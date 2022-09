Ukraine-Krieg: Russland will Region Charkiw evakuieren – Atomkraftwerk ohne Stromversorgung

Von: Helena Gries, Moritz Serif, Nadja Austel, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Mit schnellen, beweglichen Einheiten durchbricht die ukrainische Armee im Osten die russische Front. Erste Gebiete wurden befreit: der News-Ticker.

Von Offensive überrascht: Russland war auf Attacke bei Balaklija nicht vorbereitet



Putin vor Anklage? Der Ukraine-Krieg könnte für Wladimir Putin schon bald zu Konsequenzen führen

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.05 Uhr: Nach der Befreiung der Stadt Balaklija durch ukrainische Truppen hat Russland am Freitag eine baldige „Evakuierung“ der Region Charkiw angekündigt. Das teilte etwa die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den durch Russland eingesetzten Regionalverwalter im Distrikt Kupjansk, Maksim Gubin, mit. So sagte Gubin man wolle die Bevölkerung für mindestens drei oder vier Tage „evakuieren“, bis die Situation „stabilisiert“ sei. Vor wenigen Tagen erst hatte der UN-Sicherheitsrat Russland beschuldigt, bereits Hunderttausende Menschen aus der Ukraine nach Russland verschleppt zu haben.

Nach Informationen der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) gehen Fachleute aktuell davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte noch im Laufe des Wochenendes auch die vor dem Krieg 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Stadt Kupjansk befreien werden. Damit wären etliche russische Versorgungsrouten im Osten der Ukraine massiv beeinträchtigt.

In Stadt und Region Charkiw toben weiter erbitterte Kämpfe. Fachleute rechnen damit, dass die Ukraine schnell weitere Städte befreit. (Symbolbild) © Sergey Bobok/AFP

Warnungen aus dem Ukraine-Krieg: Atomkraftwerk Saporischschja ohne externe Stromversorgung

+++ 17.50 Uhr: Durch den Beschuss eines Wärmekraftwerks in der ukrainischen Stadt Enerhodar, in der auch das Atomkraftwerk Saporischschja liegt, ist es in der Nacht zu Freitag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Auch die Stromversorgung des Atomkraftwerks sei von dem Ausfall betroffen und der sichere Betrieb des Kraftwerks damit erneut gefährdet, warnen die auf dem Gelände anwesenden Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

Ihr Generaldirektor, Rafael Grossi, forderte der Beschuss des „gesamten Gebiets” müsse sofort aufhören, auch weil die Stromversorgung nur nach dem Ende des Beschusses wiederhergestellt werden könnte. Der IAEA-Chef sprach von einer „ernsten Situation”. Der staatliche ukrainische Akw-Betreiber Energoatom erwäge nun, den einzigen noch in Betrieb befindlichen Reaktor abzuschalten, der derzeit noch den Strom für die Kühlung und andere Sicherheitsanlagen des Atomkraftwerks produziert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland schickt Verstärkung nach Charkiw

+++ 16.59 Uhr: Russland setzt seine Angriffe auf ukrainische Stützpunkte fort. Die Soldaten verschanzen sich dazu im Atomkraftwerk Saporischschja, berichtet der Kyiv Independent. Kiew wirft dem Kreml vor, das AKW als Schutzschild zu missbrauchen.

+++ 16.16 Uhr: Durch die ukrainische Gegenoffensive geht Russlands Angriffskrieg aus Sicht von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in eine „kritische Phase“. Ukrainische Streitkräfte seien dank der Unterstützung aus Nato-Staaten zuletzt in der Lage gewesen, Moskaus Offensive im Donbass zu stoppen und Territorium zurückzuerobern, erklärte der Norweger am Freitag (9. September) in einer Pressekonferenz mit US-Außenminister Antony Blinken. Die Solidarität des Westens dürfe nun trotz Energiekrise und steigender Lebenshaltungskosten nicht nachlassen.

+++ 15.45 Uhr: Die russische Armee schickt als Reaktion auf die ukrainische Gegenoffensive gepanzerte Fahrzeuge und Kanonen zur Verstärkung in die Region Charkiw im Nordkosten der Ukraine. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen mit Verweis auf Bilder des Verteidigungsministeriums, auf denen mehrere Militärfahrzeuge teils mit russischen Flaggen zu sehen sind.

Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region Charkiw, Vitali Gantschew, sprach von „heftigen Kämpfen“ in der Nähe der Stadt Balaklija. „Wir haben Balaklija nicht mehr unter Kontrolle“, sagte Gantschew. Es gebe Versuche, die ukrainischen Streitkräfte zu vertreiben. „Aber die Kämpfe dort sind heftig und unsere Truppen werden am Rande der Stadt festgehalten.“

News zum Ukraine-Krieg: Kiew setzt Gegenoffensive erfolgreich fort

+++ 13.10 Uhr: Die ukrainische Armee setzt ihre Gegenoffensive offenbar weiter erfolgreich fort. Auch die USA sehen Kiew auf einem guten Weg im Ukraine-Krieg. Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kommen die Streitkräfte der Ukraine bei ihren Operationen in Charkiw und Cherson gut voran. „Wir sehen jetzt Erfolge in Cherson, wir sehen einige Erfolge in Charkiw - und das ist sehr, sehr ermutigend“, sagte Austin bei einer Pressekonferenz mit seinem tschechischen Amtskollegen in Prag.

