Ukraine sehr wichtig sind.

Skibizkyj betonte, das Ziel der Ukraine sei die Befreiung ihres gesamten Staatsgebiets - inklusive der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. „Wir hören erst dann auf, wenn wir unser Land in den Grenzen von 1991 zurückhaben. Das ist unsere Botschaft an Russland und an die internationale Gemeinschaft.“

Der Geheimdienstler schloss auch Angriffe auf Waffenlager in russischen grenznahen Gebieten nicht aus: „Es ist möglich, dass wir auch Waffendepots oder Militärgerät auf russischem Territorium zerstören, etwa rund um die Stadt Belgorod. Von dort werden Angriffe auf die Ukraine gestartet. Das ist etwa eine Bedrohung für Charkiw.“

Bachmut gehört aktuell im Ukraine-Krieg zu der wohl umkämpftesten Region im Ukraine-Krieg. Seit Dezember führen vor allem die Söldner der Wagner-Gruppe immer wieder neue Offensiven für Russland auf die Stadt. Unbestätigten Meldungen zufolge soll die Armee von Wladimir Putin dort pro Tag Verluste von mehreren hundert Soldaten hinnehmen.

Nach Recherchen von Welt scheint aber auch die Ukraine schwere Verluste zu verzeichnen. Nach Angaben von Sanitätern, die den Transport von verwundete ukrainische Soldaten aus Bachmut in Krankenhäuser verantworten, kamen bereits am Mittwoch (22. Februar) allein an einem Sammelpunkt 200 Verletzte zusammen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland hält beinahe 2000 Städte und Dörfer besetzt

Update vom 25. Februar, 21.45 Uhr: Die russischen Truppen halten aktuell 1.877 Dörfer und Städte auf ukrainischem Gebiet besetzt. Das bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Rahmen einer Veranstaltung am Samstagabend zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im vergangenen Jahr waren russische Truppen von der Ostukraine aus nach Westen vorgestoßen und hatten dort Städte und Dörfer besetzt. Dem ukrainischen Militär gelang bei einer Gegenoffensive im vergangenen Herbst, erste Gebiete wieder zurückzuerobern.

News zum Ukraine-Krieg: Prigoschin meldet Wagner-Vormarsch nahe Bachmut

Erstmeldung vom 25. Februar:

Kiew – Bereits seit mehreren Monaten toben in der Region Donezk erbitterte Kämpfe um die Stadt Bachmut. Aktuell befindet sich Russland offenbar weiter auf dem Vormarsch im Gebiet, in dem wohl die heftigsten Kämpfe im Ukraine-Krieg toben. Bereits am Freitag hatte Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin Geländegewinne aus der Region vermeldet. Die ihm unterstehende Wagner-Söldner hätte demnach die Ortschaft Berkhovka nordwestlich von Bachmut eingenommen. Am Samstag meldete sich „Putins Koch“ erneut zu Wort, um weitere Fortschritte zu verkünden.

Ukrainische Soldaten helfen einem verwundeten Kameraden in ein Evakuierungsfahrzeug an der Frontlinie nahe Bachmut. (Archivbild) © dpa

News zum Ukraine-Krieg: Bachmut zunehmend eingekreist – Wagner-Söldner erobern nächste Ortschaft

Der Wagner-Gruppe sei mittlerweile auch in die Ortschaft Yahidne vorgestoßen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Sie verweist auf eine Sprachaufzeichnung von des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Yahidne liegt südlich von Berkhovka und grenzt unmittelbar an die nördlichen Ausläufer von Bachmut. Auf Twitter wurde am Samstagabend mehrfach ein Bild geteilt, das Angehörige der Wagner-Gruppe vor dem Ortsschild von Yahidne zeigen soll. Die Authentizität der Aufnahmen, sowie die Behauptungen von Prigoschin lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Sollte es den Wagner-Söldnern tatsächlich gelungen sein, Yahidne einzunehmen, würde das auf einen andauernden Vormarsch hinweisen. Nachdem russische Truppen bereits im Osten an die Stadtgrenzen von Bachmut vorgerückt waren, droht den ukrainischen Verteidigern nun auch von Nordwesten ein Angriff. Den russischen Streitkräften würden die Stadt somit immer weiter umzingeln.

News zum Ukraine-Krieg: Kampf um Bachmut geht in die finale Phase

Bereits vor über eine Woche wurde berichtet, dass ukrainischen Streitkräfte eine Brücke in Bachmut gesprengt hätten. Dies wurde als ein Zeichen gesehen, dass Kiew bereits einen Rückzug aus der Stadt vorbereiten könnte. Zuletzt erklärte die Militärführung noch, dass man die Versorgungslinien für die Stadt offen halten könne. In Bachmut lebten vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs über 70.000 Menschen. (fd)