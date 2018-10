Muss Seehofer jetzt gehen? Erste Details dringen nach draußen - Landrat rechnet mit ihm ab

Nach dem CSU-Debakel bei der Landtagswahl 2018 in Bayern: Kommt jetzt der Rücktritt von Ministerpräsident Markus Söder oder von Parteichef Horst Seehofer?

19.19 Uhr: Landrat rechnet mit Horst Seehofer ab und rechnet mit Rücktrittsforderungen

Der Starnberger CSU-Landrat Karl Roth* findet angesichts der rund 35 Prozent deutliche Worte: "Was in Berlin kaputt gemacht wurde durch unseren Parteivorsitzenden und Bundesinnenminister, das konnte an der Basis nicht wettgemacht werden", sagte er dem Starnberger Merkur. Er rechnet nun mit Rücktrittsforderungen an Seehofers Adresse. Roth würde diese unterstützen. "So kann es nicht weitergehen."

Seehofer wurde derweil von einem ZDF Reporter befragt, was das denn für ihn bedeute? Seine Antwort ist deutlich. Er will CSU-Chef bleiben. Mal sehen, ob das auch noch für den Montag gilt.

Werden Sie zurücktreten, Herr Seehofer? Er will bleiben. pic.twitter.com/ynHLD4GW9q — Chr Deutschländer (@CDeutschlaender) 14. Oktober 2018

Update 14. Oktober, 18.23 Uhr: Rücktritt von Seehofer oder Söder? Erste Details zum CSU-Plan dringen nach draußen

Die CSU-Spitze fährt bisher den Kurs, nicht sofort Seehofers Rücktritt zu fordern. Erst die Regierungsbildung in Bayern, sagen mehrere Söder-loyale Minister, laut unserem Reporter. Hält der angebliche Pakt zwischen den beiden CSU-Chefs?

Rücktritt von Seehofer oder Söder? Wer muss jetzt gehen?

Das erwartete CSU-Debakel ist bei der Landtagswahl 2018 in Bayern eingetroffen: Die absolute Mehrheit ist futsch: 35,4 Prozent laut der ersten Hochrechnung. Die Christsozialen haben im Vergleich zur letzten Landtagswahl über 12 Prozentpunkte verloren. Die Frage steht nun im Raum: Wer muss für diese Klatsche die Verantwortung übernehmen? Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer? Oder Ministerpräsident Markus Söder? Wessen Rücktritt steht nun an?

Problem: Niemand kann Horst Seehofer zum Rücktritt zwingen

Wie der Münchner Merkur schreibt, gilt Parteichef Seehofer parteiintern als Hauptschuldiger für die Stimmenverluste: Die Maaßen-Affäre, sein Rücktritt vom Rücktritt und sein Dauerzoff mit Kanzlerin Angela Merkel - Seehofers Auftritte in Berlin sollen die CSU in Bayern runter gezogen haben. Nur: Ein Rücktritt Seehofers lässt sich wohl nicht erzwingen. CSU-Experte Christian Deutschländer betont im Münchner Merkur: „Selbst seine eigene Partei versteht ihn immer weniger und sieht ihn als Hauptschuldigen für den massiven Vertrauensverlust in Bayern. Dass er spätestens am Montag zurücktreten wird, gilt in Teilen der CSU als sicher. Kleines Problem dabei: Seehofer hat das gar nicht vor. Glaubt man Leuten, mit denen er sich jüngst beraten hat, dann ist der 69-Jährige mitnichten gewillt, den Sündenbock zu geben, falls das Ergebnis irgendwo mindestens Mitte 30 Prozent liegt.“