+++ 10.30 Uhr: Die Ukraine wird die Stadt Kupjansk in der Region Charkiw wahrscheinlich innerhalb von 72 Stunden zurückerobern, so der in den USA ansässige Thinktank „Institute for the Study of War“. Die jüngste Einschätzung der Gruppe besagt, dass die ukrainischen Streitkräfte bis auf 20 km an die Stadt herangekommen sind und dass die Rückeroberung der Stadt die Kommunikation zwischen den russischen Streitkräften in der Region erheblich verschlechtern würde. Der Raum zwischen Izyum und der nordwestlich davon gelegenen Stadt Charkiw bildet derzeit einen Teil der Frontlinie zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften, wie der britische Guardian schreibt.

News zum Ukraine-Krieg: Russen von Offensive überrascht

+++ 08.10 Uhr: Die Kleinstadt Balaklija, die vor dem Krieg etwa 27.000 Einwohner hatte, war mehrere Monate von russischen Truppen besetzt gewesen. Als Beleg für die Rückeroberung veröffentlichte Selenskyj ein Video, gedreht mutmaßlich auf dem Rathaus. Vor der blau-gelben ukrainischen Fahne erstattete ein Soldat dem Präsidenten Bericht über die Einnahme der Stadt. „Die Flagge der Ukraine über einer freien ukrainischen Stadt unter einem freien ukrainischen Himmel“, schrieb Selenskyj.

Die russische Militärführung sei von der Attacke bei Balaklija offenbar überrascht worden, analysierte der US-Militärexperte Michael Kofman auf Twitter. „Die russischen Kräfte waren zu weit verteilt.“ Es gebe dort kaum Reserven. Im Unterschied zu dem schnellen Vorstoß im Osten scheine die Ukraine bei ihrer anderen Gegenoffensive im Süden im Gebiet Cherson sehr systematisch vorzugehen.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew erfolgreich mit Gegenoffensive

Update vom Freitag, 9. September, 5.20 Uhr: Die ukrainische Armee ist bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes nach eigenen Angaben tief in den Rücken der russischen Besatzungstruppen vorgedrungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Donnerstagabend die Rückeroberung der Kreisstadt Balaklija im Gebiet Charkiw. Die Armee habe seit Anfang September mehr als 1000 Quadratkilometer der Ukraine befreit, sagte er in seiner Videoansprache.

„Im Rahmen laufender Verteidigungsoperationen haben unsere Helden bereits Dutzende von Siedlungen befreit“, sagte er. „Die Ukraine ist und wird frei sein“, versprach er. Allerdings halten russische Truppen nach früheren Angaben etwa 125.000 Quadratkilometer in der Ukraine besetzt. Das ist ein Fünftel des Staatsgebietes, einschließlich der Halbinsel Krim.

Ukraine-Krieg: Wladimir Putin könnte in Russland bald wegen Hochverrates angeklagt werden

+++ 21.15 Uhr: Der Ukraine-Krieg könnte für Wladimir Putin schon bald im eignen Land zu Konsequenzen führen. In der St. Petersburg sollen mehrere Stadtabgeordnete eine Petition an die Duma richten wollen, wie Pravda unter Berufung auf The Insider berichtet.

Die Petition soll zu einer Anklage Putins wegen Hochverrates führen. Als Grund wird hier der Einmarsch in der Ukraine genannt. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass es Abgeordnete gibt, die mit dem aktuellen Kurs nicht einverstanden sind und davon überzeugt sind, dass Putin Russland schadet. Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir keine Angst haben, darüber zu sprechen“, sagte der Abgeordnete Dmitry Palyug. Sollte die Petition zum Erfolg führen, könnte Putin nach Artikel 93 der russischen Verfassung, seines Amtes enthoben werden.

