Putins Strongman-Image gerät für die Russen plötzlich ins Wanken

Von: Foreign Policy

Teilen

Nach dem Wagner-Aufstand scheint die Position des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland geschwächt. © SERGEI GUNEYEV/afp

Sein Fehlverhalten bei der Revolte von Wagner-Chef Prigoschin rückt den russischen Präsidenten ins Rampenlicht - und den Russen gefällt nicht, was sie sehen.

Das Image von Wladimir Putin als Strongman ist nach der Wagner-Meuterei zusammengebrochen

Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat die rechtsextreme Opposition gegen Putin gestärkt

Keine prominenten Oligarchen haben sich während des Aufstands in Russland für Putin ausgesprochen

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 27. Juni 2023 das Magazin Foreign Policy.

Am Samstagmorgen verfolgten die Russen, wie ein verunsicherter und wütender Präsident Wladimir Putin eine Notansprache an die Nation hielt. Die meuternden Söldner der Wagner-Gruppe hatten soeben die Kontrolle über Rostow am Don, eine der größten Städte Russlands, übernommen, ohne auf Widerstand seitens der russischen Bodentruppen, der Sicherheitsdienste, der Polizei oder einer anderen staatlichen Behörde zu stoßen. Ohne Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin namentlich zu erwähnen, versprach Putin rasche und entschiedene Vergeltung für das „Messer im Rücken“. Prigoschin hatte den Fehdehandschuh hingeworfen, und Putin hob ihn auf, so dass ihn jeder Russe sehen konnte.

Putins Entschlossenheit währte weniger als einen Tag. Als sich die kampferprobten Aufständischen Moskau näherten und auf minimalen Widerstand stießen, während Putins dezimierte Streitkräfte die Verteidigung der Hauptstadt vorbereiteten, verkündete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow eine völlige Kehrtwende. Gegen Prigoschin, den nach Belarus verbannten Wagner-Führer, werde keine Anklage wegen Hochverrats erhoben, und die Aufständischen dürften sich ohne Vergeltungsmaßnahmen zurückziehen. Die Staatspropaganda versuchte, dies als einen großzügigen Akt darzustellen, um Blutvergießen zu vermeiden, aber zu diesem Zeitpunkt begannen selbst einige von Putins treuesten Gefolgsleuten seine plötzliche Kehrtwende infrage zu stellen.

Wagner-Gruppe marschiert in Richtung Moskau: Bilder zum Putschversuch in Russland Fotostrecke ansehen

Putins Image ist nach Wagners Meuterei zusammengebrochen

Bis zu diesem Wochenende bestand Putins Modus Operandi für den Machterhalt darin, sich von schlechten Nachrichten zu distanzieren, indem er es seinen Untergebenen überließ, den Zorn der Öffentlichkeit aufzusaugen und ihn unter sich auszutragen. Das war zum Beispiel seine Strategie während der Pandemie, als er sich in die Isolation begab und die Verantwortung für die Bewältigung der Krise größtenteils den lokalen Behörden übertrug. Während des gesamten russischen Krieges gegen die Ukraine hat Putin in ähnlicher Weise gehandelt, indem er seine Top-Generäle zwang, unpopuläre Entscheidungen zu verkünden, wie z. B. die demütigenden Rückzüge in den ukrainischen Oblasten Charkiw und Cherson im letzten Jahr - als ob es ihr Krieg wäre und nicht seiner. Auf diese Weise wurde der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu schnell zu einer der meistgehassten Figuren in kriegsbefürwortenden und nationalistischen Kreisen, die ihm vorwerfen, den Krieg nicht brutal genug geführt zu haben. Prigoschin nutzte dies aus und griff die Militärführung in Brandreden immer wieder an, während Putin selbst sich weitgehend aus der Debatte heraushielt. Es gab einige Kommentare zu Putins Führung und sogar gelegentliche Rücktrittsforderungen in den kriegsbefürwortenden Telegramm-Kanälen, aber die überwiegende Mehrheit der Kritik richtete sich gegen die Untergebenen.

