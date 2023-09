Sturm aufs Kapitol: 22 Jahre Haft für früheren Chef der rechtsradikalen „Proud Boys“

Von: Christian Stör

Enrique Tarrio, ehemaliger Chef der rechtsradikalen „Proud Boys“, bei einer Kundgebung in Portland, Oregon. © Noah Berger/AP/dpa

Enrique Tarrio wird im Mai wegen „aufrührerischer Verschwörung“ verurteilt. Nun steht das Strafmaß fest. Der Richter zeigt kein Erbarmen.

Washington, D.C. - Der ehemalige Chef der rechtsradikalen Miliz „Proud Boys“ ist wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol in den USA zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Bezirksrichter Timothy Kelly verhängte das Urteil gegen den 39-jährigen Enrique Tarrio wegen „aufrührerischer Verschwörung“ bei dem Aufstand von Fans des damaligen Präsidenten Donald Trump. Es handelt sich um die bislang höchste Strafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol.

Der 39-jährige Tarrio und vier weitere Mitglieder der Proud Boys waren bereits im Mai schuldig gesprochen worden. Die vier anderen erhielten in der vergangenen Woche Haftstrafen zwischen zehn und 18 Jahren. Die Anklage hatte sogar 33 Jahre Haft für Tarrio gefordert. Dieser hielt sich am 6. Januar 2021 zwar nicht in der Hauptstadt auf, ihm wird aber vorgeworfen, den Angriff von Mitgliedern der Proud Boys auf das Kapitol geleitet zu haben.

Richter Kelly begründete das hohe Strafmaß gegen Tarrio damit, dass dieser der „höchste Anführer der Verschwörung“ gewesen sei. „Jener Tag hat unsere zuvor ungebrochene Tradition friedlicher Machtübergaben gebrochen“, sagte Richter Kelly bei der fast vierstündigen Strafmaßverkündung in Washington, D.C. Der Richter zeigte sich auch unbeeindruckt von der Reue, die der Beschuldigte im Gerichtssaal bekundete. Mit teilweise tränenerstickter Stimme bezeichnete Tarrio den 6. Januar 2021 als „furchtbaren Tag“ und flehte den Richter um Gnade an.

Insgesamt hatten rund 200 Mitglieder der Proud Boys an der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols teilgenommen. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Fans zuvor bei einer Rede mit der Falschbehauptung aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Als Folge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben.

Justizminister Merrick Garland erklärte, die „Proud Boys“ hätten bei dem Anschlag eine zentrale Rolle gespielt. Tarrio habe nun erfahren, welche Strafe eine Verschwörung zur gewaltsamen Verhinderung der rechtmäßigen Machtübergabe nach sich ziehe. Zuvor waren bereits andere Mitglieder der Gruppe zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Donald Trump muss sich wegen der Attacke aufs Kapitol vor Gericht verantworten

Auch Trump muss sich im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol vor Gericht verantworten. Dem früheren Präsidenten wurde Anfang August von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 nachträglich zu kippen und sich damit an der Macht zu halten. Er muss sich im März wegen Wahlverschwörung vor Gericht verantworten. In einem weiteren Verfahren gegen Trump und 18 weitere Mitangeklagte um mutmaßliche Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia steht noch kein Termin für den Prozessbeginn fest. (cs/afp)