Rohrbomben in der Post: Weitere Trump-Kritiker werden zur Zielscheibe - Fahndung läuft

Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an bekannte Demokraten und Kritiker von Präsident Donald Trump in den USA läuft die Fahndung nach dem Absender auf Hochtouren. Der News-Ticker.

Der Fund von mutmaßlichen Sprengsätzen in der Post von Obama und Clinton versetzt die USA in Aufruhr

Auch das CNN-Büro in New York musste wegen eines verdächtigen Pakets evakuiert werden

New Yorks Bürgermeister spricht von einem „Terrorakt“

Eine Sprecherin des Weißen Hauses nannte den Versand der Bomben „terrorisierende Handlungen“

6.51 Uhr: Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an bekannte Demokraten und Kritiker von Präsident Donald Trump in den USA läuft die Fahndung nach dem Absender auf Hochtouren. Die Untersuchung der Pakete und die Fahndung nach dem Absender dauere an, sagte der stellvertretende FBI-Direktor William Sweeney bei einer Pressekonferenz in New York. Einzelheiten wollte er zunächst nicht nennen. Einige der Pakete waren per Post geliefert, andere persönlich zugestellt worden. In den vergangenen Stunden sei zunächst kein neues verdächtiges Paket gefunden worden, sagte ein Vertreter des amerikanischen Postdiensts USPS am Donnerstagabend (Ortszeit).

Weiter unklar war, welchen Schaden die Sprengsätze bei einer Explosion hätten anrichten können. FBI und Polizei erklärten, dass es sich „offensichtlich um Rohrbomben“ handle. Mindestens eine Bombe bestand Berichten zufolge aus einem mit Schwarzpulver und Glassplittern gefüllten PVC-Rohr, das auch mit einem Zünder verbunden war. US-Medien berichteten übereinstimmend von Rohrbomben. Eine endgültige Klärung der Behörden, ob unter den Sendungen auch Attrappen waren, gab es nicht.

News vom 25. Oktober: Insgesamt acht Rohrbomben an prominente Trump-Kritiker adressiert

16.48 Uhr: Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an Prominente aus dem linken Lager haben Ermittler in den USA auch verdächtige Päckchen an Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro entdeckt. Die Päckchen glichen denen, die an den früheren Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verschickt wurden, berichtete NBC unter Berufung auf Strafverfolger. Insgesamt stieg die Zahl der seit Montag adressierten Prominenten damit auf acht. Verletzt wurde niemand.

14.21 Uhr: Nach der Serie von Briefbomben hat US-Präsident Donald Trump den Medien vorgeworfen, "Wut" im Land zu schüren. "Ein sehr großer Teil der Wut, die wir heute in unserer Gesellschaft beobachten, wird verursacht durch absichtlich falsche und ungenaue Berichterstattung der Mainstream-Medien, die ich als Fake News bezeichne", schrieb Trump am Donnerstag im US-Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es ist so schlimm und hasserfüllt geworden, dass es dafür keine Beschreibung gibt."

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Oktober 2018

USA: Offenbar auch Robert de Niro von Briefbombe betroffen

13.18 Uhr: Die US-Polizei untersucht ein verdächtiges, an den Hollywood-Schauspieler Robert De Niro adressiertes Päckchen. Ein Mitarbeiter von De Niros Produktionsfirma entdeckte das Päckchen am Donnerstag gegen 05.00 Uhr (Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ) und alarmierte die Polizei, wie ein Sprecher der Sicherheitsbehörden in New York sagte. Ein Kommando zur Bombenentschärfung habe das Päckchen gesichert und für weitere Untersuchungen mitgenommen.

Zuerst hatte der Sender CNN über den Polizeieinsatz wegen eines verdächtigen Pakets bei De Niros Produktionsfirma im New Yorker Stadtteil Tribeca berichtet. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei niemand zu Hause gewesen, berichtete der Sender NBC unter Berufung auf die Polizei. Laut NBC befindet sich in demselben Gebäude in New York, in dem de Niro wohnt, auch ein Restaurant im Besitz des Schauspielers. Die New Yorker Polizei bestätigte auf Twitter, dass sie im Stadtteil Manhattan wegen eines verdächtigen Pakets ermittle. Auch der Schauspieler ist ein erklärter Gegner Trumps. Im US-Präsidentschaftswahlkampf hatte DeNiro Trump als „dumm“ bezeichnet.