Auch wenn viele CSU-Politiker nun toben: Wenn Seehofer das nicht selbst will, wird ihn keiner wegkriegen. CSU-Kenner Deutschländer erklärt, warum das so ist: „Formal kann niemand Seehofers Rücktritt erzwingen. Als Parteichef ist er bis 2019 gewählt. Die CSU-Satzung kennt keine Abwahl. Zwar könnten drei Bezirksverbände in einem komplizierten Verfahren einen Sonderparteitag erzwingen, dessen Tagesordnung legt aber Seehofer fest. Und Bundesinnenminister bleibt er den Berliner Usancen zufolge, solange der CSU-Vorsitzende (er selbst) ihn nicht aus dem Kabinett abzieht. Das bedeutet mindestens: Zeitgewinn.“

+ Ministerpräsident Markus Söder (link) und CSU-Chef Horst Seehofer am Freitag beim Wahlkampf-Finale in München. © Christof STACHE / AFP / ESA

Horst Seehofer vor Rücktritt? Parteibasis soll Beschluss gegen ihn vorbereitet haben

Wie der Spiegel berichtet, bereiteten CSU-Vorstandsmitglieder schon vor der Wahl einen Beschluss vor, in dem Seehofer bei Koalitionsverhandlungen in Bayern ausgeschlossen werden soll. So soll der Parteivorsitzende dazu gedrängt werden, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Aber weiterhin gilt: So einfach kriegt niemand Seehofer weg.

Nach Informationen des Münchner Merkur haben sich mehrere CSU-Bezirksvorsitzende oder ihre Vertreter darauf geeinigt, Seehofers Rücktritt zu fordern und Ministerpräsident Söder zu stützen. „Sie wollen notfalls einen Sonderparteitag zu seiner Abwahl verlangen. Alte Kritiker wie Erwin Huber haben sich für die Wahlparty angemeldet, womöglich wird sie ein Journalist dort um 18 Uhr nach ihrer Meinung fragen. Erfahrene Vorständler reden halblaut über einen Beschluss, Seehofer von Koalitionsverhandlungen auszuschließen. Und über Nachfolger, Parteivize Manfred Weber etwa oder Bundesminister Gerd Müller für den Übergang.“

Horst Seehofer bereits eine Woche vor der Landtagswahl den Vorwurf zurückgewiesen, für das Umfragetief verantwortlich zu sein. Zudem stellte er klar, dass er nicht an Rücktritt denkt: "Ich habe ein großes Werk zu verrichten."

Zudem schob Seehofer Söder den Schwerzen Peter zu. Schließlich sei der als Ministerpräsident für den Wahlkampf in Bayern verantwortlich. "Ich habe mich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. Das sei das persönliche Vorrecht des Ministerpräsidenten Söder: "Er ist zuständig für strategische Überlegungen im Wahlkampf."

Und: "Natürlich" wolle er nach der Wahl weitermachen, stellte Seehofer bereits im Vorfeld klar. "Ich bin von meinem Parteitag bis zum Herbst nächsten Jahres gewählt."

Rücktritt von Markus Söder wie damals bei Günther Beckstein?

Ministerpräsident Söder sagte im Vorfeld, er habe vor der Landtagswahl keine Angst. Ob er zurücktreten wolle, wenn das Ergebnis unter die 43,4 Prozent der Landtagswahl 2008 fällt, wollte er nicht beantworten: „Ich denke jetzt nicht in Prozenten“, sagte er. Nach der Landtagswahl 2008 waren der damalige Ministerpräsident Günther Beckstein und Parteichef Erwin Huber zurückgetreten, nachdem die CSU die absolute Mehrheit verloren hatte. Nun steht die CSU noch weit schlechter da. Deshalb stellt sich nun auch die Frage nach einem möglichen Rücktritt von Markus Söder.

Tatsächlich heißt es CSU-intern aber, dass Söder fest im Sattel sitze - auch mangels personeller Alternativen. Ilse Aigner könnte das Amt von ihm übernehmen. Allerdings ist es fraglich, ob es wirklich so weit kommt. Weil die CSU im Vergleich zu den letzten Umfragen vor der Wahl nicht weiter verloren hat und auch keine Koalition gegen die CSU möglich scheint, dürfte Söder wohl im Amt bleiben.

