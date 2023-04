Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Experten äußern sich zu Chancen für ukrainisches Militär

Von: Bettina Menzel, Franziska Schwarz

Russland erleidet herbe Verluste. Die EU-Kommission verkündet eine Einigung im Streit um den Transport von ukrainischem Getreide. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 28. April, 22.17 Uhr: Der ukrainische Militärexperte Oleg Zhdanov glaubt, dass die Ukraine die Grenzen von 1991 noch bis Ende dieses Jahres zurückerobern kann. Das berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Unian. Die Grenzen der Ukraine von 1991 sind völkerrechtlich anerkannt und schließen die Halbinsel Krim mit ein.

Der Militär Zhdanov schränkte allerdings ein, dass man noch nicht wisse, wie die Gegenoffensive der Ukraine verlaufen werde. „Wir alle hoffen, und es gibt große Chancen, dass sie erfolgreich sein wird und dass wir bis Ende des Jahres 2023 die Grenzen von 1991 erreichen können. Das ist ziemlich real“, erklärte der Militärblogger sein ideales Szenario. Dies sei aber nur eine von insgesamt drei Möglichkeiten. Der Krieg könne auch bis 2024 fortdauern, so Zhadnov, dann würde die Ukraine eine weitere Gegenoffensive vorbereiten.

Ein ukrainisches Artilleriefahrzeug an der Frontlinie in der Region Donezk. © Iryna Rybakova/AP

News zum Ukraine-Krieg: Wie hoch stehen die Chancen der ukrainischen Armee – Experten äußern sich

Als dritte Möglichkeit sieht er eine Intervention Chinas in der Vermittlerrolle. Peking könnte in diesem Fall versuchen, Kiew an den Verhandlungstisch zu zwingen, um im Austausch für Gebiete Frieden zu erhalten. Eine Friedensinitiative Chinas sei die schlechteste der drei Optionen, denn sie würde einen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende der Gegenoffensive bedeuten, was nur Vorteile für Russland hätte. Dann befände man sich am Rande eines weiteren Krieges, bis zu dessen Beginn Russland Zeit hätte, sich neu zu formieren und seine Kampffähigkeit wiederherzustellen.

Auch der Chef von Kiews Militärgeheimdienst, Kyrylo Budanow, hält eine Rückeroberung des gesamten von Russland besetzten Staatsgebiets in diesem Jahr „durchaus“ für möglich, wie er am Montag (24. April) im Interview mit der Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina sagte.

Ukraine-Krieg: EU-Kommission verkündet Einigung im Streit um Transport von ukrainischem Getreide

Update vom 28. April, 21.45 Uhr: Die EU-Kommission verkündet eine grundsätzliche Einigung im Streit über den Transport von ukrainischem Getreide durch fünf Mitgliedsländer. Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis schreibt auf Twitter, die Vereinbarung berücksichtige die Sorgen der Bauern in der Ukraine wie auch in den benachbarten EU-Staaten. Erfasst worden seien Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne.

Zu dem Abkommen gehöre ein Hilfspaket im Wert von 100 Millionen Euro für Landwirte. Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei hatten Beschränkungen für die ukrainischen Transporte verhängt aus Sorge, die Lieferungen aus der Ukraine könnten auf ihren Märkten landen und ihren Bauern die Preise verderben.

Ukraine-Krieg: Russland will Getreideabkommen womöglich nicht verlängern

Über das am 18. Mai auslaufenden Getreideabkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarzmeer sagte Moskau am Freitag, dass es wohl nicht verlängert werde. Die Aussichten einer Fortsetzung des Abkommens seien nicht gut, hieß es vonseiten des Kreml. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs hatte Russland das Schwarzmeer blockiert und Ausfuhren gestoppt. Die Ukraine zählt zu den wichtigsten Getreideexporteure der Welt, weshalb ein Exportstopp laut Experten eine globale Hungerkrise zur Folge haben könnte.