+ An sie waren die Paketbomben adressiert (von oben links): Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros, die demokratische Abgeordnete Debbie Wasserman Schultz, Ex-CIA-Direktor John Brennan und die Abgeordnete Maxine Waters. © AFP / MARTIN BUREAU, ANGELA WEISS, STAN HONDA, MANDEL NGAN, SAUL LOEB, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Sprengsätze an Trump-Kritiker schockieren USA - New-Ticker

10.50 Uhr: Zwei Wochen vor den US-Kongresswahlen haben an prominente Kritiker von Präsident Donald Trump geschickte Sprengsätze das Land schockiert. Postsendungen mit Rohrbomben wurden unter anderem an den demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama, an die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und an den Nachrichtensender CNN adressiert. Trump sprach zwar von "abscheulichen Taten" und rief die USA zur Geschlossenheit auf - zugleich übte er erneut scharfe Kritik an Medien.

Mindestens sieben Postsendungen mit Sprengsätzen konnten abgefangen werden, wie die Behörden mitteilten. Sie gingen an Obama, Clinton, CNN, Obamas früheren Justizminister Eric Holder sowie an die Abgeordnete Maxine Waters, die gleich mehrere Päckchen erhielt. Holder und Waters sind prominente Demokraten und Afroamerikaner.

06.20 Uhr: Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an Kritiker von Donald Trump hat der US-Präsident zu mehr Anstand in der politischen Debatte aufgerufen und die Mitverantwortung der Medien betont. „Diejenigen, die sich in der politischen Arena befinden, müssen damit aufhören, politische Gegner als moralisch fehlerbehaftet zu behandeln“, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Wisconsin. Trump tut sich allerdings selbst regelmäßig mit heftigen Attacken auf die oppositionellen Demokraten und andere Kritiker hervor, vergreift sich dabei häufig im Ton oder wird gar beleidigend. Zuletzt bezeichnete er die Demokraten mehrfach als „Kriminelle“ und „Mob“.

Der Präsident erklärte vor seinen Anhängern in der Stadt Mosinee weiter: „Wir sollten Menschen im öffentlichen Raum nicht anpöbeln oder öffentliches Eigentum zerstören.“ Zudem nahm er Journalisten in die Pflicht. Die Medien müssten "die endlose Feindseligkeit" und die "oft falschen Attacken und Geschichten" beenden, sagte Trump am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung in Mosinee im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Medien hätten eine "Verantwortung", einen gemäßigten Ton anzuschlagen.

Trump selbst hat ihm unliebsame Medien, die kritisch über ihn berichten, wiederholt als „Feinde des Volkes“ bezeichnet. Am vergangenen Donnerstag lobte er einen Kongressabgeordneten für dessen gewaltsamen Angriff auf einen Journalisten.

Bomben waren offenbar für Trump-Kritiker bestimmt - Weißes Haus spricht von Terror

22.15: Die mutmaßliche Paketbomben-Serie war wahrscheinlich bewusst für sechs prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump bestimmt. Neben Ex-Präsident Barack Obama, dessen früherer Außenministerin Hillary Clinton und dem ehemaligen CIA-Direktor John Brennan sollten auch Ex-Justizminister Eric Holder und die demokratische Abgeordnete Maxine Waters Sprengsätze erhalten. Das berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf Strafverfolger.

Die Pakete ähnelten der Briefbombe, die am Montag im Zuhause des Milliardärs und Philantropen George Soros gefunden wurde, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf die Polizei. Soros und und die fünf (ehemaligen) Politiker haben Trump für dessen Politik offen und teilweise heftig angegriffen.

Bei den Sprengsätzen handle es sich offensichtlich um einfache Rohrbomben, sagten FBI-Ermittler Bryan Paarmann und John Miller, Leiter der New Yorker Anti-Terror-Einheit.

Das Päckchen an Holder war einem NBC-Bericht zufolge falsch adressiert und landete stattdessen im Büro der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz, dessen Adresse als Absender angegeben war. Das Päckchen an die Abgeordnete Waters wurde in einer Poststelle in Maryland abgefangen. Das an Brennan adressierte Päckchen wurde an den TV-Sender CNN geschickt, wo Brennan regelmäßig als Kommentator auftritt.

Trump verurteilt die Paketbomben: „Wir müssen zusammenhalten“

20.59 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat den Versand mehrerer mutmaßlicher Paketbomben an Politiker der Demokraten verurteilt und zu Zusammenhalt in der amerikanischen Gesellschaft aufgerufen. Politische Gewalt habe keinen Platz in den USA, sagte Trump am Mittwoch in Washington. „Wir müssen zusammenhalten“, betonte der Präsident, der sich selbst regelmäßig mit heftigen Attacken auf die oppositionellen Demokraten und deren Führungsfiguren hervortut. Kritiker werfen ihm vor, die Spaltung in der US-Gesellschaft dadurch weiter voranzutreiben.

