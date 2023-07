Reservisten verweigern Dienst: Sicherheitskrise in Israel droht

Von: Nadja Zinsmeister

Eine neue Welle des Protests rollt über Israel hinweg, es droht eine Sicherheitskrise im Land. Darauf warten vor allem Feinde im Nahen Osten.

Tel Aviv – Am vergangenen Montag (24. Juli) entschied sich die israelische Regierung für einen Umbau der Justiz – und damit auch für eine innenpolitische Krise. Ein neues Gesetz sieht vor, dass Richter Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister nicht mehr als „unangemessen“ einstufen können. Auf die Demonstrationen gegen die Einschränkung der Demokratie folgen nun auch Drohungen von Reservisten, ihren militärischen Dienst niederzulegen. Eine Entwicklung, die vor allem Gegnern Israels im Nahen Osten zugutekommen würde und daher genauestens beobachtet wird.

Reservisten verweigern Dienst: Hamas und Iran warten auf Sicherheitskrise in Israel

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, erhoffen sich vor allem israelfeindliche Gruppierungen wie die Hisbollah im angrenzenden Libanon, die palästinensische islamistische Gruppe Hamas oder auch der palästinensische „Islamische Dschihad“ Vorteile von der möglichen Schwächung Israels und den Konsequenzen für das Militär. Auch der Iran gilt als finanzieller Unterstützer der Hisbollah, Hamas, und des Dschihads und deshalb als politischer Gegner des Landes.

Nachdem das monatelang umstrittene Gesetz durchgesetzt wurde, das die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs des Landes einschränkt, drohten israelische Reservisten im Protest gegen die eigene Regierung, ihrem Militärdienst nicht weiter nachzugehen. Mit den Drohungen in der eigenen Bevölkerung wird die neue Regierung unter Netanjahu stark unter Druck gesetzt. Laut Informationen des Wall Street Journal hatte ein israelischer Militärbeamter bereits am Montag berichtet, dass eine kleine Anzahl Reservisten nicht mehr zum Militärtraining erschienen sei.

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, steht Israel zukünftig vor schweren außenpolitischen Problemen. Wie die israelische Tageszeitung Haaretz berichtet, sprach sich der israelische Staatspräsident Isaac Herzog am Mittwoch öffentlich „besorgt“ über die Sicherheit Israels aus und appellierte an die Reservisten, an die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu denken. „Dies ist die Zeit der Zurückhaltung, der Verantwortung und des Schutzes des obersten Gebots: einen Bürgerkrieg zu vermeiden“, so Herzog weiter.

Sicherheitskrise in Israel droht: Auch militante Gruppe Hisbollah sieht ihre Chance

Dass Außenstehende auf eine solche Krise gewartet haben, ist längst kein Geheimnis. Hassan Nasrallah, der Führer der libanesischen politischen und militanten Gruppe Hisbollah, sagte laut Wall Street Journal, dass der Montag „der schlimmste Tag in der Geschichte des [zionistischen] Staates“ sei und dass sich das Land auf einem „Weg des Zusammenbruchs und der Zersplitterung“ befinde.

Wie Reuters unter Berufung auf eine anonyme libanesische Quelle berichtet, sei ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht, das Elitekämpfer der Hisbollah bei einer seltenen Patrouille direkt an der umzäunten libanesischen Grenze zu Israel zeigen soll. Die Quelle habe behauptet, dass die Patrouille nichts mit den aktuellen Spannungen zu tun habe. Hisbollah-Vertreter würden die Krise jedoch auf höchster Ebene eingehend besprechen und nach Möglichkeiten suchen, Israels kritische Situation in Zukunft auszunutzen.

Treffen im Iran: Hochrangige Akteure besprechen mögliche Aktionen gegen Israel

Zudem soll auch im Iran ein Treffen zur Besprechung der israelischen Lage einberufen worden sein, berichtet Reuters weiter. Laut Informationen eines iranischen Diplomaten hätten sich bei dem Treffen ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Quds-Truppe, Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde für Auslandseinsätze, zwei iranische Sicherheitsbeamte sowie Beamte der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas zusammengesetzt und mögliche Vorgehensweisen besprochen.

Dabei seien sie zu dem Schluss gekommen, zunächst von einer „direkten Einmischung“ abzusehen, so die Quelle weiter. Der israelische Premierminister Netanjahu könnte eine Einmischung demnach als Möglichkeit sehen, die Schuld an der Krise Israels an seine ausländischen Feinde zu zuschieben. Diesen taktischen Zug der israelischen Regierung wolle man vermeiden.

Eine Hamas-Quelle wollte sich laut Reuters nicht zu dem angeblichen Treffen äußern. Sie habe jedoch erzählt, dass es regelmäßige Absprachen zwischen dem Iran, der Quds-Truppe und der Hamas gebe, bei denen „über die gesamte Situation und darüber, wie man die Arbeit des Widerstands verbessern kann“ gesprochen wird. (nz)