Ukrainischer Präsident Selenskyj bittet Chinas Staatschef bei Rückführung verschleppter Kinder um Hilfe

Update vom 28. April, 19.35 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping gebeten, bei der Rückführung verschleppter ukrainischer Kinder aus Russland zu helfen. „Wir müssen alle einbeziehen, um Druck auf den russischen Aggressor und die Terroristen auszuüben, die so viele unserer Kinder entführt haben“, sagte Selenskyj am Freitag vor Journalisten in Kiew. Die Bemühungen der UNO und anderer Akteure hätten bislang nur „dürftige Ergebnisse“ erzielt.

Laut Kiew hat Russland seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 mindestens 20.000 Kinder aus der Ukraine verschleppt. Nur rund 360 von ihnen konnten demnach in ihre Heimat zurückgeholt werden. Mitte März hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) wegen der Verschleppungen Haftbefehl gegen Kreml-Chef Wladimir Putin und die „Kinderrechtsbeauftragte“ des russischen Präsidenten, Maria Alexejewna Lwowa-Belowa, erlassen.

Ukraine-Krieg: Reaktion auf Atomdrohungen: USA wollen Strahlungssensoren in Ukraine verlegen

Update vom 28. April, 18.59 Uhr: Die Vereinigten Staaten wollen in der Ukraine offenbar Sensoren verlegen, die Strahlungsausbrüche einer Atomwaffe oder einer schmutzigen Bombe erkennen und die Identität des Angreifers bestätigen können. Das geht aus einem Bericht der US-Zeitung New York Times vom Freitag hervor. Mithilfe der sogenannten atomaren Signatur einer Bombe solle die Urheberschaft eindeutig verifiziert werden können, hieß es. Das sogenannte Nuclear Emergency Support Team, die dem US-Energieministerium unterstellt ist, arbeitet hierfür eng mit der Ukraine zusammen.

Russland hatte im Laufe des Ukraine-Kriegs immer wieder Atomdrohungen ausgesprochen, zuletzt hatte der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew am Dienstag den Westen davor gewarnt, Russlands Bereitschaft zu einem Einsatz seiner Atomwaffen im Ernstfall zu unterschätzen. Wenn die Existenz Russlands durch einen Angriff in Gefahr sei, könne „die Antwort auf solche Handlungen“ die „Anwendung von Atomwaffen“ sein, so der Putin-Vertraute.

Ukraine-Krieg: Tschechien und Slowakei wollen ukrainische Beitrittsambitionen zur EU und Nato unterstützen

Update vom 28. April, 18.16 Uhr: Die Staatsoberhäupter von Tschechien und der Slowakei haben bei einem gemeinsamen Kiew-Besuch die Beitrittsambitionen der Ukraine sowohl zur EU als auch zur Nato unterstützt. „Die Mitgliedschaft der Ukraine in EU und Nato ist für uns keine Frage, ob, sondern wann“, schrieb der neue tschechische Präsident Petr Pavel am Freitag auf Facebook nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová versicherte: „Es ist mir eine Ehre, Ihnen unsere Unterstützung auszudrücken, Präsident Selenskyj.“ Mit der Ukraine verbinde man eine gemeinsame Zukunft, schrieb sie ebenfalls auf Facebook. Pavel und auch Čaputová veröffentlichten dazu Fotos ihrer Begegnung mit dem ukrainischen Amtskollegen.

Ukraine-Krieg: Vorbereitungen der Frühjahrsoffensive „zu einem hohen Prozentsatz bereits fertig“

Update vom 28. April, 17.17 Uhr: Der Beginn der lange angekündigten Frühjahrsoffensive der Ukraine scheint näher zu rücken. Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers, Olexij Resnikow, zufolge seien die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen. „Global gesehen, sind wir zu einem hohen Prozentsatz bereits fertig“, sagte der 56-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kiew.