Am Wahlabend sagt Hans Theiss (CSU-Kandidat für München-Mitte) dementsprechend: „Konsequenzen für Markus Söder sehe ich nicht, ich glaube, dass die Fraktion hinter ihm steht.“

Auch Josef Schmid (CSU), Münchens OB-Vize sagt am Wahlabend: „Markus Söder hat meine volle Unterstützung. Er hat eines der besten Regierungsprogramme vorgelegt und sofort mit der Umsetzung begonnen. Er ist die rhetorische Urgewalt schlechthin, auf höchstem Niveau im Bierzelt und in Managerrunden.“

Wie die Bild-Zeitung berichtet, richtet sich die Wut vor allem gegen den Parteichef. Manche gehen wohl so weit, ihm zu unterstellen, er reiße die CSU absichtlich nach unten. „Um seinem ungeliebten MP-Nachfolger Markus Söder (51) zu schaden, nimmt er die Talfahrt der CSU in Kauf“, zitiert die Boulevardzeitung ein CSU-Vorstandsmitglied.

Kein Rücktritt von Seehofer oder Söder? -Zeitung berichtet von Geheimpakt

Möglicherweise haben Parteichef Seehofer und Ministerpräsident Söder bereits darauf geeinigt, dass vorerst keiner von beiden zurücktreten muss. Die Bild-Zeitung berichtet am Sonntag von einem „Geheimpakt“ zwischen den beiden: So sollen sich Seehofer und Söder intern auf einen Burgfrieden geeinigt. „Demnach wollen beide bei der CSU-Vorstandssitzung am Montag auf gegenseitige Attacken verzichten. Dieser Pakt gilt bis 33 Prozent Stimmergebnis für die CSU. Fällt das Votum darunter, könne niemand für nichts garantieren, heißt es.“ Laut der aktuellen Prognose ist die CSU aber nicht unter 33 Prozent gefallen. Somit könnte der Anti-Rücktritts-„Geheimpakt“ greifen.

Aus dem Umfeld der beiden Politiker will die Bild erfahren haben, dass Söder und Seehofer sich auch am Wahlabend eng abstimmen und vor öffentlichen Erklärungen miteinander telefonieren wollen. „Söder werde als erster vor die Kameras treten, Seehofer erst danach. Einen gemeinsamen Auftritt vor der CSU-Landtagsfraktion am Sonntagabend, den Seehofer angeboten hatte, lehnte Söder ab und wird sich allein mit den Abgeordneten treffen. Vorrang habe jetzt die Bildung einer stabilen Regierung hieß es. Dabei sind Freie Wähler und FDP die bevorzugten Partner. Für die Regierungsbildung sind nur vier Wochen Zeit.“

Rücktritt? Kein Wort von Markus Söder über Horst Seehofer

Tatsächlich hat Markus Söder sich wenige Minuten nach 18.00 Uhr noch vor dem Parteichef zu Wort gemeldet. Der Name Horst Seehofer fiel in seiner Rede nicht ein einziges Mal.

Laut Bild soll Ministerpräsident Söder auch dafür gesorgt haben, dass ein Anti-Seehofer-Aufstand von CSU-Politikern ausbleibt, die aus dem Landtag fliegen. „Den Aufstand in der CSU könnten gleich am Montag nach der Wahl Partei-Vorstandsmitglieder auslösen, die wegen des schlechten Wahlergebnisses ihr Landtags-Mandat verlieren. Genannt werden etwa der frühere Kultusminister Ludwig Spaenle (57), die bisherige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (73), Bayerns JU-Chef Hans Reichhart (36) und andere. Söder soll ihnen allerdings bereits signalisiert haben, dass er sich um mögliche Anschluss-Posten kümmern werde.“

Gut möglich also, dass weder Seehofer noch Söder nach der Landtagswahl 2018 in Bayern zurücktreten.