+ Gouverneur Andrew Cuomo (links), der auch ein Paket erhielt, mit Bürgermeister Bill de Blasio (rechts). © AFP / SPENCER PLATT

„Wir sind extrem sauer, traurig und unglücklich über das, was wir heute Vormittag erlebt haben - und wir werden das gründlich aufklären“, versprach Trump. Die Urheber dieser „verabscheuungswürdigen Taten“ würden zur Rechenschaft gezogen. Die Pakete würden nun eingehend untersucht. Die Ermittlungen seien im Gange. Die Behörden täten alles Erdenkliche, um die Verantwortlichen aufzuspüren.

+ US-Präsident Donald Trump (hier mit First Lady Melania): „Wir sind extrem sauer, traurig und unglücklich über das, was wir heute Vormittag erlebt haben“ © AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

19.49 Uhr: Immer mehr spricht inzwischen für eine Bomben-Serie. Auch beim Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, soll ein verdächtiges Paket gefunden worden sein. Er gehört wie Obama und Clinton der Demokratischen Partei an.

Hillary Clinton bezeichnete in einer ersten Reaktion die mutmaßlichen Sprengsätze als Ausdruck der "beunruhigenden Zeiten", welche die USA durchmachten. Das Land sei durch "tiefe Spaltungen" geprägt. Es müsse jetzt alles getan werden, um die Menschen wieder zusammenzubringen, sagte die Ex-Präsidentschaftskandidatin.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio spricht von einem Terrorakt

19.15 Uhr: Nach dem Fund eines verdächtigen Pakets in New York hat Bürgermeister Bill de Blasio von einem Terrorakt gesprochen. Es sei eindeutig ein Terrorakt, der darauf abziele, die freie Presse und Politiker einzuschüchtern, sagte er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in New York. Ziel einer solchen Aktion sei, die Gesellschaft zu terrorisieren. Blasio sprach von einem „sehr beunruhigenden Vorfall“. Die Situation sei aber unter Kontrolle, es sei zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Gefahr für weitere Ziele in New York bekannt. Dennoch sei die Polizeipräsenz in der Stadt erhöht.

+ Die CNN-Redaktion wird nach dem Fund eines verdächtigen Pakets geräumt. © AFP / TIMOTHY A. CLARY

19.02 Uhr: Auch das Büro der demokratischen Senats-Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz in Florda musste anscheinend evakuiert werden, nachdem ein verdächtiges Paket gefunden wurde. Das berichtet der Miami Harald mit Verweis auf die Bestätigung des Vorfalls durch den Sheriff des Counties Broward.

Die Schriftstellerin Amy Siskind sieht ein Muster in den mutmaßlichen Anschlags-Zielen: Beim Philanthropen George Soros, den beiden ehemaligen Präsidenten Clinton und Obama, dem Fernsehsender CNN und der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz handelt es sich um Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump - und alle wurden durch Trump mehrmals öffentlich angegangen.

UPDATE: bombs/evacuations -

*George Soros

*Hillary

*Obama

*CNN (addressed to John Brennan)

*office building of Debbie Wasserman Schultz



ALL outspoken critics of Trump, who he in turn has publicly attacked. — Amy Siskind (@Amy_Siskind) 24. Oktober 2018

Bombendrohung: Ehemaliger CIA-Direktor John Brennan erhält ebenfalls verdächtiges Paket

17.38 Uhr: Das Paket an CNN war an den ehemaligen CIA-Direktor John Brennan adressiert, berichtet CNN soeben. Wir warten auf Bestätigung. Es soll gegen 9.00 Uhr am Morgen angenommen worden sein (Ortszeit). US-Präsident Donald Trump soll im Übrigen beständige Updates von seiner Sprecherin Sanders erhalten, will CNN erfahren haben.

+ John Brennan (links). © AFP / SAUL LOEB

17.13 Uhr: Das Weiße Haus hat den Versand mehrerer potenzieller Sprengsätze scharf verurteilt und als „terrorisierenden“ Akt bezeichnet. „Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und jeder, der dafür verantwortlich ist, wird mit allen Möglichkeiten des Gesetzes zur Verantwortung gezogen“, erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington.

Sanders sagte, die US-Regierung verurteile die „versuchten gewaltsamen Attacken“ auf Obama, Clinton und andere. Der Secret Service und andere Behörden untersuchten die Vorfälle genau und unternähmen alles Notwendige, um jeden zu schützen, der von „diesen Feiglingen“ bedroht sei.