Bis zu Wagners Meuterei genoss Putin noch weitgehend das Image eines cleveren, manipulierenden Machthabers, der sich geschickt absichert und einer Überprüfung entzieht. Dieses Image brach an diesem Wochenende zusammen, als Prigoschin Putin in die Enge trieb. Auch wenn Prigoschin darauf bestand, dass er nicht versuchte, die Regierung zu stürzen, sondern nur das russische Verteidigungssystem ins Visier nahm, war es nicht mehr vertretbar, dass der Präsident sich in einen Bunker zurückzog und seine Untergebenen kämpfen ließ, wenn einer dieser Untergebenen eine Söldnerarmee nach Moskau führte und unterwegs Flugzeuge der russischen Luftwaffe abschießt.

Doch als Putin schließlich öffentlich damit drohte, den Aufstand niederzuschlagen, erwies sich diese Drohung fast sofort als leer. Weder das russische Militär, noch die Geheimdienste, noch irgendeine andere Behörde nahmen es auf sich, Putins Befehl auszuführen. Für viele Russen sah es so aus, als würde Putin imaginäre Armeen befehligen. Ebenso schlimm war, dass kaum ein nennenswerter Russe seinen Staatschef öffentlich unterstützte - in den Stunden zwischen Putins Drohung und deren Rücknahme war es, als warteten sie ab, wie sich die Dinge entwickeln würden.

Wagner-Aufstand hat die rechtsextreme Opposition gegen Putin gestärkt

Zum ersten Mal sehen die Russen Putin allein im Rampenlicht, ohne jemanden, dem sie die Verantwortung übertragen können, und nur sich selbst für den Schlamassel verantwortlich machend. Er war es, der Prigoschin als zügellosen Agenten mit eigenem Geschäftsimperium, Internet-Troll-Fabriken und einer immer mächtigeren Söldnerarmee gedeihen ließ. Putin war es, der den Konflikt zwischen Wagner und dem russischen Verteidigungsministerium schüren und schließlich zuspitzen ließ. Und nun war er es, der sein Versprechen, die Rebellion gewaltsam niederzuschlagen, nicht einhielt.

Die Tatsache, dass Wagners Rebellion nicht nur ein unblutiges politisches Manöver war, ließ Putins Kehrtwende besonders schwach aussehen. Auf ihrem Weg nach Moskau sollen die Söldner sieben Flugzeuge der russischen Luftwaffe abgeschossen haben, wobei mehr als zehn Piloten und Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Die Art und Weise, wie das alles schnell unter den Teppich gekehrt und vergeben wurde, hat viele Russen verwirrt und verärgert, darunter auch viele von denen, die zuvor Wagners militärische Fähigkeiten und die Kritik am Verteidigungsministerium auf ihren kriegsbefürwortenden Telegramkanälen gelobt hatten. Putins untypisch kurze Ansprache am späten Montagabend, in der er bestätigte, dass Wagners Kämpfer keine Konsequenzen für den Meutereiversuch zu befürchten hätten, und den Kommandeuren der Gruppe dafür dankte, dass sie ein „brudermörderisches Blutvergießen“ vermieden hätten, trug nicht dazu bei, die Ängste vieler Russen angesichts des Kontrollverlusts ihres Führers zu lindern.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Der Aufstand hat auch die rechtsextreme, extrem kriegsorientierte Opposition gegen Putin gestärkt. Zuvor handelte es sich um eine heterogene, zerstrittene Gruppe von Bloggern und ehemaligen Söldnern, von denen nur einige offen gegen Putin eingestellt waren. Doch seit der Rebellion formiert sich die Bewegung in einer expliziten Anti-Putin-Linie, und ihre Wut und Enttäuschung sind deutlich spürbar. „Ich habe noch nie etwas Erbärmlicheres in der Vorstellung eines Mannes gesehen, der dem Präsidenten auch nur im Entferntesten ähnelt“, schrieb Igor Girkin, der ehemalige Söldner, der letztes Jahr von einem niederländischen Gericht in Abwesenheit für seine Rolle beim Abschuss von Flug MH17 im Jahr 2014 verurteilt wurde, gestern auf seinem Telegram-Kanal. Wladislaw Pozdnyakow, ein militanter Nationalist und begeisterter Befürworter des Ukraine-Krieges, schrieb auf seinem Telegram-Kanal: „Es ist nun eine Tatsache, dass Putin in einer Fantasiewelt lebt, völlig losgelöst von der Realität.“

