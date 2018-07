Rücken an Rücken - Ilse Aigner und Markus Söder beschwören demonstrativ Einigkeit

CSU-Bezirksparteitag nach den jüngsten verheerenden Umfrageergebnissen. Ilse Aigner und Markus Söder wollen nicht mehr streiten. Einigkeit macht stark, lautet jetzt die Devise.

Irschenberg - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsministerin Ilse Aigner haben beim Bezirksparteitag der oberbayerischen CSU in Irschenberg die Geschlossenheit der Partei beschworen. Die Partei müsse vor der Landtagswahl im Herbst zeigen, dass sie „Anker und Zentrum“ zugleich sei, sagte Söder vor rund 350 Delegierten. „Ein starke CSU in Bayern war noch nie so notwendig wie jetzt.“ Er wiederholte auch: „Streit nützt nie. Der Inhalt ist zuerst einmal die entscheidende Basis.“ Nach dem Asylstreit und der Regierungskrise in Berlin war die Partei beim neuen „Bayerntrend“ des Bayerischen Fernsehens auf nur noch 38 Prozent abgestürzt, ein historischer Tiefstand.

CSU-Bezirkschefin Aigner, die sich auf den Plakaten zum Parteitag mit Söder sinnträchtig Rücken an Rücken präsentiert, sagte: „Lieber Markus, ich kann dir versichern, die Oberbayern stehen hinter dir.“ Sie mahnte aber auch: „Wir müssen auch Schluss machen mit Schuldzuweisungen. Wir müssen Schluss machen mit Streitereien. Einigkeit macht uns stark.“

Oberbayern ist für die Landtagswahl im Herbst eine wichtige Bastion. Rund ein Drittel der Wähler lebt hier. Entsprechend präsentierte sich die CSU in Irschenberg hochkarätig besetzt mit Staatsminister Florian Herrmann, Umweltminister Marcel Huber, Sozialministerin Kerstin Schreyer und Agrarministerin Michaela Kaniber. Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber waren angereist.

