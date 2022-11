Putin amüsiert sich über Scholz-Fake: „Er sagt richtige Dinge“

Von: Patrick Mayer, Stephanie Munk

Mit Blick auf Wladimir Putin: Ex-Kanzlerin Angela Merkel verteidigt ihre Russland-Politik. Wolodymyr Selenskyj bekräftigt das Ziel der Ukraine. Der News-Ticker zu den Verhandlungen.

Update vom 25. November, 10.14 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin amüsiert sich über eine gefälschte Scholz-Rede. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria veröffentlichte am Donnerstag ein kurzes Video, wie der Kremlchef sich in Moskau einen angeblichen Auftritt des SPD-Politikers anschaut. In Wahrheit handelte es sich um künstliche Intelligenz.

Bei diesem sogenannten Deepfake legten die russischen Programmierer Scholz erst amerikakritische Worte aus dem beliebten russischen Actionfilm „Bruder 2“ in den Mund. Dann lassen sie ihn sagen: „Wir wollten das russische Gas aufgeben. Aber um es mit den Worten eines russischen Klassikers zu sagen: Wir wollten das Beste, aber es kam wie immer.“ Dieses geflügelte Wort stammt von dem früheren russischen Ministerpräsidenten Viktor Tschernomyrdin (1938-2010).

„Er sagt die richtigen Dinge“, kommentierte Putin das gefälschte Scholz-Video. Die Rede sei inhaltsreich und tiefsinnig gewesen.

Update vom 25. November, 6.25 Uhr: Angesichts von Kälte und Dunkelheit in ukrainischen Städten infolge der massiven Blackouts hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandsgeist seines Volkes gegen die russische Invasion beschworen. „Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden“, sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. „Wir müssen so weitermachen wie jetzt gerade, in Einigkeit und gegenseitiger Hilfe.“ Russland war am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert.

Die Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung nach dem schweren Raketenangriff vom Mittwoch dauerte den ganzen Donnerstag und in die Nacht zum Freitag an. „Russland will nicht nur, dass die Ukrainer ohne Strom und Wärme sind“, sagte Selenskyj in Kiew. „Die Terroristen wollen uns voneinander isolieren und dafür sorgen, dass wir einander nicht spüren.“

Die Angriffe auf zivile Ziele seien „die Rache derjenigen, die verloren haben“, sagte er. „Sie wissen nicht, wie man kämpft. Das Einzige, was sie tun können, ist zu terrorisieren. Ob Energieterror, Artillerieterror oder Raketenterror – dazu ist Russland unter seiner derzeitigen Führung heruntergekommen.“ Nur die Befreiung des gesamten Landes und Sicherheitsgarantien könnten die Ukrainer dauerhaft vor durch Russland schützen.

Ukraine-News: Selenskyj hält am Ende von Russlands Besatzung der Krim fest

Update vom 24. November, 20.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält trotz westlicher Skepsis an einer Befreiung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim als Kriegsziel fest. Das sagte er der britischen Zeitung Financial Times. „Ich kann verstehen, dass jeder verwirrt ist in dieser Lage und was aus der Krim wird“, wurde er zitiert.

„Wenn uns jemand einen Weg aufzeigt, wie die Besetzung der Krim mit nicht-militärischen Mitteln beendet werden kann, dann werde ich sehr dafür sein“, sagte Selenskyj der Zeitung. Wenn ein Vorschlag aber bedeute, dass die Krim besetzt und Teil Russlands bleibe, „sollte niemand darauf seine Zeit verschwenden. Das ist Zeitverschwendung.“

Westliche Unterstützer der Ukraine gehen davon aus, dass diese irgendwann die von Russland seit dem 24. Februar besetzten Gebiete sowie den Donbass zurückerobern kann. Sie sind aber vorsichtiger bei der Krim: Die Halbinsel sei für Moskau strategisch und symbolisch so wichtig, dass eine Eskalation des Krieges zu befürchten sei.

Bei Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew im Frühjahr zu Beginn des Krieges stand im Raum, die Frage der Zugehörigkeit der Krim auf einige Jahre zu vertagen. Bestärkt durch ihre militärischen Erfolge verfolgt die Kiewer Führung nun aber das Ziel, alle abgetrennten Gebiete der Ukraine zurückzuerobern. Aus der Nato und aus westlichen Staaten war in den vergangenen Monaten immer wieder Skepsis zu vernehmen, ob eine Rückeroberung der Krim wirklich im Bereich des Möglichen sei.

Präsident der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj (Mi.), hier nach der Befreiung von Cherson. © IMAGO/Ukraine Presidency

Luftabwehrsystem Patriot für die Ukraine? Lambrecht will nach Polen-Vorschlag mit Nato sprechen

Update vom 24. November, 18.10 Uhr: Der Vorschlag des polnischen Verteidigungsministers, das seinem Land von Deutschland angebotene Luftabwehrsystem Patriot lieber an die Ukraine zu liefern, muss laut Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) „mit der Nato diskutiert werden“.

