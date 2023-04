Papst hält überraschend Palmsonntagsmesse trotz Krankenhaus-Besuch – spontane Jubel-Runde folgt

Vor 60.000 Gläubigen

Papst Franziskus hält Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz. Bis vor kurzem galt dies noch als sehr unwahrscheinlich.

Rom - Bis vor wenigen Tagen schien es noch undenkbar, dass Papst Franziskus persönlich den Beginn der Karwoche vor tausenden Gläubigen am Petersplatz beginnen wird. Seine Vertretung durch Kardinal Leonardo Sandri galt bereits als sicher. Am Sonntag (2. April) ließ es sich der 86-Jährige dann doch nicht nehmen, vor rund 60.000 Gläubigen aus aller Welt die Palmsonntagsmesse zu halten.

Zu Beginn schien dem Pontifex sein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt noch anzumerken zu sein. Die Predigt verlass er sitzend und anfangs noch mit schwacher Stimme, wie die „Tagesschau“ schreibt. „Ich danke euch für eure Anteilnahme und auch für eure Gebete, die ihr in den vergangenen Tagen nochmals verstärkt habt“, mit diesen Worten bedankte sich Franziskus auf dem Petersplatz für den Beistand der Glaubensgemeinde während seines Krankenhausaufenthaltes.

Beginn der Karwoche: Papst hält Messe nach Krankheit selbst

Der 86-Jährige hatte sich am Mittwoch (29. März) in eine Klink bringen lassen, wo seine Bronchitis behandelt wurde. Erst am Samstag (1. April) konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. In seiner Predigt zum Palmsonntag, der für Christen den Tag Jesu Einzug in Jerusalem symbolisiert, bezog sich der Papst auf die letzten Worte von Jesus Christus (Matthäus Evangelium).

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

In den vorbereiteten Text ließ Franziskus immer wieder spontane Worte einfließen. So sprach er auch über einen obdachlosen Deutschen. Der Mann sei „allein, verlassen“ im Säulengang um den Petersplatz verstorben. Dort übernachten häufig Menschen, die kein Obdach haben.

+ Rom: Der Papst lässt sich nach Messe noch durch die Menschenmassen auf dem Petersplatz fahren. © Andrew Medichini/dpa

Rom: Papst lässt sich spontan durch Menschenmassen fahren

Im Anschluss an die Messe ließ sich Papst Franziskus im Papamobil durch die jubelnde Menge auf dem Petersplatz fahren. Überraschend fuhr der Pontifex danach weiter auf die überfüllte Via della Conciliazione, an dem ihm Touristen und Pilger zuwinkten, wie die „Tagesschau“ schreibt.

Auf die traditionelle Prozession mit Palmzweigen, die anderen Einzug von Jesus in Jerusalem erinnern soll, verzichtete der 86-Jährige hingegen. Aufgrund eines Knieleidens sei bereits im Vorhinein klar gewesen, dass er die Prozession nicht abhalten könne, berichtete die dpa. Während der Osterzeit, der höchsten Feierlichkeit der Christen, will Franziskus allen Messen vorstehen. (Lucas Maier)

