Ramstein-Konferenz: Selenskyj verliert Geduld bei Panzer-Lieferungen – CDU-Politiker nennt neue Details

Von: Johannes Skiba

In Ramstein findet am Freitag ein Nato-Treffen statt, bei dem über weitere Waffenlieferungen für Kiew im Ukraine-Krieg gesprochen wird. Der News-Ticker.

Waffenlieferungen : Vor dem Ramstein-Treffen bekräftigt Selenskyj einmal mehr seine Forderungen nach schweren Waffen.

: Vor dem Ramstein-Treffen bekräftigt Selenskyj einmal mehr seine Forderungen nach schweren Waffen. Treffen in Ramstein: Die Nato trifft sich in Ramstein, um über den Krieg in der Ukraine zu beraten.

Die Nato trifft sich in Ramstein, um über den Krieg in der Ukraine zu beraten. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 9.30 Uhr: Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat vor den internationalen Beratungen in Ramstein über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine die Erwartung geäußert, dass die Bundesregierung zumindest Kampfpanzer-Lieferungen anderer Länder ermöglicht. Er erwarte, dass es zumindest grünes Licht für die Lieferung von „Leopard“-Panzern aus Ländern wie Polen oder Finnland an die Ukraine gebe, sagte Kiesewetter am Freitagmorgen im Deutschlandfunk.

Ramstein-Konferenz: Selenskyj verliert die Geduld – „Kannst du Leoparden liefern? Dann gib‘ sie her!“

Erstmeldung vom Freitag, 20. Januar, 7.30 Uhr: Ramstein – Am heutigen Freitag blickt die Welt auf den in Rheinland-Pfalz gelegenen Ort Ramstein. Dort findet ein Treffen der westlichen Alliierten statt. Die Nato-Staaten werden vor allem über weitere Waffenlieferungen für den Ukraine-Krieg sprechen. Unklar ist indes, ob Deutschland einer Kampfpanzer-Lieferung zustimmen wird.

Deutschland zögert, den Kampfpanzer „Leopard“ an die Ukraine zu liefern. © Moritz Frankenberg/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte in einem von der ARD ausgestrahlten Interview das Zögern der Bundesregierung in Bezug auf die Lieferung der Panzer: „Ihr seid doch erwachsene Leute. Sie können gerne noch sechs Monate lang so reden, aber bei uns sterben Menschen - jeden Tag.“ Anschließend ergänzte er: „Im Klartext: Kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib‘ sie her!“

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert vor Ramstein-Konferenz Waffenlieferungen

„Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht“, so Selenskyj weiter. „Diese Leoparden werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen uns.“ Gleichzeitig unterstrich er seine Dankbarkeit für die bisher geleistete militärische Hilfe im Ukraine-Krieg: „Wir sind dankbar. Ich will, dass alle das hören: Wir sind Deutschland dankbar.“

Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ebenfalls am Treffen in Ramstein teilnehmen wird, zeigte sich in Bezug auf die viel diskutierten Kampfpanzer-Lieferungen zurückhaltend. Deutschland werden eine „souveräne Entscheidung“ treffen und verwies gleichzeitig auf Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden, die diese Frage laut Pistorius letztendlich klären müssen. Dennoch sei er sich sicher, „dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung dazu bekommen werden. Wie die aussehen wird, kann ich Ihnen aber heute noch nicht sagen“, wie er im ARD-Brennpunkt äußerte.

Ramstein-Konferenz: Weitere offene Fragen zu deutschen Waffenlieferungen für den Ukraine-Krieg

Während Deutschland also nach wie vor unentschlossen ist, gaben sowohl die USA als auch Großbritannien weitere Militärhilfen für den Ukraine-Krieg bekannt. Ob die Bundesregierung im Rahmen der Ramstein-Konferenz auch anderen Länder die Lieferung von in Deutschland hergestellten „Leopard“-Panzern freigibt, ließ der neue Außenminister ebenfalls offen: „Das wird sich in den nächsten Stunden oder morgen früh herausstellen.“ Nicht zwangsläufig würde bei einer Lieferung Kampfpanzer vom Typ „Leopard“ versendet werden. Auch der Panzer-Typ „Bradley“ scheint eine Option zu sein. Somit ergeben es vor dem Nato-Treffen einige Fragen, die sich vor allem um die deutsche Haltung zu Waffenlieferung drehen. (red mit dpa/AFP)