Laut Resnikow fehlen nur noch einige Elemente zum Start der Offensive. „Die Technik selbst wurde angekündigt, vorbereitet und zum Teil geliefert“, sagte der Minister. Bei einem Teil der Waffensysteme sei die Ausbildung ukrainischer Soldaten jedoch noch nicht abgeschlossen. Danach würden die Soldaten samt Militärtechnik zum Einsatzort gebracht. „So Gott es will, das Wetter mitspielt und es den Entschluss der Kommandeure gibt, werden wir es tun“, versicherte Resnikow.

Raketenangriffe auf Wohnhäuser in Uman: Anzahl der Todesopfer steigt auf mindestens 20

Im zentralukrainischen Uman ist die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff auf Wohnhäuser weiter gestiegen. Das Innenministerium meldete am späten Freitagnachmittag die Zahl von 20 Toten, zuvor war von 17 getöteten Bewohnern die Rede gewesen. Demnach waren weitere Leichen aus den Trümmern des teils zerstörten Hauses gezogen worden. Es gab 18 Verletzte, von denen 9 im Krankenhaus behandelt wurden.

Russische Raketenangriffe am frühen Freitagmorgen töten mindestens 17 Menschen

Update vom 28. April, 15.52 Uhr: Russland griff am Freitagmorgen unter anderem ein Wohnhaus im zentralukrainischen Uman mit einer Rakete an. Nach Angaben des Innenministeriums in Kiew kamen dabei 15 Menschen ums Leben, der Gouverneur der Region, Ihor Taburets, berichtete am Nachmittag, dass weitere zwei Leichen in den Trümmern gefunden wurden. Die Gesamtzahl der Toten läge damit bei 17 Menschen, drei davon Kinder.

Die Europäische Union verurteilte diese Raketenangriffe auf zivile Infrastruktur nun scharf. Wieder einmal habe Russland „feige Zivilisten angegriffen, während sie schliefen, schwere Schäden verursacht und eine Reihe unschuldiger Zivilisten getötet“, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Freitag in Brüssel.

Verlängerung des Getreideabkommens im Ukraine-Krieg: Kreml bewertet Aussichten als „nicht gut“

Aus dem Kreml kam indes am Freitag eine weitere Äußerung zum Getreide-Abkommen. Dieses läuft am 18. Mai aus und müsste dann verlängert werden. Die Aussichten dafür seien nicht gut, hieß es. Präsident Wladimir Putin habe einen Brief von UN-Generalsekretär António Guterres mit Argumenten für die Verlängerung erhalten, allerdings gebe es für Russland keine Fortschritte, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. Russische Hersteller von Düngemitteln hätten aufgrund der Sanktionen weiterhin Probleme, ihre Waffen auszuliefern. Sollte das Getreide-Abkommen nicht verlängert werden, befürchten Experten eine globale Hungersnot, da die Ukraine als „Kornkammer der Welt“ gilt.

Verteidigungsminister über Gegenoffensive der Ukraine: „Im weitesten Sinne sind wir bereit!“

Update vom 28. April, 14.45 Uhr: Immer mehr Beobachter erwarten schon bald eine Gegenoffensive der Ukraine. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow bekräftigte die Spekulationen auf einer Pressekonferenz in Kiew mit einer markigen Ansage: „Im weitesten Sinne sind wir bereit.“

Die Nato-Länder und ihre Partner haben der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine bereits 230 Panzer geliefert. Dies bringe die Ukraine „in eine starke Position“, um von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern, hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag (27. April) gesagt.

Ukraine-News: Der Fall Cafferkey sorgt für Aufsehen in sozialen Medien

Update vom 28. April, 12.53 Uhr: Ein Ire ist bei den Gefechten in der Ukraine getötet worden: Finbar Cafferkey starb laut seiner Familie im Kampf gegen russische Streitkräfte, berichtete unter anderem die britische BBC.

