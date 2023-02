FBI-Razzia bei Biden: Skandal um Geheimdokumente weitet sich aus

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Der Skandal um Geheimdokumente im Besitz von Joe Biden weitet sich aus. Das FBI durchsucht nun weitere Immobilien des US-Präsidenten.

Rehoboth – Die Suche nach Geheimdokumenten im Besitz von Joe Biden ist noch immer nicht abgeschlossen. Am Mittwoch (01. Februar) durchkämmten FBI-Beamte ein Strandhaus des US-Präsidenten in Rejoboth, eine kleine Ortschaft im US-Bundesstaat Delaware. Laut Angaben des US-Nachrichtensenders CBS ist die Razzia in Bidens Strandhaus Teil einer umfassenden Untersuchung des Umgangs mit Geheimdokumenten bei dem US-Präsidenten.

Die Razzia in Bidens Strandhaus sei laut den Rechtsanwälten des Präsidenten mit diesem abgesprochen. „Heute führt das Justizministerium mit der vollen Unterstützung und Kooperation des Präsidenten eine geplante Durchsuchung seines Hauses in Rehoboth, Delaware, aus“, erklärte Bidens Privatanwalt Bob Bauer am Mittwoch.

Joe Biden: Immer mehr Geheimdokumente tauchen auf

In den vergangenen Wochen waren mehrere vertrauliche Dokumente im Besitz von Joe Biden gefunden worden. Fundorte waren sowohl eine Wohnung des Präsidenten in Washington DC als auch die Garage seines Privathauses in Wilmington, Delaware. Insgesamt waren zu vier Zeitpunkten Geheimpapiere bei Biden gefunden worden. Über die Affäre war die Öffentlichkeit erst spät informiert worden.

US-Präsident Joe Biden mit der First Lady Jill Biden. © Al Drago / Imago Images

Über 13 Stunden soll die Durchsuchung des Wohnhauses von Joe Biden und seiner Frau Jill Biden in Wilimington gedauert haben. Dabei seien insgesamt sechs weitere Unterlagen gefunden worden, die der Geheimhaltung unterliegen. Die Dokumente sollen nach Angaben des FBI aus Bidens Zeit als Vizepräsident der USA unter Barack Obama stammen. Das wiederum würde bedeuten, dass sich die Dokumente bereits seit mindestens sieben Jahren in Besitz von Biden befinden.

Joe Biden: Leben und Karriere des 46. US-Präsidenten in Bildern Fotostrecke ansehen

Joe Biden kritisiert Donald Trump und hortet selbst Geheimdokumente

Im vergangenen August hatte das FBI Mar-a-Lago durchsucht. Im Anwesen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump waren mehrere Kisten mit Geheimunterlagen gefunden worden. Joe Biden hatte den Umgang seines Vorgängers mit vertraulichen Dokumenten damals schwer kritisiert. (dil/dpa)