„Uns war es als Nato-Partner aufgrund der exponierten Lage von Polen (...) wichtig, Polen Unterstützung anzubieten in dieser besonderen Situation - mit Air Policing, aber auch mit Patriots“, sagte Lambrecht an diesem Donnerstag in Berlin mit Blick auf den Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine Mitte November.

Es handele sich dabei um Patriot-Systeme, die in die integrierte Luftverteidigung der Nato eingeplant sind, deshalb sei es möglich gewesen, diesen Vorschlag gegenüber Polen zu machen, sagte Lambrecht. „Davon abweichende Vorschläge die müssen jetzt mit der Nato, mit unseren Alliierten, diskutiert werden,“ ergänzte die Ministerin. Nach dem Raketeneinschlag hatte die Bundesregierung Anfang der Woche angeboten, den Nato-Partner Polen mit dem Raketenabwehrsystem des Typs Patriot zu unterstützen. Der Einschlag wurde nach Auffassung der Nato und Polens wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht.

Ein gefechtsbereites Flugabwehrraketensystem vom Typ „Patriot“ des Flugabwehrraketengeschwaders 1 der Bundeswehr. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

In einer ersten Reaktion hatte sich der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak erfreut über das Angebot gezeigt und vorgeschlagen, das Abwehrsystem an der Grenze zur Ukraine zu stationieren. Am Mittwochabend erklärte er auf Twitter, er habe „die deutsche Seite gebeten, die Polen angebotene Patriot-Batterie der Ukraine zu übermitteln und sie an der Westgrenze aufzustellen“.

Das Patriot-System dient der Abwehr von Flugzeugen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Es basiert auf einem Zusammenspiel mehrerer Radargeräte, die Informationen über herannahende Flugkörper an Lenkflugkörper weitergeben; diese sollen das Geschoss dann in der Luft zerstören.

Das Gefühl war ganz klar: ‚Machtpolitisch bist du durch.‘ Für Putin zählt nur Power.

Merkel verteidigt Russland-Politik: Ex-Kanzlerin spricht von letzter Bemühung bei Putin

Update vom 24. November, 15.25 Uhr: Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Politik gegenüber Russland und der Ukraine verteidigt. Der russische Angriff sei für sie nicht überraschend erfolgt, sagte Merkel nun dem Spiegel: „Das Abkommen von Minsk war ausgehöhlt.“

Sie habe im Sommer 2021 mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nochmals „ein eigenständiges europäisches Gesprächsformat“ mit Kremlchef Wladimir Putin schaffen wollen. „Aber ich hatte nicht mehr die Kraft, mich durchzusetzen, weil ja alle wussten: Die ist im Herbst weg.“

Merkel war im Dezember 2021 offiziell aus ihrem Amt geschieden. Im August davor war sie zu Putin zu einem Abschiedsbesuch nach Moskau gereist. „Das Gefühl war ganz klar: ‚Machtpolitisch bist du durch.‘“, sagte Merkel dem Spiegel. „Für Putin zählt nur Power.“

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (Archivbild) © Markus Schreiber/AFP

Russland verteilt Pässe in der Ukraine - mehr als 80.000

Update vom 24. November, 14.24 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben mehr als 80.000 russische Pässe an Bewohner der für annektiert erklärten ukrainischen Regionen ausgegeben. „Seit die vier Regionen der Russischen Föderation hinzugefügt wurden, und in Übereinstimmung mit dem Gesetz, erhielten mehr als 80.000 Menschen als Bürger der Russischen Föderation Reisepässe“, zitierten russische Nachrichtenagenturen nun eine Beamtin des Innenministeriums.

Die UNO verurteilte im September die „versuchte illegale Annektierung“ von ukrainischem Land und rief die internationale Gemeinschaft auf, „keine von Russland verkündeten Änderungen von Grenzen anzuerkennen“. Schon vor seinem Angriffskrieg hatte Moskau hunderttausende russische Pässe in den Separatistengebieten im Osten der Ukraine verteilt.

Update vom 24. November, 12.42 Uhr: Homosexuelle und Transgender-Menschen werden in Russland seit Jahren unterdrückt. Jetzt hat sich das russische Unterhaus noch für eine Verschärfung des Gesetzes gegen „LGBTQ-Propaganda“ ausgesprochen. „Jedes Werben für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen wird Konsequenzen haben“, erklärte Wjatscheslaw Wolodin, der Vorsitzende des Unterhauses, im Onlinedienst Telegram. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.