Auch Donald Trump und sein Vize-Präsident Mike Pence wenden sich bei Twitter deutlich gegen die mutmaßlichen Attacken. Trump teilte den Beitrag von Pence, der sich insbesondere für das schnelle Einschreiten von Secret Service, FBI und den lokalen Kräften bedankte. Er kommentierte den Tweet mit „ich stimme dem von tiefstem Herzen zu“.

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R — Eric Levenson (@ejleven) 24. Oktober 2018

16.51 Uhr: Wie die Sicherheitsbehörde Secret Service am Mittwoch mitteilte, wurden die beiden Pakete an Obama und Clinton von Beamten des Dienstes bei routinemäßigen Kontrollen abgefangen. Es habe kein Risiko bestanden, dass die Sendungen mit "potenziellen Sprengsätzen" ihre Adressaten hätten erreichen könnten. Beim CNN-Büro in New York ging das verdächtige Paket nach Angaben des Senders hingegen ein. Das im Time-Warner-Gebäude gelegene Büro sei evakuiert worden.

Sprengsätze/Bomben an Barack Obama, Hillary und Bill Clinton - CNN-Büro in New York/USA evakuiert

16.50 Uhr: Das Weiße Haus verurteilte die "verabscheuenswerten" Taten gegen Obama und Clinton. Das Paket an Obama war laut Secret Service an dessen Washingtoner Haus adressiert, jenes an Clinton an deren Haus in Chappaqua, einem Vorort von New York.

16.34 Uhr: Ein großes Bürogebäude in New York, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat, ist nach dem Fund eines verdächtigen Pakets geräumt worden. Während einer laufenden Sendung am Mittwochvormittag (Ortszeit) war ein Sicherheitsalarm im Studio von CNN zu hören. Kurz darauf wurde das sogenannte Time-Warner-Center evakuiert. CNN berichtete, Hintergrund der Räumung sei der Fund eines verdächtigen Pakets. Die Polizei in New York rief bei Twitter dazu auf, die Gegend um das Gebäude zu meiden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s — CNN (@CNN) 24. Oktober 2018

16.30 Uhr: Wir berichten ab sofort im News-Ticker.

New York/USA: Pakete mit mutmaßlichen Sprengsätzen an Obama, Clinton und CNN

New York - Am US-Wohnsitz des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und dessen Frau Hillary ist laut Medienberichten ein verdächtiges Paket mit einem möglichen Sprengsatz gefunden worden.

New York/USA: Jetzt auch bei Obama: Sprengsatz nicht nur bei den Clintons gefunden

Unterdessen wurde nun auch in der Post des anderen Ex-Präsidenten Barack Obama ein Sprengsatz gefunden. Die beiden Pakete fielen Angaben nach bei der routinemäßigen Kontrolle von Sendungen an Adressaten auf, für deren Schutz der Secret Service zuständig ist. Ihr Inhalt sei dabei als "potenzielle Sprengsätze" identifiziert worden. Inzwischen sei eine umfassende Untersuchung eingeleitet worden, um den Absender der Pakete zu ermitteln, hieß es weiter.

Das an Clintons Wohnsitz außerhalb von New York adressierte Paket sei bereits am Dienstagabend entdeckt worden. Am frühen Mittwochmorgen sei dann ein zweites verdächtiges Paket an Obama in Washington aufgetaucht.

Bombe auf Anwesen von Bill und Hillary Clinton: Zusammenhang mit Briefbombe bei Soros?

Am Dienstag, nur einen Tag zuvor, war beim Philantropen George Soros eine Briefbombe entdeckt worden. Ein Angestellter habe den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt, berichteten die „New York Times“ und BBC am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Soros war nicht zuhause. Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand dann explodieren lassen. Die US-Bundespolizei FBI bestätigte, dass sie rund um ein Wohnhaus in Bedford ermittele, wollte aber keine weiteren Angaben machen. Nach Angaben der Ermittler stehen beide Sprengsatzsendung im Zusammenhang, berichtet der Spiegel.

+ Barack Obama und Hillary Clinton. © dpa / Shawn Thew

Der 88-jährige in Ungarn geborene Holocaust-Überlebende Soros hat sich vor allem unter Rechtspopulisten weltweit viele Feinde gemacht. In Ungarn war er seit längerem Ziel scharfer Angriffe der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Dieser beschuldigt ihn unter anderem, die „Masseneinwanderung“ von Muslimen nach Europa zu organisieren. Soros' Stiftung zog deshalb Anfang Oktober von Ungarn nach Berlin um.

Sprengsätze bei Demokraten Obama und Clinton gefunden - Zufall?

Obama und Clinton sind beide Demokraten. Der Fund kommt wenige Wochen vor den anstehenden Kongresswahlen in den USA Anfang November.