Keine prominenten Oligarchen haben sich während des Aufstands für Putin ausgesprochen

Der Klub der wütenden Patrioten, eine rechtsextreme nationalistische Gruppe, die sich selbst als „die einzige wirkliche Opposition zu den Behörden„ bezeichnet, hat Prigoschins Kritik an der schlechten Führung und der Korruption der Regierung unter Putin und Schoigu als Grund für Russlands Schwierigkeiten im Krieg in der Ukraine aufgegriffen. Bei einem Treffen, an dem Girkin und andere am Montag teilnahmen, verkündete die Gruppe, sie werde jede Schwächung der Kriegsanstrengungen durch den Kreml anfechten. Das ist keine leere Drohung: Die Bewegung behauptete, sie könne 10 bis 15 Millionen russische Wähler mobilisieren und damit bei den russischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 eine Macht darstellen - ein hochgradig manipuliertes politisches Schauspiel, das aber immer noch ein Restrisiko für das Regime darstellt.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Es ist auch bemerkenswert, wie viele Russen - selbst in der Machtelite - an der Seitenlinie geblieben sind, bis klar war, wer gewinnen würde. Das ist völlig neu: In der Vergangenheit stolperten die Loyalisten immer über sich selbst, wenn sie versuchten, ihre Ergebenheit gegenüber dem Führer zu beweisen und seine Feinde anzuprangern. Ein prominentes Beispiel ist Margarita Simonyan, Chefredakteurin des staatlichen Propagandasenders RT, die es geschafft hat, ihre lautstarke und kompromisslose Unterstützung für Putin mit großzügigem Lob für Prigoschin und Wagner zu verbinden. Sie hielt bis zum späten Sonntagabend, lange nachdem der Kampf entschieden war, Funkstille, bevor sie sich eindeutig für Putin aussprach.

Ähnlich zurückhaltend äußerte sich Sergej Mironow, der Vorsitzende der putinfreundlichen Mitte-Links-Partei „Gerechtes Russland - Für die Wahrheit“, der zuvor mit Wagner-Waren posierte und stolz einen von Prigoschin persönlich signierten Vorschlaghammer zeigte, der auf die brutalen Hinrichtungen von Deserteuren durch die Gruppe anspielt. Mironow hat den Aufstand erst kurz vor der Bekanntgabe des Waffenstillstands durch Peskow verurteilt. Keine prominenten Oligarchen und nur wenige andere Persönlichkeiten haben sich während des Aufstands für Putin ausgesprochen. Gewöhnliche Russen zeigten sich indessen fast völlig apathisch.

Zum Autor Alexey Kovalev ist ein in Berlin lebender Enthüllungsjournalist. Twitter: @Alexey__Kovalev

Putins Unentschlossenheit entpuppt sich als tragische Schwäche

Putins charakteristische Unentschlossenheit und Zögerlichkeit im Angesicht von Krisen - die ihm in der Vergangenheit geholfen haben, die Schuld für eine verfehlte Politik von sich zu weisen - entpuppten sich plötzlich als seine tragische Schwäche. Indem er zuließ, dass die Rebellion schwelte und wuchs, und dann sein Versprechen, sie niederzuschlagen, nicht einlöste, entlarvte er sich als wankelmütig und schwach. Das Schlimmste für einen starken Mann ist es, sein Image der Stärke zu verlieren, und genau das ist an diesem Wochenende geschehen. Sogar die Machtbasis seines Regimes - die Sicherheitsdienste - haben ihren Führer nur lauwarm unterstützt. Ungewöhnlich für eine Quasi-Diktatur und einen Polizeistaat wie Russland gab es keine massiven Vergeltungsmaßnahmen, keine Razzien bei den Teilnehmern und ihren Sympathisanten. Es scheint, dass selbst die Sicherheitsdienste Putin nicht mehr als rücksichtslosen Platzhirsch sehen. Sein Image bröckelt bei den Russen schnell, und das könnte seine Herrschaft noch ins Wanken bringen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. Juni 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.