+++ 20.15 Uhr: Die russische Armee hat am Donnerstag (8. September) vier Raketenangriffe verübt. Außerdem habe die russische Luftwaffe 15 Angriffe auf zivile und militärische Objekte geflogen, so die Zusammenfassung der Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die Raketenangriffe trafen auch die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw. Der Generalstab der Ukraine, sprach zwar von Opfern unter der Zivilbevölkerung, nannte aber noch keine konkreten Zahlen. Die Angaben konnte nicht unabhängig überprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland unter Druck

+++ 13.30 Uhr: Gezielte Angriffe auf Flussübergänge setzen die russischen Invasionstruppen in der Ukraine nach Einschätzung britischer Militärexperten weiter unter Druck. Wie aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervorgeht, zerstörten die ukrainischen Verteidiger eine Pontonbrücke entlang einer wichtigen Nachschubroute in der Region Cherson im Süden des Landes. „Die systematischen Präzisionsschläge gegen anfällige Flussübergänge dürften weiter Druck auf die russischen Kräfte ausüben“, teilten die britischen Experten mit. Das verlangsame die Fähigkeit Moskaus, Reserven und Nachschub an Material aus dem Osten zum Einsatz zu bringen.

+++ 11.20 Uhr: Nach dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive haben die russischen Besatzer eigenen Angaben zufolge Frauen und Kinder aus der Stadt Kupjansk gebracht, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt des ostukrainischen Gebiets Charkiw. „Die Lage in der Stadt Kupjansk ist heute so, dass wir einfach gezwungen sind, die Evakuierung der Bevölkerung – zumindest der Frauen und Kinder - zu gewährleisten, weil die Stadt Raketenangriffen der ukrainischen Militärverbände ausgesetzt ist“, sagte der Chef der von Russland eingesetzten Militärverwaltung, Witali Gantschew, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

News zum Ukraine-Krieg: Blogger räumen „bedeutende ukrainische Erfolge“ ein

+++ 10.30 Uhr: Das russische Militär zeigt sich besorgt, dass die ukrainische Gegenoffensive in Charkiw die Kommunikation zwischen den russischen Streitkräften in der Region behindern werde. Dies berichtet der Guardian.

Nach der jüngsten Einschätzung der in den USA ansässigen Denkfabrik „The Institute for the Study of War“ haben russische Milblogger – Militärangehörige, die Blogs schreiben – ihre Besorgnis darüber geäußert, dass die Operation darauf abzielt, die Kommunikationslinien zu den Kräften in den Städten Kupjansk und Izyum zu kappen, und dass dies „den ukrainischen Truppen erlauben könnte, die russischen Gruppierungen in diesen Gebieten zu isolieren und große Teile des Territoriums zurückzuerobern“.

„Diese Milblogger äußerten sich größtenteils in Panik und Verzweiflung und räumten bedeutende ukrainische Erfolge ein“, so das Institut.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew meldet Eroberungen im Süden

+++ 8.10 Uhr: In seiner abendlichen Videoansprache hielt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trotz der verkündeten militärischen Erfolge bedeckt: „Jetzt ist nicht die Zeit, diese oder jene Siedlung zu nennen, in die die ukrainische Flagge zurückkehrt.“ Offiziell wird das Geschehen wegen einer Informationssperre nicht näher kommentiert. In sozialen Netzwerken häufen sich aber Videos und Fotos aus zurückeroberten Dörfern rund um Balaklija. Nach russischen Korrespondentenberichten greift die ukrainische Armee dort auf 20 bis 30 Kilometern Breite an. Diesen Quellen zufolge stehen die russischen Einheiten erheblich unter Druck, einige Truppenteile seien von Einschließung bedroht.

Geländegewinne gab es offenbar auch im Süden im Gebiet Cherson. Der Generalstabsbericht aus Kiew vom Mittwoch nannte russische Luft- und Artillerieangriffe auf mehrere Ortschaften, die vorher noch als russisch kontrolliert galten. „Jeder Erfolg unseres Militärs in die eine oder andere Richtung verändert die Situation entlang der gesamten Front zugunsten der Ukraine“, sagte Selenskyj.

Selenskyj verhängt weitere Sanktionen gegen Russland

Erstmeldung vom Donnerstag, 8. September, 7.35 Uhr: Die ukrainische Armee scheint bei ihrem Gegenangriff gegen die russischen Invasoren im Osten des Landes Fortschritte zu machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videoansprache vom Mittwoch (7. September), es gebe „gute Nachrichten aus der Region Charkiw“. Aus Berichten russischer Kriegskorrespondenten ergibt sich, dass die ukrainische Armee bei der Stadt Balaklija erfolgreich vorrückt und mehrere Ortschaften zurückerobert hat.

Als politische Drohgebärde in Richtung Moskau verhängte die Ukraine Sanktionen gegen 606 Mitglieder der russischen Führung. „Sie tragen Verantwortung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine“, sagte Selenskyj. Von 32 Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates unter Vorsitz von Präsident Wladimir Putin wurden 28 auf die ukrainische Strafliste gesetzt. Von 450 Abgeordneten der russischen Staatsduma sind es 424, von 170 Senatoren im Föderationsrat 154, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Selenskyj nannte keine Details zu den Sanktionen. Die Ukraine habe angefangen, die Strafen juristisch, politisch und diplomatisch durchzusetzen. (nak/na/hg/vbu mit dpa/afp)