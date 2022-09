Putin: Westliche Sanktionen „Bedrohung für die ganze Welt“

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. © Sergei Bobylev/Pool TASS Host Photo Agency/AP/dpa

Wladimir Putin besucht das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Dort kritisiert der Kremlchef das „Sanktionsfieber des Westens“. Den Krieg gegen die Ukraine rechtertigt er erneut.

Wladiwostok - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land als „Bedrohung für die ganze Welt“ kritisiert. Im vergangenen Jahr sei die Corona-Pandemie noch die drängende Herausforderung gewesen, sagte Putin beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik.

Nun seien neue Schwierigkeiten aufgekommen: „Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen.“

Putin: Krieg stärkt Russlands Souveränität

Den vor mehr als sechs Monaten angeordneten Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine verteidigt Putin erneut als angeblich notwendig zum Schutz Russlands. „Ich kann sagen, dass der hauptsächliche Zugewinn die Stärkung unserer Souveränität ist - und das ist ein unweigerliches Ergebnis dessen, was gerade passiert“, sagte der Krenlchef weiter. Mit Blick auf den Krieg fügte er an: „Wir haben (dadurch) nichts verloren und werden nichts verlieren.“

Zu der Veranstaltung in Wladiwostok sind zahlreiche Staatsgäste angereist, darunter Myanmars Militärchef Min Aung Hlaing und der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan.

Russlands Truppen waren Ende Februar in die Ukraine einmarschiert. Putin begründete den Krieg, der in Russland lediglich als „militärische Spezial-Operation“ bezeichnet wird, damals unter anderem mit der angeblichen „Befreiung“ der Ukraine von Nationalisten. Zudem behauptet Moskau immer wieder, die Ukraine hätte andernfalls Russland angegriffen. In diese Richtung äußerte sich Putin auch jetzt wieder und sagte: „Nach vielen Versuchen, dieses Problem auf friedlichem Weg zu lösen, hat Russland entschieden, spiegelbildlich auf Handlungen unseres potenziellen Feinds zu antworten: auf bewaffnetem Weg. Wir haben das bewusst getan.“

Viele internationale Experten werten das als reinen Vorwand für den brutalen russischen Angriffskrieg, infolge dessen bereits Tausende Zivilisten starben. dpa