Die Gesetzgebung „wird unsere Kinder und die Zukunft dieses Landes vor der Dunkelheit schützen, die die USA und die europäischen Staaten verbreiten“. Wer gegen das Gesetz verstößt, soll bis zu zehn Millionen Rubel (etwa 160.000 Euro) Strafe zahlen müssen. Es muss noch vom Oberhaus und Putin gebilligt werden, doch dies gilt als Formalie.

Das Gesetz soll für Medien, Literatur, Kino und Werbung gelten. Nach Angaben der Duma werden Webseiten mit verbotenen Informationen gesperrt. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wird es auch als Mittel zur Verteidigung russischer Werte gegen die westlichen Länder dargestellt. LGBTQ-Aktivisten haben Russland indes aufgerufen, das Gesetz nicht zu verabschieden: Es verböte jede öffentliche Erwähnung von sexuellen Minderheiten. Auch Unternehmen der russischen Filmproduktion und Buchverlage zeigten sich wegen des Gesetzes besorgt. Sie geben an, es könne zum Verbot von russischen Klassikern wie etwa Vladimir Nabokovs Roman „Lolita“ führen.

Ukraine-News: Putin verschleiert seine Absichten in der Ukraine

Moskau - Russland will keine gewaltsame Beseitigung der ukrainischen Regierung mehr in der Ukraine - dies hatte am Mittwoch, 23. November, Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärt und behauptet, er habe mit Putin „darüber gesprochen“. Kurz davor hatte der Vize-Sprecher des Rats der Russischen Föderation, Konstantin Kosachew, das genaue Gegenteil behauptet: Er forderte die vollständige Kapitulation der Selenskyji-Regierung.

Der US-amerikanische Thinktank „Institute for the Study of War“ glaubt, der russische Präsident Wladimir Putin treibe dieses Verwirrspiel im Ukraine-Krieg aus Kalkül - er wolle die Welt absichtlich im Unklaren lassen. Dies solle den Westen in seiner Unterstützung für die Ukraine verunsichern. „Der Kreml will die westlichen Länder dazu verleiten, die Ukraine unter Druck zu setzen, Friedensverhandlungen einzugehen“, heißt es in einer Analyse des Instituts vom Mittwoch (23. November).

Was plant Putin? Vom Kreml gibt es unterschiedliche Aussagen zum Ukraine-Krieg. © Imago/Russian Foreign Ministry

Pro-Kriegs-Community reagiert verunsichert - „Krieg ohne klares Ziel“

Dass Putin derzeit nicht Klartext spricht, schaffe in Russland aber große Verunsicherung, so die Experten. „Die gegensätzlichen Aussagen verwirrten die Pro-Kriegs-Community.“ Beispiel: Ein bekannter russischer Militärblogger habe nach Peskows Aussage, man wolle keinen Regimewechsel mehr, sarkastisch bemerkt, „dass Russland ziellos einen Krieg ohne klares Ziel führe.“

Auch Putins Propaganda-Stab im russischen Staats-TV sei von den mehrdeutigen Aussagen des Kreml verunsichert, heißt es. Kürzlich habe es einen bemerkenswerten Vorfall in einem russischen Polittalk gegeben: Moderator und Hardliner Wladimir Solowjow hatte in der Sendung einen Atomwaffeneinsatz in Cherson gefordert, doch mehrere geladene Experten hätten ihm vehement widersprochen.

Ein nuklearer Einsatz zur Verteidigung nicht vollständig besetzter Gebiete sei irrational, betonten die politischen und militärischen Experten - und brachten sogar vor, dass die Nato keine Bedrohung für Russland darstelle. „Eine solche Ablehnung gemeinsamer Kreml-Punkte in einem solchen Forum ist beispiellos“, schreiben die ISW-Analysten.

Ukraine-News: Putin plant wohl weiterhin den Systemsturz in der Ukraine

Putin wolle mit seinem Katz-und-Maus-Spiel mehrere Gruppen bei der Stange halten: Die extremen Kriegsbefürworter, die gemäßigteren Kräfte, und auch sein Volk. Diesem werde durch den Ukraine-Krieg immer mehr abverlangt - ob es der Verlust von Männern, Söhnen und Brüdern an der Front ist, oder der drohende wirtschaftliche Kollaps des Landes durch westliche Sanktionen.

Die Experten glauben, dass Putin in Wahrheit von seinen ursprünglichen Absichten, die Ukraine komplett zu unterwerfen, nicht abgerückt sei: Dies habe eine Rede vor russischen Akademikern Ende Oktober gezeigt: Darin sprach der russische Präsident der Ukraine weiterhin jegliche Souveränität ab und verlangte die vollständige „Denazifizierung“ des Landes. „Putins Forderungen laufen auf einen Regimewechsel in Kiew hinaus, auch wenn er dies in seinen jüngsten Erklärungen nicht ausdrücklich fordert“, folgern die ISW-Experten. (smu)