Cafferkey kämpfte laut dem Bericht als Freiwilliger. Er soll nahe der umkämpften Stadt Bachmut gefallen sein. Ein Sprecher des irischen Außenministeriums sagte demnach, man sei sich des Vorgangs bewusst und leiste konsularische Unterstützung. In sozialen Netzwerken macht sein Fall aktuell die Runde.

Ukraine-News: Russisches Schiff war wohl kurz vor Nord-Stream-Explosion nahe Tatort

Update vom 28. April, 11.56 Uhr: Im Fall der Nord-Stream-Explosionen in der Ostsee gibt es laut der dänischen Zeitung Information eine neue Spur. Nach Angaben des dänischen Militärs befand sich wenige Tage zuvor ein russisches Spezialschiff nahe dem Tatort. Als Drahtzieher der mutmaßlichen Sabotage wurde unter anderem Russland verdächtigt. Moskau wies die Anschuldigungen zurück und lenkte seinerseits den Verdacht auf Washington. Laut Medienberichten führten bei den Ermittlungen zu den Explosionen jedoch auch Spuren in die Ukraine.

Erstmeldung vom 28. April: Kiew – Im Winter hatten die russischen Streitkräfte regelmäßig die Infrastruktur der Ukraine bombardiert. Zuletzt wurde das etwas seltener. Die Hauptstadt Kiew war seit Anfang März nicht mehr mit Raketen beschossen worden – doch nun nehmen die Attacken mit russischen Drohnen offenbar wieder zu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte sie als „perverse Angriffe“.

Ukraine-News: Kiew meldet aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten

Erneut hat Russland binnen 24 Stunden mehr als 500 Soldaten verloren, entweder, weil sie in den Gefechten getötet oder verwundet wurden. Das geht aus den jüngsten Zahlen des ukrainischen Generalstabs hervor, die sich allerdings nicht unabhängig prüfen lassen. Eine Auswahl der Angaben:

Soldaten: bislang insgesamt etwa 189.460 (+540)

bislang insgesamt etwa 189.460 (+540) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7181 (+3)

7181 (+3) Artilleriesysteme: 2905 (+18)

2905 (+18) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2467 (+6)

2467 (+6) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5819 (+14)

5819 (+14) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 28. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Bomben in der Nacht auf Kiew – Luftalarm

Unterdessen haben russische Truppen erstmals seit mehr als 50 Tagen Kiew wieder mit Raketen angegriffen. Zudem seien in der Nacht zum Freitag (28. April) weitere ukrainische Städte des Landes beschossen, meldeten die Behörden. Zwölf Menschen wurden dabei ums Leben gekommen. Die ukrainische Armee vermeldete ihrerseits, sie habe bei den erneuten Angriffen 21 russische Marschflugkörper und zwei Drohnen abgeschossen.

Auch die Stadt Uman – südlich von Kiew – sei Ziel gewesen. Dabei seien zehn Menschen getötet worden. Mindestens eine russische Rakete traf ein Wohnhaus. Ein AFP-Fotograf sah ein zerstörtes und ausgebranntes Wohnhaus, in dem Rettungskräfte nach Überlebenden suchten.

In der weiter östlich gelegenen Stadt Dnipro wurden durch die Angriffe mindestens zwei Menschen getötet: eine junge Frau und ein drei Jahre altes Kind, teilte Bürgermeister Borys Filatow auf Telegram mit.

Hauptschauplatz der Kämpfe ist derzeit aber immer noch der Donbass mit seinen Industrieregionen und vor allem die Stadt Bachmut, die inzwischen fast vollständig zerstört ist. Selenskyj kommentierte auf Telegram die neue Serie nächtlicher russischer Luftangriffe so: „Jeder Angriff, jeder perverse Akt gegen unser Land und (unser) Volk bringt den Terrorstaat näher an das Scheitern und die Bestrafung heran.“ (frs)